Наджа-Лига здорового футбола 5х5

В это воскресенье, 25 августа в Сургуте пройдет финал городского летнего турнира по мини-футболу «Наджа-Лига 5х5 2019».
Федерация футбола города Сургута совместно с группой компаний «Наджа» уже третий год проводят летний турнир «Наджа-лига дворового футбола 5х5» в котором традиционно принимают участие любительские и корпоративные команды нашего города! Данный турнир - это реальная возможность для поклонников игры номер один стать участниками полноценного летнего турнира в Сургуте!
Цель турнира - популяризация спорта и здорового образа жизни, а также увеличение количества любительских футбольных команд города!
Турнир ежегодно проводится с июня по август! Команды играют по правилам мини-футбола (5х5) на открытых летних площадках города. Игры проводятся с периодичностью 1-2 раза в неделю.
Главный информационный партнер – газета «Новый Город» — любимая газета сургутян. Поддерживая правильные и здоровые инициативы, редакция газеты учредила собственный приз – «Кубок НГ».
Турнир освещается в группах Вконтакте:
- «Наджа-Лига дворового футбола 5х5» https://vk.com/nadzhaldf
- «Сургутский футбол» https://vk.com/surgutfootball
- «Федерация футбола города Сургута» https://vk.com/moo_ffgs
Новости турнира, расписание игр, фото-отчеты обновляются регулярно! Следите за информацией!
Расписание финального дня соревнований:
11:00 товарищеский матч "Бизнес Сургута" и газета "Новый Город"
12:00 матч за 3-место
13:00 ФИНАЛ
14:00 церемония закрытия турнира и награждение победителей
Приглашаем всех поклонников игры номер 1 в Сургуте посетить финальный день соревнования «Наджа-Лига 5х5 2019» который пройдет на новой футбольной площадке в центре города на территории нового спорткомплекса "ОЛИМП" по адресу: ул. Университетская, 21А (новый олимпийский бассейн).
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