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​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?

Фото телеграм-канала Baza
Фото телеграм-канала Baza

В московском аэропорту Жуковский самолет, летевший в Симферополь, аварийно приземлился сразу после взлета в соседнее кукурузное поле. Никто не погиб, несколько десятков пассажиров получили разные травмы. Причина ЧП – столкновение со стаей чаек, в результате которого оба двигателя авиалайнера отказали. Почему птицы оказались на пути самолета и часто ли такое происходит? Кто должен следить, чтобы такого не происходило? Читайте в разборе СИА-ПРЕСС.

Часто ли птицы врезаются в самолеты?

Такое случается часто, но как рассказал первый заместитель генерального директора сургутского аэропорта Сергей Прийма, далеко не всегда это приводит к каким-то последствиям.

«Птица может врезаться и в стекло, и в нос, и в крыло, и в двигатель. Не всегда это к чему-то приводит, но по всем случаям назначается проверка. И пилоты обязаны сообщать о каждом подобном инциденте», – объяснил Сергей Прийма.

То, что столкновение птиц с самолетами – обычное явление для авиации подтверждают и данные из открытых источников. Так, в тюменском аэропорту Рощино в 2016 году птица попала в двигатель самолета авиакомпании «Победа» при посадке, но к повреждениям это не привело. В том же году Ан-24, летевший из Сургута в Томск, вынужден был сделать два круга над Тюменью из-за большого скопления птиц у томского аэропорта. Не обошла проблема и Сургут – в 2013 году пилоты самолета Utair, который должен был лететь в Бугульму, отменили взлет из-за залетевшей, по их словам, в двигатель птицы.

Почему птицы оказываются в районе аэропорта?

Крупные стаи птиц часто формируются в районе мусорных полигонов. Одна из таких, по сообщениям СМИ, находится рядом с аэропортом Жуковский. Министерство природных ресурсов и экологии, которое возглавляет бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, уже потребовало проверить все свалки рядом с воздушной гаванью. По закону, они должны находиться на расстоянии не менее 15 километров от аэропорта. В случае, если это расстояние не выдерживается, свалка должна быть ликвидирована. Как это едва не произошло с сургутским мусорным полигоном в 2016 году, когда транспортная прокуратура потребовала его ликвидации. Администрации города тогда удалось доказать, что свалка находится за пределами запретных 15 километров. По словам Сергея Приймы, соответствующие службы следят, чтобы рядом с аэропортом не было скоплений мусора: «За этим следят строго. Самое страшное, что может встретить самолет при взлете и посадке – это крупная стая птиц».

Кто должен следить за тем, чтобы рядом с аэропортами не было крупных скоплений птиц?

В крупных аэропортах этим занимается орнитологическая служба. Она использует как технические средства – специальные звуковые системы и стеклянные фигуры, которые бликами отпугивают птиц – так и хищных пернатых. Чаще всего это соколы и ястребы. Кроме того, сотрудники объезжают прилегающие к аэропорту леса и проверяют, нет ли там скоплений птиц. В случае надобности, их отпугивают. Все это фиксируется на картах, где отмечаются опасные и безопасные зоны для полетов. В Сургутском аэропорту контролем за стаями птиц занимается аэродромная служба.

«Обязанности у них широкие, в них входит, в том числе, орнитологический контроль. Они используют технические средства и следят, чтобы птицы не подбирались близко к аэродрому», – объяснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в аэропорту Сургута.


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16 августа в 07:28, просмотров: 509, комментариев: 0


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