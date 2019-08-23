​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание

На месте киоска вулканизации «Шиномонтаж», где в 2012 году были застрелены два сотрудника городской администрации, идет строительство здания. Что именно появится напротив торгового центра «Гера» и законный ли это объект на данный момент неизвестно — сотрудники администрации отказались оперативно сообщить информацию, отметив, что смогут пояснить информацию СИА-ПРЕСС по официальному запросу. Документ направлен сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Сургута.

Новое строение располагается на перекрестке улиц Пролетарский проспект — Иосифа Каролинского. Обсуждая объект в соцсетях, горожане сомневаются — было ли выдано разрешение на строительство. Судя по фотографии паспорта объекта здания, на месте трагедии расположится двухэтажный комплекс медицинского оборудования. Окончание строительства запланировано до конца этого года.

Возведение комплекса началось в 2015 году. По неподтвержденным данным там расположится стоматологическая клиника. Связаться с застройщиком и уточнить эту информацию на момент публикации корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось.

Стоит отметить, что в Сургуте проблема возведения незаконных объектов стоит достаточно остро. По словам сотрудников администрации города, у специалистов ДАиГ есть вопросы к документации минимум восьми зданий. Среди них и кафе «VIP 777», которое расположено по адресу улица Маяковского, 26/1. Администрация более пяти лет не может демонтировать торговый комплекс, который из киоска 68 кв. м вырос до двухэтажного объекта площадью почти 1 500 кв. м.

Напомним, в октябре 2012 года в Сургуте на проспекте Пролетарский были застрелены два сотрудника департамента имущественных и земельных отношений. Специалисты администрации отправились опечатывать киоск вулканизации «Шиномонтаж», который работал незаконно. Начальник отдела муниципального земельного контроля Владимир Чорнонос был убит на месте, его помощник главный специалист отдела Руслан Аюпов умер в больнице. Убийцей оказался сын владельца шиномонтажки Шахин Искендеров. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.