​Свалить от свалки

Почему-то об этом практически не говорят, но в последние годы идет резкий всплеск эмиграции россиян. По данным Росстата, в 2017 году страну покинуло 377 тыс. чел., население целого Сургута. В 2015-м – 353 тыс. чел., в 2013-м – 186 тыс. чел., в 2011-м – всего 36 тыс. чел. Тенденция очевидна, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

На самом деле, картина еще печальнее, поскольку далеко не все «свалившие» снимаются с учета в России и не попадают, таким образом, в отчеты Росстата. Так, в США в том же 2017 году насчитали в шесть раз больше прибывших россиян, чем их официально уехало из России. По Чехии эти показатели различаются в 12 раз! То есть можно смело говорить не о ежегодно выезжающем Сургуте, а о целом Новосибирске плюс еще пара Сургутов.

Как говорится, вскоре страна останется без кадров. Причем, самых лучших – уезжают работоспособные, образованные, активные. Молодые ученые, айтишники те же, интеллектуальная элита. Очень хорошо едет бизнес, вымывая капитал, закрывая предприятия и сокращая рабочие места. Я вдруг поймал себя на том, что все мои знакомые российские бизнесмены, которые могут позволить себе купить недвижимость за рубежом – купили ее. Там – жены, дети, там если не основной, то запасной аэродром – непременно.

Gullap в 2018 году насчитал 20% россиян, желающих уехать из страны. Годом ранее таковых было 16%, в 2016-м – 9%. Иначе говоря, среди тех, кто пока остается, резко растет количество желающих свалить, так что мы еще не прочувствовали всей глубины процесса. Но понятно, что отъезд за границу на ПМЖ – недешевое удовольствие и дешевле оно не становится. Не все могут себе позволить.

По чисто экономическим причинам внутри России весьма развита внутренняя миграция. Грубо говоря, деревня и провинции, где все грустно и безденежно, утрамбовываются в Москву, Питер, города-миллионники, за исключением депрессивных Омска и Перми. Популярны Краснодар, Сочи, Тюмень, Сургут и еще несколько якобы привлекательных мест. Якобы – потому что это не миграция в сторону лучшего, а, скорее, просто побег от худшего.

Наши мегаполисы – сродни огромным свалкам. Города, не справляющиеся с нахлынувшим потоком. Жилье переоценено, среда некомфортна, экология ужасна, пробки бесконечны. В Москву вбухивают ресурсы всей страны и как-то расшивают некоторые проблемы, остальные попросту захлебываются. На наших огромных пустующих просторах есть несколько перенаселенных точек, свалок, вокруг которых толпы сограждан бьются головой о пробки, жилищные и инфраструктурные проблемы в попытке вырвать свой кусок хлеба. Вырвал, оглянулся – до свидания, я полетел дальше, в Америку, Европу и т.д. Не вырвал – сижу ровно, восстанавливаю дыхание.

Все мы в курсе героического приземления самолета на кукурузном поле. Я сейчас резко ушел в сторону от магистральной темы, хотя на самом деле – нет.

Все живы, пилоты получили Героев, история для патриотического фильма, да и только. Глупые птицы, бывает, попадают в двигатели, это же форс-мажор. Но летела же целая стая, птицы попали в оба двигателя – это уже похоже на какую-то диверсию. И учинили ее не западные спецслужбы, а обыкновенная наша несанкционированная мусорная свалка в двух километрах от аэропорта, которой по всем документам и допускам там попросту не должно быть. Но она есть. А чайки, морские птицы, что гнездятся там массово вдали от ареала своего обитания – побочный эффект, их в расчет вообще никто не берет. Чайки – они ведь не патриоты, они рассматривают территорию лишь с точки зрения поживы, какой с них спрос.

И вот – побочный эффект – они валят на землю самолет с людьми. Упс.

Мне кажется, вот это «упс» и служит катализатором массового отъезда. Там, где территорию страны пользуют в колониальном стиле, выжимая ресурсы и больше ничего, местное население – не более чем гнездящийся на свалках побочный эффект. И «упс» может произойти в любой момент.

И свалки эти никуда не денутся, покуда будут приносить прибыль своим хозяевам. Любопытно, что с точки зрения национальной грамматики слово «свалка» может рассматриваться как девербатив, отглагольное существительное глагола «свалить». Как-то все это, безусловно, связано. Не могу только понять пока, как именно.