Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие сургутяне!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Новейшая история Сургута прочно связана с открытием на бескрайних сибирских просторах месторождений черного золота и бурным развитием нефтегазодобывающих предприятий, рекордные производственные показатели которых являются основой социально-экономического благополучия нашего города, региона и всей страны.

Благодаря вашему высокопрофессиональному труду, стойкости, энтузиазму и ответственности Сургут растет и преображается на протяжении уже более шести десятков лет!

От лица всех горожан благодарю вас за преданность профессии, колоссальную работоспособность и активное участие в реализации социальных программ!

Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, тем, кто мужественно в суровых северных условиях поднял на своих плечах нефтяное и газовое производство, подготовил достойную смену и чей трудовой подвиг остается примером для молодежи! Уверен, что нынешнее поколение нефтяников и газовиков, опираясь на ваш богатый опыт, глубочайшие знания, новаторские идеи и инновационные технологии будет и впредь прославлять наш город и приумножать благосостояние сургутян!

От всей души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, достатка и новых достижений! Пусть каждый ваш день будет добрым и радостным!