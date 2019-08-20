​Горели и будем гореть

Геленджик, начало августа. Кинотеатр в небольшом торгово-развлекательном центре «Радуга».

После непродолжительной рекламы начинается заявленное кино. Люди со спокойной душой принимаются за колу с попкорном, как вдруг включается сирена. Безэмоциональный женский голос произносит: «Пожарная тревога. Просьба покинуть помещение. Пожарная тревога…»

Публика в количестве человек тридцати неуютно ерзает и озирается друг на друга. Я прошу свою семью подняться и подталкиваю их к выходу. Идти лень, но я невольно вспоминаю трагедию в «Зимней вишне». О том же самом наверняка думают все остальные тридцать человек. Но продолжают оставаться на местах.

Тут в зал быстрым шагом входит сотрудница кинотеатра. Она делает успокаивающий жест руками и громко, стараясь перекричать музыку, говорит: «Никуда не надо выходить, это просто учебная тревога».

Под потолком еще с минуту продолжает работать сирена, вскоре ее отключают. Зрители выдыхают, удобно усаживаются в своих креслах и продолжают смотреть фильм.

Пожара ведь нет. И тревога невсамделишная.