Чьи в лесу шишки?

Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект постановления правительства, где просит наделить его правом регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов, орехов, березового сока и лекарственных растений. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Надо сказать, что до сегодняшнего дня сбор даров природы регламентировался Лесным кодексом. Ну как регламентировался… Попросту разрешал всем россиянам абсолютно свободно и бесплатно собирать грибы и ягоды. В любых количествах. А потом еще и делают с этим урожаем, что хотят – варят, жарят, солят, маринуют, сушат. И даже продают. То есть получают доход, а налогов с него не платят.

Непорядок!

Кроме того, в Минсельхозе считают, что сбор и заготовка дикоросов «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», а продукция из природных даров «имеет высокий экспортный потенциал». Поэтому в ведомстве решили взять процесс в свои руки. А полномочия регулятора нужны для того, чтобы распределять субсидии, льготы и преференции предпринимателям, желающим развивать производство.

Вот вроде все объяснили, а на душе неспокойно. Ведь у нас «регулирование» — это что? Запреты, огораживания, введение лицензий, спецразрешений, квот, норм сбора и прочей бюрократии. Мы же с вами помним, как совсем недавно был принят запрет на сбор валежника. Через некоторое время этот законодательный бред отменили, но к этому моменту уже нехилая куча народу была осуждена и оштрафована, по сути, за хворост.

Так что, если вы в эти выходные планируете вылазку за грибами, поторопитесь – а ну как в последний раз?