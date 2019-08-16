16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9961   EUR  73,2227  

​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

За минувшую неделю в Югре возбудили несколько уголовных дел в отношении местных жителей, поймавших редкие или защищенные законом виды рыб. Выписаны многомиллионные штрафы, у людей могут конфисковать имущество, а при этом им грозит тюрьма.

Как рыбачить, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не прослыть браконьером – в сегодняшней памятке, составленной корреспондентом СИА-ПРЕСС по рекомендациям Рыбоохраны Югры и закону о рыболовстве.

Где ловить нельзя?

Водоемы Югры делятся на несколько типов:

– общедоступные водоемы. Здесь может рыбачить любой рыбак-любитель;

– участки для любительского и спортивного рыболовства. В Сургутском районе три таких места. Чтобы рыбачить здесь, югорчанин должен купить путевку в сообществе рыболовов и охотников. Это даст некоторые преимущества – о них ниже;
– рыбопромысловые участки. Это участки арендаторов, то есть частная собственность. На них можно рыбачить с разрешения пользователя.

Какую рыбу ловить нельзя?

Рыбакам нельзя ловить сибирского осетра, нельму, муксуна, таймень.

Также в водоемах общего пользования запрещен вылов стерляди, чиров, чирков и пеляди. Они доступны только по путевке на участках для любительского и спортивного рыболовства.

Чем ловить нельзя?

Основное правило рыболовства – что не разрешено, то запрещено.

Рыбаки могут пользоваться любыми удочками, спиннингами, фидером, «корабликами», «змеями», нахлыстовыми удочками с воблерами, мушками и другими примаками, закидными удочками, в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами.

У рыбака должно быть не больше десяти крючков, жерлиц и кружков, а также раколовками, не больше пяти штук на гражданина с диаметром не более 80 см на каждую.

Можно применять деревянные ловушки («котцы», «рукава», «морды») с просветом между бердами 15 мм и более.

Сети – можно. Но только одностенные, из капроновой нити, и не больше 25 метров.

Можно пользоваться бреднями с мелкой ячейкой (не более 15 мм) и длиной не более трех метров.

Также можно стрелять по рыбе из пневматических ружей и пистолетов во время подводной охоты, но без аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.

Все остальное – запрещено. Если инспекторы застукают вас с запрещенным орудием лова (сетью из лески, например), вы получите штраф, а орудие конфискуют. Даже если вы не воспользовались им.

По путевкам вы сможете пользоваться и другими орудиями лова. Например, верховыми плавными сетями.

Сколько можно ловить?

Существуют дневные нормы вылавливания рыбы.

Щука, налим, судак – не более 10 кг за день суммарно.

Окунь, плотва, елец, карась – не более 30 кг суммарно.

Общий вылов не должен превышать 30 кг за день. То есть вы можете поймать, например, 20 кг окуней и 10 кг щук.

А что делать, если норма превышена из-за одной рыбины? Если вы поймаете щуку на, допустим, 50 кг, не отпускайте ее. Просто не ловите больше рыбу на протяжении суток.

Когда ловить нельзя?

Существует один общий запрет. От начала ледохода до 31 мая по всей Оби и Иртышу. В это время категорически запрещена ловля рыбы. Любой. В этот короткий период штраф идет по двойной стоимости рыбы.

А до 15 июля запрещен вылов стерляди.

Что будет, если нарушить правила рыболовства?

Все зависит от штрафа. Учтите, что на всю рыбу есть таксы – установленные законом тарифы в рублях. Когда вы ловите запрещенную для ловли рыбу, вам идет штраф по стоимости рыбы. За особей ценных пород рыб цены исчисляются в сотни тысяч рублей. Вы легко получите иск о возмещении вреда размером с причинённым вами ущербом (может доходить до миллионов рублей).

Если вы нанесли крупный вред водным ресурсам (выражается в рублях, достаточно поймать несколько стерлядок или осетра), тогда будет уголовное дело. У вас могут конфисковать для оплаты вреда орудия лова – сети, удочки и лодку. В некоторых случаях изъять могут и машину, если вы использовали ее для ловли (например, привязывали к автомобилю невод или перевозили до дома рыбу).

В редких случаях вам может грозить лишение свободы до двух лет.

Хорошего лова! Учтите, что эти правила будут актуальны и когда новый закон о рыболовстве вступит в силу в январе 2020 года.

Рыбакам на заметку наша предыдущая памятка – как приготовить рыбу, чтобы не подхватить описторхоз.

Фото: Олег Раевский


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:26, просмотров: 635, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»

​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»
Продуктовый магазин за годы разросся до двухэтажного торгового комплекса
Анастасия Якупова Сегодня в 12:29
536 5
​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА
Илья Низовских Сегодня в 11:26
634 0
​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?

​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?
Артем Мазнев Сегодня в 07:28
403 0
Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Интервью с известным экономистом об отношениях между Москвой и регионами, закредитованности населения и причинах, почему люди со всей России уезжают в столицу
Артем Мазнев 15 августа в 16:00
1580 2
В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

Спецслужбы продолжают чистить Сайму, а прокуратура начала проверку из-за экологического происшествия
Анастасия Якупова 15 августа в 14:41
694 1
​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 12:41
736 0
Обращение к депутатам и главе Сургута

Обращение к депутатам и главе Сургута
За последние полтора года я опубликовал более пятнадцати предложений по решению тех или иных вопросов, часть из них адресована главе города. И никакого ответа
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества,. член Союза журналистов России с 1995 года 14 августа в 15:01
1053 7
​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок 13 августа в 14:29
858 8
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 13 августа в 13:23
1034 8
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 13 августа в 12:14
1261 0
Олег Владимиров

​Пакетное соглашение
Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые
Олег Владимиров 13 августа в 08:50
803 9
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
880 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
714 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1480 6
Олег Владимиров

Между большим и средним пальцем
Денег у людей мало, летают они редко, реже, чем в СССР. При этом ценовую конкуренцию никто не отменял, так что на фоне растущей стоимости керосина и аэропортовских услуг маржа авиакомпаний стремиться к исчезновению
Олег Владимиров 11 августа в 12:45
1195 2
Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг 10 августа в 19:14
1185 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика