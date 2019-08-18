Сургут за неделю. Очень много трэша

Август, по идее, время затишья в Сургуте. Но не тут-то было – то автобус загорится, то остановку ночью разнесут, то ДТП с байкером, то падение с высоты… Трэш, да и только.

Полмиллиона за слив

Вот, например, какой-то неопознанный (надеюсь, что пока) деятель слил нефтепродукты прямо в Сайму. Из автоцистерны. Это примерно то же самое, как, пардон, нагадить у себя дома перед телевизором. Центр города, люди кругом, я уж не говорю о природе. На устранение последствий потребовалось три дня и полмиллиона рублей, которые будут взысканы с красавца. Жаль, не удалось по горячим следам поймать и заставить убирать за собой. Или хотя бы искупать в содеянном.

«Документы в порядке»

Еще один «аларм» городского масштаба – сердобольные сургутяне обнаружили «цыганку» с мальчиком явно русского происхождения, находящегося без сознания. Дама клянчила деньги. Вызванная по горячим следам полиция ничего противозаконного не узрела, т.к. документы у гражданки были в порядке. Затем «цыганка» исчезла, и только после ее отъезда из города выяснилось, что она из подмосковного Троицка, ребенок ее и вроде как жив-здоров. Тем не менее, вопросы накопились. Если документы в порядке, можно заниматься попрошайничеством с ребенком на руках? А если ребенок визуально не здоров? Может, стоило привлечь соцслужбу? В общем, одно радует – неравнодушие горожан. А вот равнодушие полиции не радует.

Недобдели

Еще одно ЧП – пара десятилетних мальчишек упала в вентиляционную шахту. И где! Во дворе престижного ЖК «Возрождение», где даже асфальт должен быть противоударным. Пробрались в техническое помещение, в результате – серьезные травмы. Я сам пару раз падал в детстве в колодцы и точно знаю, что виной всему элементарное раздолбайство взрослых. Такой статьи, правда, нет. Зато есть статья про халатность. Вдогонку, как водится, мэр Сургута анонсировал шмон всех дворов на предмет вскрытия фактов и закрытия доступа. Хорошо, но почему всегда это происходит только по факту ЧП? Риторический для России вопрос.

И еще одно. Мэр также дал указания провести уроки с родителями и детьми, дабы разъяснить им правила безопасного поведения. Замечу, со всем уважением , что никакое «разъяснение правил поведения» не сработает, если у ребенка есть возможность засунуть нос в неизведанное. Он его обязательно засунет. Так что взрослые, будьте бдительны.

Власти нет, но вы терпите

Еще одна феерия беспредела – на ПИКСе полным ходом идет несанкционированная стройка. В семь утра кто-то бьет сваи в непосредственной близости от домов. Об этом знают власти, они признают незаконность работ, но призывают местных жителей «потерпеть». Дескать, пока установим виновных, пока суд да дело… Я такое глубокое личное удивление по этому поводу испытываю, что кушать не могу. Сложно экипажу ДПС приехать, тормознуть работу, забрать строителей в участок, узнать их нанимателя и далее по цепочке? Если у вас под окнами незаконно долбят сваи, а власти просят «потерпеть» – они себя имеют в виду? Их надо «потерпеть»?

Площадь или площадка?

А тем временем сами власти вполне себе законно приступили к строительству новой центральной площади Сургута – аккурат между офисом «Газпром трансгаза» и «корабликом» СурГУ. Импровизированная парковка газовиков теперь йок, офисный планктон борется за место под солнцем с соседями из «Тюменьэнерго». Что до площади, то я бы это пространство так не называл. Площадь – это часть инфраструктуры, место на пересечение улиц, интегрированное в «тело» города. Там жизнь обычно кипит и булькает. Здесь же в силу географии ничего булькать не будет. Мы получим, скорее, просто внушительную площадку для проведения массовых праздников а-ля День города, День работников нефтяной и газовой промышленности и Нового года. Хорошо это или плохо? Пока не знаю.

Варламов не хочет

Ну и, до кучи, небезызвестный блогер-урбанист Илья Варламов поместил Сургут в своем рейтинге «Хочу – не хочу жить» в раздел «не хочу». Ну, не хочет – пусть не живет, вопросов нет. Илья пишет, что Сургут – город «с деньгами, комарами и плохой архитектурой». Это лестный отзыв. Денег в Сургуте уже не так много, как раньше, комаров нет на протяжении 9 месяцев в году, да и сам факт наличия архитектуры вызывает вопросы. Тем не менее, сургутянам есть чем гордиться.

Олимпийские поставки

Например, в прошедшее воскресенье сборная России по волейболу завоевала в Питере путевку на Олимпиаду-2020 в Токио, обыграв сборные Мексики, Кубы и Ирана в отборочном турнире. Казалось бы, при чем здесь Сургут? Между тем, капитан сборной страны Игорь Кобзарь вырос и научился играть в волейбол в Сургуте, здесь же прошел свои университеты другой сборник – Антон Семышев, да и либеро Роман Мартынюк получил путевку в большой волейбол также в «Газпром-Югре». Кто-то из них непременно окажется на Олимпиаде, а может, к ним добавится и травмированный нынче Евгений Андреев или тот же Кирилл Урсов. В общем, почти оптовые поставки игроков на Олимпиаду – есть чем гордится, есть.