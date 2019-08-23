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Не использовать новую технологию было бы преступлением

Применение холодного пластика увеличивает затраты на дорожную разметку в два раза, но при этом осмотр показал, что благодаря такому методу разметка остается в почти неизменном состоянии весь год

Конец августа, а дороги в центре города, которые в это время по уже сложившейся традиции то тут, то там перекрывают для обновления горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах, подозрительно пустуют.

Этому нашлось простое объяснение: в прошлом году часть пешеходников в тестовом режиме подверглась испытанию новой технологией. Речь идет о дорогостоящем холодном пластике, целесообразность применения которого вызвала много вопросов со стороны общественности. Главный из них – экономическая обоснованность.

20 августа совместно с представителями власти и ГИБДД, мы провели осмотр нескольких пешеходных переходов, рассредоточенных по разным частям города. На каждом из них дорожники вместо привычной эмали применили метод холодного пластика.

Выяснив у присутствовавших на осмотре представителей дорожного хозяйства Югры технические особенности использования нового материала, сегодня могу сказать с уверенностью: данная технология не только позволяет увеличить срок службы разметки, но и снижает нагрузку на городской бюджет.

В отличие от эмали пластик наносят не на поверхность дорожного полотна, а в специальные 2-х миллиметровые углубления, благодаря чему износостойкость разметки увеличивается в разы.

Для сравнения:

нанесение погонного метра «зебры» эмалями обходится в 1500-2000 рублей, срок службы такой разметки – не более 3 месяцев. И это при том, что ее обновляют дважды за сезон – в конце мая и в конце августа. Выходит, что остальные девять месяцев какая-либо разметка на дорогах практически отсутствует.

Применение холодного пластика увеличивает сумму затрат в два раза - порядка 4 тысяч рублей за погонный метр. Но и срок службы такого материала кратно увеличивается: осмотр показал, что за год «зебра» осталась в практически неизменном состоянии, не считая следов от торможения. Износ, по расчетам дорожников, составил всего 10% и ремонта на сегодняшний день не требует.

Разметка, холодным пластиком нанесенная в 2018 году.

Разметка, нанесенная краской, спустя 3-4 месяца

По данным ГИБДД, одна из главных причин ДТП – отсутствие дорожной разметки в межсезонье. Поэтому, на мой взгляд, даже если бы экономическая целесообразность применения данного материала не была столь очевидной, не использовать новую технологию было бы своего рода преступлением.

В перечень рейда попали более 30 объектов – каждый из них находится в хорошем состоянии, несмотря на пережитые нагрузки и перепады погоды.

Сегодня есть все основания полагать, что за методом холодного пластика – будущее, и он имеет все шансы стать одним из основных способов нанесения дорожной разметки на дорогах регионального значения.


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Сегодня в 09:11, просмотров: 331, комментариев: 3


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:16
Это что за спецэмаль? Сколько тогда стоит 1 кг эмали, если на 1кв/м ее уходит не более 250 гр ....
Сергей Б
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Сегодня в 12:41
На этом жидком пластике не только следы от торможения видны, но и следы от башмаков к которым он клеится. Лучше на него не наступать.
Моби
не нравится
Сегодня в 16:03
Юсупов всё комментирует по поводу и без ради пиара. А мог бы понять уже, что в депутаты не пиаром попадают, а вхождением в ячейки нужной партии.

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