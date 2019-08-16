​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

За минувшую неделю в Югре возбудили несколько уголовных дел в отношении местных жителей, поймавших редкие или защищенные законом виды рыб. Выписаны многомиллионные штрафы, у людей могут конфисковать имущество, а при этом им грозит тюрьма.

Как рыбачить, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не прослыть браконьером – в сегодняшней памятке, составленной корреспондентом СИА-ПРЕСС по рекомендациям Рыбоохраны Югры и закону о рыболовстве.

Где ловить нельзя?

Водоемы Югры делятся на несколько типов:

– общедоступные водоемы. Здесь может рыбачить любой рыбак-любитель;

– участки для любительского и спортивного рыболовства. В Сургутском районе три таких места. Чтобы рыбачить здесь, югорчанин должен купить путевку в сообществе рыболовов и охотников. Это даст некоторые преимущества – о них ниже;

– рыбопромысловые участки. Это участки арендаторов, то есть частная собственность. На них можно рыбачить с разрешения пользователя.

Какую рыбу ловить нельзя?

Рыбакам нельзя ловить сибирского осетра, нельму, муксуна, таймень.

Также в водоемах общего пользования запрещен вылов стерляди, чиров, чирков и пеляди. Они доступны только по путевке на участках для любительского и спортивного рыболовства.

Чем ловить нельзя?

Основное правило рыболовства – что не разрешено, то запрещено.

Рыбаки могут пользоваться любыми удочками, спиннингами, фидером, «корабликами», «змеями», нахлыстовыми удочками с воблерами, мушками и другими примаками, закидными удочками, в том числе с использованием резиновых амортизаторов, и переметами.

У рыбака должно быть не больше десяти крючков, жерлиц и кружков, а также раколовками, не больше пяти штук на гражданина с диаметром не более 80 см на каждую.

Можно применять деревянные ловушки («котцы», «рукава», «морды») с просветом между бердами 15 мм и более.

Сети – можно. Но только одностенные, из капроновой нити, и не больше 25 метров.

Можно пользоваться бреднями с мелкой ячейкой (не более 15 мм) и длиной не более трех метров.

Также можно стрелять по рыбе из пневматических ружей и пистолетов во время подводной охоты, но без аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.

Все остальное – запрещено. Если инспекторы застукают вас с запрещенным орудием лова (сетью из лески, например), вы получите штраф, а орудие конфискуют. Даже если вы не воспользовались им.

По путевкам вы сможете пользоваться и другими орудиями лова. Например, верховыми плавными сетями.

Сколько можно ловить?

Существуют дневные нормы вылавливания рыбы.

Щука, налим, судак – не более 10 кг за день суммарно.

Окунь, плотва, елец, карась – не более 30 кг суммарно.

Общий вылов не должен превышать 30 кг за день. То есть вы можете поймать, например, 20 кг окуней и 10 кг щук.

А что делать, если норма превышена из-за одной рыбины? Если вы поймаете щуку на, допустим, 50 кг, не отпускайте ее. Просто не ловите больше рыбу на протяжении суток.

Когда ловить нельзя?

Существует один общий запрет. От начала ледохода до 31 мая по всей Оби и Иртышу. В это время категорически запрещена ловля рыбы. Любой. В этот короткий период штраф идет по двойной стоимости рыбы.

А до 15 июля запрещен вылов стерляди.

Что будет, если нарушить правила рыболовства?

Все зависит от штрафа. Учтите, что на всю рыбу есть таксы – установленные законом тарифы в рублях. Когда вы ловите запрещенную для ловли рыбу, вам идет штраф по стоимости рыбы. За особей ценных пород рыб цены исчисляются в сотни тысяч рублей. Вы легко получите иск о возмещении вреда размером с причинённым вами ущербом (может доходить до миллионов рублей).

Если вы нанесли крупный вред водным ресурсам (выражается в рублях, достаточно поймать несколько стерлядок или осетра), тогда будет уголовное дело. У вас могут конфисковать для оплаты вреда орудия лова – сети, удочки и лодку. В некоторых случаях изъять могут и машину, если вы использовали ее для ловли (например, привязывали к автомобилю невод или перевозили до дома рыбу).

В редких случаях вам может грозить лишение свободы до двух лет.

Хорошего лова! Учтите, что эти правила будут актуальны и когда новый закон о рыболовстве вступит в силу в январе 2020 года.

Рыбакам на заметку наша предыдущая памятка – как приготовить рыбу, чтобы не подхватить описторхоз.

Фото: Олег Раевский