16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,7840   EUR  73,9766  

​Свалить от свалки

Читать Слушать (3:49) Скачать (7 МБ)

Почему-то об этом практически не говорят, но в последние годы идет резкий всплеск эмиграции россиян. По данным Росстата, в 2017 году страну покинуло 377 тыс. чел., население целого Сургута. В 2015-м – 353 тыс. чел., в 2013-м – 186 тыс. чел., в 2011-м – всего 36 тыс. чел. Тенденция очевидна, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

На самом деле, картина еще печальнее, поскольку далеко не все «свалившие» снимаются с учета в России и не попадают, таким образом, в отчеты Росстата. Так, в США в том же 2017 году насчитали в шесть раз больше прибывших россиян, чем их официально уехало из России. По Чехии эти показатели различаются в 12 раз! То есть можно смело говорить не о ежегодно выезжающем Сургуте, а о целом Новосибирске плюс еще пара Сургутов.

Как говорится, вскоре страна останется без кадров. Причем, самых лучших – уезжают работоспособные, образованные, активные. Молодые ученые, айтишники те же, интеллектуальная элита. Очень хорошо едет бизнес, вымывая капитал, закрывая предприятия и сокращая рабочие места. Я вдруг поймал себя на том, что все мои знакомые российские бизнесмены, которые могут позволить себе купить недвижимость за рубежом – купили ее. Там – жены, дети, там если не основной, то запасной аэродром – непременно.

Gullap в 2018 году насчитал 20% россиян, желающих уехать из страны. Годом ранее таковых было 16%, в 2016-м – 9%. Иначе говоря, среди тех, кто пока остается, резко растет количество желающих свалить, так что мы еще не прочувствовали всей глубины процесса. Но понятно, что отъезд за границу на ПМЖ – недешевое удовольствие и дешевле оно не становится. Не все могут себе позволить.

По чисто экономическим причинам внутри России весьма развита внутренняя миграция. Грубо говоря, деревня и провинции, где все грустно и безденежно, утрамбовываются в Москву, Питер, города-миллионники, за исключением депрессивных Омска и Перми. Популярны Краснодар, Сочи, Тюмень, Сургут и еще несколько якобы привлекательных мест. Якобы – потому что это не миграция в сторону лучшего, а, скорее, просто побег от худшего.

Наши мегаполисы – сродни огромным свалкам. Города, не справляющиеся с нахлынувшим потоком. Жилье переоценено, среда некомфортна, экология ужасна, пробки бесконечны. В Москву вбухивают ресурсы всей страны и как-то расшивают некоторые проблемы, остальные попросту захлебываются. На наших огромных пустующих просторах есть несколько перенаселенных точек, свалок, вокруг которых толпы сограждан бьются головой о пробки, жилищные и инфраструктурные проблемы в попытке вырвать свой кусок хлеба. Вырвал, оглянулся – до свидания, я полетел дальше, в Америку, Европу и т.д. Не вырвал – сижу ровно, восстанавливаю дыхание.

Все мы в курсе героического приземления самолета на кукурузном поле. Я сейчас резко ушел в сторону от магистральной темы, хотя на самом деле – нет.

Все живы, пилоты получили Героев, история для патриотического фильма, да и только. Глупые птицы, бывает, попадают в двигатели, это же форс-мажор. Но летела же целая стая, птицы попали в оба двигателя – это уже похоже на какую-то диверсию. И учинили ее не западные спецслужбы, а обыкновенная наша несанкционированная мусорная свалка в двух километрах от аэропорта, которой по всем документам и допускам там попросту не должно быть. Но она есть. А чайки, морские птицы, что гнездятся там массово вдали от ареала своего обитания – побочный эффект, их в расчет вообще никто не берет. Чайки – они ведь не патриоты, они рассматривают территорию лишь с точки зрения поживы, какой с них спрос.

И вот – побочный эффект – они валят на землю самолет с людьми. Упс.

Мне кажется, вот это «упс» и служит катализатором массового отъезда. Там, где территорию страны пользуют в колониальном стиле, выжимая ресурсы и больше ничего, местное население – не более чем гнездящийся на свалках побочный эффект. И «упс» может произойти в любой момент.

И свалки эти никуда не денутся, покуда будут приносить прибыль своим хозяевам. Любопытно, что с точки зрения национальной грамматики слово «свалка» может рассматриваться как девербатив, отглагольное существительное глагола «свалить». Как-то все это, безусловно, связано. Не могу только понять пока, как именно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:29, просмотров: 207, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургут за неделю. Очень много трэша

Сургут за неделю. Очень много трэша
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 18 августа в 17:31
1462 2
​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года
Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии
Олег Владимиров 18 августа в 09:06
1014 4
​«Меня один рыбак убить грозился. Говорил, голову отсечет и в проруби утопит. У него немного не получилось этого сделать»

​«Меня один рыбак убить грозился. Говорил, голову отсечет и в проруби утопит. У него немного не получилось этого сделать»
Руководитель Сургутской рыбоохраны Олег Раевский – о югорских браконьерах, вреде от нефтяников и о том, куда делась вся ценная рыба
Илья Низовских 17 августа в 10:13
1692 1
​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»

​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»
Продуктовый магазин за годы разросся до двухэтажного торгового комплекса
Анастасия Якупова 16 августа в 12:29
3020 17
​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА
Илья Низовских 16 августа в 11:26
1200 0
​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?

​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?
Артем Мазнев 16 августа в 07:28
613 0
Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Интервью с известным экономистом об отношениях между Москвой и регионами, закредитованности населения и причинах, почему люди со всей России уезжают в столицу
Артем Мазнев 15 августа в 16:00
2089 2
В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

Спецслужбы продолжают чистить Сайму, а прокуратура начала проверку из-за экологического происшествия
Анастасия Якупова 15 августа в 14:41
894 3
​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 12:41
873 0
Обращение к депутатам и главе Сургута

Обращение к депутатам и главе Сургута
За последние полтора года я опубликовал более пятнадцати предложений по решению тех или иных вопросов, часть из них адресована главе города. И никакого ответа
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества,. член Союза журналистов России с 1995 года 14 августа в 15:01
1282 8
​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок 13 августа в 14:29
1048 8
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 13 августа в 13:23
1191 8
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 13 августа в 12:14
1442 0
Олег Владимиров

​Пакетное соглашение
Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые
Олег Владимиров 13 августа в 08:50
892 9
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
1009 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
773 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика