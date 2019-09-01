Дорогие друзья! Поздравляю вас с днем работников нефтяной и газовой промышленности! Это праздник всех, кто живет в городах и поселках Югры – земле, богатой черным золотом. Нефтяной и газовый комплекс является локомотивом развития нашего региона, основой экономической стабильности и энергетической безопасности нашей страны.

Традиции, заложенные первопроходцами – разведчиками нефти

и газа – передаются из поколения в поколение. Огромная благодарность всем ветеранам отрасли за их самоотверженность, самоотдачу и отвагу, которые они проявили в начале пути, когда происходило становление всего нефтегазового комплекса.

Мужество, стойкость, высокий профессионализм, верность выбранному делу - качества, присущие газовикам и нефтяникам Югры! Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. С праздником!