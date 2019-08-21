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Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов

Блогер Сергей Антонов предложил устраивать опросы среди жителей Сургута по вопросам благоустройства. Корреспондент СИА-ПРЕСС Артем Мазнев, считает, что это плохое предложение. Артем сказал, что нужно выбирать толковых специалистов, которые смогут принимать профессиональные решения. А теперь Антонов опубликовал ответ на возражения журналиста.

Хотелось бы ответить журналисту Артему Мазневу по поводу его критического замечания на мое предложение, касающегося проведения опросов жителей в части благоустройства города. Я тогда писал, что хорошо бы сделать возможным в городе «изначально выбирать желаемые для горожанина общественные пространства и всякого рода городскую мебель» для какого-нибудь нового общественного пространства, например, сквера, парка и т.д., а не выбирать вид сквера, парк уже из готовых вариантов.

Артем же считает, что не может бухгалтер, инженер и учительница выбрать правильное наполнение общественного пространства. «Они же не профессионалы» - заявляет журналист. Конечно, нет! А мы на это и не претендуем. Мы лишь заявляем наши потребности. Мы же живем в этом микрорайоне, районе или городе. И конкретно мы хотим то или это. А уж профессионал на основе наших желаний и профессионально рисует, и лепит, и ваяет, и вообще делает то, что он там обычно еще делает.

А то, как сейчас происходит – залетает залетный москвич и говорит – «Вам здесь розовый цвет заборчиков мешает! К примеру!». «А ты изучил, ты проникся в тему?» – спрашиваем мы. А ему и не надо проникаться, он же архитекторская «полярная звезда», он лучше нас, медведЕй, знает, как краше нашему городу. Вон остановки тонюсенькие стеклянные ставят по всей Европе, – говорит он. Вывод: в Сибири, в минус сорок тоже подойдет.

Артем Мазнев замечает по поводу того, что у нас идет подмена выборов – выборы главы заменяют на выборы заборчика. Я же считаю, что по большому счету эти выборы не отличаются друг от друга. И там, и там нужно оторвать свои … «ручки» от ютуба, подумать, что ты хочешь видеть в своем городе, какой вид нового сквера ты хочешь получить и написать свои предложения в лист для голосования – хоть бумажный, хоть электронный.

Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов.

Мое скромное мнение состоит в том, что людей нужно научить на простых примерах постоянно делать свой выбор, принимать коллективные решения и отвечать за эти решения. Далее показать людям, что выбор этой скамейки или того искусственного пруда – это исключительно их независимое и, обязательно, не подделанное решение. Научить людей принимать крупные городские решения на постоянных городских референдумах – да хоть вот на примере ядра центра города или организации общественного транспорта.

Я уверен, что как только традиция официального и всеми признаваемого «народного решения» войдет в моду наших горожан, сама жизнь подтолкнет чиновников к расширению полномочий сургутян в области городских выборов.

П.С.: оговорюсь – не хочу сказать, что горожане недостойны выбирать главу города и сегодня. Просто исхожу из того, что сейчас имеется в муниципальном законодательстве.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 135, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 11:31
Сергей, а позвольте поинтересоваться чем вы занимаетесь, если у вас времени вагон и маленькая тележка? Да еще и талантов куча: и жнец, и швец, и благоустройству пипец. Я вот с человеком, который на градообразующем предприятии работает, на неделе никак встретится не могу: утром на работу уходит рано, вечером приходит поздно и не знает точно когда, в выходные надо от работы отойти и с семьей побыть. И он профессионал на своей работе и надеется на взаимный профессионализм врачей, бухгалтеров, чиновников и т.д.. Да человеческая цивилизация вообще на профессиональном разделении труда держится, чё тут велосипед изобретать.

И что это вы за людей хотите привлечь к обсуждениям благоустройства? Вам не кажется, что это будет необъективное обсуждение, без участия граждан, которые работают на тех же градообразующих предприятиях и у которых на эти посиделки времени нет?

И вы действительно думаете, что в Сургут с его тяжелым климатом граждане приехали в первую очередь за благоустройством? Типа, рассуждать как тротуар положат, левее или правее.

И с выборами, на которые вы призываете, не понятно. Как можно идти голосовать за то, не зная за кого и что? Ведь только такие кандидаты на выборах, которые есть. Никаких конкретных предложений и программ, и никакой ответственности за слова.

Вот без обиды, за вас я голосовать не пойду, пока вы будете замусоленную пустышку с обсуждениями благоустройства предлагать. А между тем, реальных проблем у граждан, проживающих в Сургуте, хватает.

Вон, Иваницкий, смотрите, обещал с поборами разобраться. Из чувства личной мести конечно, но хотя бы. Ну еще конечно, не забыл бы как обычно.

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Мнения

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны
Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов
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