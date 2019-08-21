Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Блогер Сергей Антонов предложил устраивать опросы среди жителей Сургута по вопросам благоустройства. Корреспондент СИА-ПРЕСС Артем Мазнев, считает, что это плохое предложение. Артем сказал, что нужно выбирать толковых специалистов, которые смогут принимать профессиональные решения. А теперь Антонов опубликовал ответ на возражения журналиста.

Хотелось бы ответить журналисту Артему Мазневу по поводу его критического замечания на мое предложение, касающегося проведения опросов жителей в части благоустройства города. Я тогда писал, что хорошо бы сделать возможным в городе «изначально выбирать желаемые для горожанина общественные пространства и всякого рода городскую мебель» для какого-нибудь нового общественного пространства, например, сквера, парка и т.д., а не выбирать вид сквера, парк уже из готовых вариантов.

Артем же считает, что не может бухгалтер, инженер и учительница выбрать правильное наполнение общественного пространства. «Они же не профессионалы» - заявляет журналист. Конечно, нет! А мы на это и не претендуем. Мы лишь заявляем наши потребности. Мы же живем в этом микрорайоне, районе или городе. И конкретно мы хотим то или это. А уж профессионал на основе наших желаний и профессионально рисует, и лепит, и ваяет, и вообще делает то, что он там обычно еще делает.

А то, как сейчас происходит – залетает залетный москвич и говорит – «Вам здесь розовый цвет заборчиков мешает! К примеру!». «А ты изучил, ты проникся в тему?» – спрашиваем мы. А ему и не надо проникаться, он же архитекторская «полярная звезда», он лучше нас, медведЕй, знает, как краше нашему городу. Вон остановки тонюсенькие стеклянные ставят по всей Европе, – говорит он. Вывод: в Сибири, в минус сорок тоже подойдет.

Артем Мазнев замечает по поводу того, что у нас идет подмена выборов – выборы главы заменяют на выборы заборчика. Я же считаю, что по большому счету эти выборы не отличаются друг от друга. И там, и там нужно оторвать свои … «ручки» от ютуба, подумать, что ты хочешь видеть в своем городе, какой вид нового сквера ты хочешь получить и написать свои предложения в лист для голосования – хоть бумажный, хоть электронный.

Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов.

Мое скромное мнение состоит в том, что людей нужно научить на простых примерах постоянно делать свой выбор, принимать коллективные решения и отвечать за эти решения. Далее показать людям, что выбор этой скамейки или того искусственного пруда – это исключительно их независимое и, обязательно, не подделанное решение. Научить людей принимать крупные городские решения на постоянных городских референдумах – да хоть вот на примере ядра центра города или организации общественного транспорта.

Я уверен, что как только традиция официального и всеми признаваемого «народного решения» войдет в моду наших горожан, сама жизнь подтолкнет чиновников к расширению полномочий сургутян в области городских выборов.

П.С.: оговорюсь – не хочу сказать, что горожане недостойны выбирать главу города и сегодня. Просто исхожу из того, что сейчас имеется в муниципальном законодательстве.