Наджа-Лига здорового футбола 5х5

В это воскресенье, 25 августа в Сургуте пройдет финал городского летнего турнира по мини-футболу «Наджа-Лига 5х5 2019».

Федерация футбола города Сургута совместно с группой компаний «Наджа» уже третий год проводят летний турнир «Наджа-лига дворового футбола 5х5» в котором традиционно принимают участие любительские и корпоративные команды нашего города! Данный турнир - это реальная возможность для поклонников игры номер один стать участниками полноценного летнего турнира в Сургуте!

Цель турнира - популяризация спорта и здорового образа жизни, а также увеличение количества любительских футбольных команд города!

Турнир ежегодно проводится с июня по август! Команды играют по правилам мини-футбола (5х5) на открытых летних площадках города. Игры проводятся с периодичностью 1-2 раза в неделю.

Главный информационный партнер – газета «Новый Город» — любимая газета сургутян. Поддерживая правильные и здоровые инициативы, редакция газеты учредила собственный приз – «Кубок НГ».

Турнир освещается в группах Вконтакте:

«Наджа-Лига дворового футбола 5х5» https://vk.com/nadzhaldf

«Сургутский футбол» https://vk.com/surgutfootball

«Федерация футбола города Сургута» https://vk.com/moo_ffgs

Новости турнира, расписание игр, фото-отчеты обновляются регулярно! Следите за информацией!

Расписание финального дня соревнований:

11:00 товарищеский матч "Бизнес Сургута" и газета "Новый Город"

12:00 матч за 3-место

13:00 ФИНАЛ

14:00 церемония закрытия турнира и награждение победителей

Приглашаем всех поклонников игры номер 1 в Сургуте посетить финальный день соревнования «Наджа-Лига 5х5 2019» который пройдет на новой футбольной площадке в центре города на территории нового спорткомплекса "ОЛИМП" по адресу: ул. Университетская, 21А (новый олимпийский бассейн).