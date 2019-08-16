​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

За минувшую неделю в Югре возбудили несколько уголовных дел в отношении местных жителей, поймавших редкие или защищенные законом виды рыб. Выписаны многомиллионные штрафы, у людей могут конфисковать имущество, а при этом им грозит тюрьма.
Как рыбачить, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не прослыть браконьером – в сегодняшней памятке, составленной корреспондентом СИА-ПРЕСС по рекомендациям Рыбоохраны Югры и закону о рыболовстве.
Где ловить нельзя?
Водоемы Югры делятся на несколько типов:
– общедоступные водоемы. Здесь может рыбачить любой рыбак-любитель;
– участки для любительского и спортивного рыболовства. В
Сургутском районе три таких места. Чтобы рыбачить здесь, югорчанин должен
купить путевку в сообществе рыболовов и охотников. Это даст некоторые
преимущества – о них ниже;
– рыбопромысловые участки. Это участки арендаторов, то есть частная собственность. На них можно рыбачить с разрешения пользователя.
Какую рыбу ловить нельзя?
Рыбакам нельзя ловить сибирского осетра, нельму, муксуна, таймень.
Также в водоемах общего пользования запрещен вылов стерляди, чиров, чирков и пеляди. Они доступны только по путевке на участках для любительского и спортивного рыболовства.
Чем ловить нельзя?
Основное правило рыболовства – что не разрешено, то запрещено.
Рыбаки могут пользоваться любыми удочками, спиннингами, фидером, «корабликами», «змеями», нахлыстовыми удочками с воблерами, мушками и другими примаками, закидными удочками, в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами.
У рыбака
должно быть не больше десяти крючков, жерлиц и кружков, а также раколовками, не
больше пяти штук на гражданина с диаметром не более
Можно применять деревянные ловушки («котцы», «рукава», «морды»)
с просветом между бердами
Сети – можно. Но только одностенные, из капроновой нити, и
не больше
Можно пользоваться бреднями с мелкой ячейкой (не более 15 мм) и длиной не более трех метров.
Также можно стрелять по рыбе из пневматических ружей и пистолетов во время подводной охоты, но без аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.
Все остальное – запрещено. Если инспекторы застукают вас с запрещенным орудием лова (сетью из лески, например), вы получите штраф, а орудие конфискуют. Даже если вы не воспользовались им.
По путевкам вы сможете пользоваться и другими орудиями лова. Например, верховыми плавными сетями.
Сколько можно ловить?
Существуют дневные нормы вылавливания рыбы.
Щука, налим, судак – не более
Окунь, плотва, елец, карась – не более
Общий вылов не должен превышать
А что делать, если норма превышена из-за одной рыбины? Если
вы поймаете щуку на, допустим,
Когда ловить нельзя?
Существует один общий запрет. От начала ледохода до 31 мая по всей Оби и Иртышу. В это время категорически запрещена ловля рыбы. Любой. В этот короткий период штраф идет по двойной стоимости рыбы.
А до 15 июля запрещен вылов стерляди.
Что будет, если нарушить правила рыболовства?
Все зависит от штрафа. Учтите, что на всю рыбу есть таксы – установленные законом тарифы в рублях. Когда вы ловите запрещенную для ловли рыбу, вам идет штраф по стоимости рыбы. За особей ценных пород рыб цены исчисляются в сотни тысяч рублей. Вы легко получите иск о возмещении вреда размером с причинённым вами ущербом (может доходить до миллионов рублей).
Если вы нанесли крупный вред водным ресурсам (выражается в рублях, достаточно поймать несколько стерлядок или осетра), тогда будет уголовное дело. У вас могут конфисковать для оплаты вреда орудия лова – сети, удочки и лодку. В некоторых случаях изъять могут и машину, если вы использовали ее для ловли (например, привязывали к автомобилю невод или перевозили до дома рыбу).
В редких случаях вам может грозить лишение свободы до двух лет.
Хорошего лова! Учтите, что эти правила будут актуальны и когда новый закон о рыболовстве вступит в силу в январе 2020 года.
Рыбакам на заметку наша предыдущая памятка – как приготовить рыбу, чтобы не подхватить описторхоз.
Фото: Олег Раевский