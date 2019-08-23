​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте

Меньше месяца назад в составе управления администрация Сургута произошло крупное кадровой изменение — место заместителя главы по строительству занял Владимир Шмидт. Что известно о новом заме? Какие задачи он ставит? Как попал в мэрию? Известные и неизвестные факты о новом заместителе собрали корреспонденты СИА-ПРЕСС.

1. Владимир Шмидт занял кресло, которое пустовало больше года.

Предшественник Шмидта Роман Меркулов ушел с поста в августе 2018 года, по слухам, из-за обострившегося конфликта между ним и городскими строителями. Шмидт был назначен на должность и представлен коллективу 29 июля.

2. Новый замглавы «варяг».

Он не сургутянин, но почти сибиряк, вернее, уралец: приехал в Сургут всего три года назад.

3. Он вырос в суровом Челябинске.

Он вырос в городе Челябинск, как сам говорит, в типичном «бандитском» районе. В смысле, не понаслышке знаком с дворовой культурой.

4. Имеет два образования.

Он обучался в Челябинском металлургическом колледже, а также закончил Южно-уральский государственный университет по специальности инженер по электроснабжению.

5. Шмидт был энергетиком.

Несмотря на то, что он профессиональный энергетик, в администрации Сургута курирует строительство, архитектуру и экологию. До своего назначения заместителем главы Шмидт работал в компании Тюменьэнерго начальником строительного департамента.

6. Шувалов лично позвал Шмидта в мэрию.

На работу в администрацию его позвал лично глава Сургута Вадим Шувалов, который сам выходец из Тюменьэнерго.

7. Округ поддержал его кандидатуру на пост.

После прохождения собеседований на местном уровне его кандидатуру в правительстве Югры согласовали с первого раза.

8. Владимир Шмидт не первый энергетик в администрации.

В руководстве администрации Сургута Шмидт — уже третий энергетик, после своего коллеги, заместителя администрации по городскому хозяйству Николая Кривцова (перешел из ГРЭС-1) и самого Вадима Шувалова, бывшего директора ГРЭС-1 и заместителя генерального директора Тюменьэнерго.

На фото: слева Владимир Шмидт, справа его коллега, замглавы Сургута АЛексей Жердев.

9. Новый замглавы планирует помочь дольщикам и построить школы.

Своими главными задачами на новом месте Шмидт считает решение проблем суругутских дольщиков, а также строительтсво школ.

10. У Шмидта две дочери.

Владимиру Шмидту 39 лет. В данный момент он холостяк (разведен), у него две дочери.

Стоит отметить, что несмотря на все плюсы характеристики и отсутствие темных пятен в биографии, перед Владимиром Шмидтом стоят сложные цели. В данный момент он с нуля вникает во все особенности сферы. Напомним, местные застройщики назвали должность замглавы по строительству в Сургуте расстрельной из-за усиленного контроля правительства региона за данным сектором, а также большого количества проблем и конфликтов, в числе которых долевое строительство и возведение социальных объектов.