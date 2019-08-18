​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

Напомню, что в нашей рубрике мы обсуждаем законодательные инициативы на любой стадии их развития, от «вброса» до принятия. Свежие идеи были такими – запретить ездить на старых автомобилях и сократить рабочую неделю до четырех дней. Признаться, я счел фейком последнюю, однако, вышло наоборот: как раз рабочую четырехдневку депутаты Госдумы вроде как готовы начать обсуждать уже в сентябре.

Хотя легкая нереальность происходящего продолжает преследовать. Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии. Говорят, что денюжка возникнет из-за роста производительности труда и ссылаются на «денег нет, но вы держитесь» Медведева, который в июне, выступая на сессии МОТ (Международной организации труда), сослался в свою очередь на старика Генри Форда. Тот в свое время перевел свои заводы на пятидневку, убрав рабочую субботу, и добился роста производительности. Вот ведь молодец какой.

Бог с ним, с Фордом – у него рост пошел, главным образом, из-за внедрения конвейерной сборки, да и давно это было. В современных реалиях развитые страны действительно заглядываются на четырехдневку. Кое-где экспериментируют. С их-то уровнем заработка, производительностью и эффективностью могут себе позволить. Но делают это крайне осторожно, без решительных манипуляций в масштабах страны. Ну и мы тут как тут. Если уж экспериментировать, так над страной сразу, благо, население привычно.

Экономика наша не сказать, чтобы растет. Но наверняка есть отрасли и области, где работы – завал. Что произойдет, если там станут работать на восемь часов меньше? Тот же состав работников просто ляжет плашмя в борьбе за ту же копейку, и трех выходных окажется мало. Дело в том, что рост производительности по-российски – это не внедрение новых технологий и передовых методик, не оптимизация процессов, а тупо большая нагрузка. Просто потому что модернизация требует немалых вложений на протяжении нескольких лет, а ресурсов для этого практически нет. Если нельзя расти вверх, можно расползтись вширь – увеличить количество условных «станков» и работников, чтобы делать ту же работу за меньшее время. Что неизбежно приведет либо к удорожанию продукции и падению спроса, либо к падению заработка.

Другой пример – стагнирующая отрасль. Все мы прекрасно знаем, как заводы и фабрики вынужденно переходят на сокращенный график работы из-за отсутствия объемов. Проще выгнать сотрудников в неоплачиваемый отпуск, чем размазывать работу на полную неделю. Переход на четырехдневку для таких – выгодное предложение. Но если платить столько же, сколько за пятидневку – в чем профит? Соответственно, и тут будет падение заработка, не волнуйтесь.

А что прикажете делать с многочисленными бюджетниками? Как работать поликлиникам, школам? Что делать с теневым сектором, где задействовано около трети всех работников? Что будет с теми, кто трудится по скользящему графику, посменно, по вахте и т.д.?

Если плюнуть временно на все эти вопросы и попытаться рассмотреть третий выходной как отдельную манну небесную, то тут тоже возникают смутные сомненья. Лично я не сомневаюсь, что минимум половина граждан попытается использовать этот день для дополнительного заработка – просто потому, что деньги нужны. А это сразу убивает ожидаемый эффект в плане роста качества жизни и производительности по основному месту работы.

Еще какая-то часть людей могла бы попытаться сделать действительно что-то душеполезное для себя –заняться спортом, образованием, отдыхом, наконец. Двинуть сферу услуг. Но, опять таки, наличие свободного времени не означает наличие свободных денег, тут прогресс дальше лишней бутылки из «Пятерочки» может и не продвинуться. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не думаю, что всего этого и еще много всего сверху не понимают в Госдуме. Поэтому осмелюсь предположить, что идея четырехдневки – такой же фейк, как и запрет эксплуатации старых автомобилей. Только фейк, вброшенный самими властями, чтобы переключить внимание граждан с актуальной повестки на несбыточные проекты. Пообсуждают, поломают виртуальные копья, да и успокоятся после осенних выборов. Интересная, в общем, технология. Или все-таки это «элегантный» способ вытащить из нас еще немного денег под привлекательную идею дополнительного выходного дня?