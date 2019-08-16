​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»

Загадочная история сноса кафе «VIP 777» в Сургуте длится уже более пяти лет. Еще в 2014 году на тот момент заместитель главы города Александр Шатунов публично объявил войну незаконным строениям, и ресторан, расположенный на улице Маяковского 26/1, был одним из первых в списке на снос. С тех пор замглавы по строительству успел смениться несколько раз, а вопрос — почему чиновники не могут устранить незаконную постройку, все еще остается открытым. СИА-ПРЕСС разбирался в хронологии не случившегося демонтажа.

Ларёк превращается...

К 2014 году, когда Шатунов заявил о необходимости сноса «трех семерок», он объяснял это тем, что некогда обычный дворовой продуктовый ларек разросся до двухэтажного ТЦ «без единого разрешения». Однако разрешение все-таки выдавалось — по документам на этом адресе должен располагаться киоск площадью 68 кв. м, по факту там здание 1 450 кв. м. Кстати, тогда же замглавы сказал, что мэрия решит вопрос через суд «в ближайшее время».

Судебные издержки

В июне 2016 года суд состоялся. Система правосудия вынесла приговор предпринимателю — демонтировать самовольно реконструированный объект до первоначального вида, закрепленного в документах. После владельцы объекта много раз пытались оспорить решение, подавая апелляции, но суд остался непреклонен.

Два года судебные приставы и администрация пытались уговорить владельцев добровольно исполнить решение суда, но их попытки не увенчались успехом. В таких случаях демонтировать незаконные квадратные метры должна местная мэрия за средства из бюджета, а после взыскивать с предпринимателя затраченную сумму. Для этого чиновники должны провести аукцион среди застройщиков. Однако, в службе судебных приставов сообщили, что торги все еще не прошли.

«От администрации Сургута поступило согласие на исполнение требований исполнительного документа самостоятельно. До настоящего времени информация по итогам проведенного аукциона по привлечению подрядной организации в отделе судебных приставов по Сургуту отсутствует», — пояснили приставы СИА-ПРЕСС.

При этом в мае 2018 года сотрудники администрации заявили, что в бюджете запланировано два миллиона на демонтаж «Трех семерок». Специалисты заверяли, что в июле того же года состоится конкурс по определению подрядчика, а до конца года работы будут окончены.

Эксперты в строительной сфере говорят, что главная сложность процесса состоит не в том, чтобы снести здание, а в том, чтобы оставить положенные предпринимателю квадратные метры. «По сути, администрации придется сносить двухэтажку, вывозить строительный мусор, а после заново возводить законные 70 квадратов», — отмечают источники СИА-ПРЕСС.

Ломать и строить

В пресс-службе администрации сейчас говорят, что работают над проектной документацией для сноса кафе и строительства ларька. Сколько это будет стоить, когда специалисты приступят к работам, и тем более когда закончат — в мэрии не знают. «Дополнительно сообщаем, что в бюджете города Сургута денежные средства на снос вышеуказанного объекта не предусмотрены», — поясняют сотрудники администрации.

Выяснить, почему нынешняя хозяйка здания долгие годы отказывается выполнять решение суда, корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось. В беседе с редакцией она заявила, что обсуждать вопросы ведения своего бизнеса она ни с кем не намерена, так как, по ее словам, «это касается только двух сторон: администрации и меня как частного лица». Предпринимательница настаивала на том, чтобы редакция не публиковала ее имя, а также вообще не писала на тему «Трех семерок».

В то же время вопросы к ней есть не только у журналистов, но у приставов, которые много раз выписывали владелице торгового центра штраф за неисполнение судебного решения, и у жильцов близлежащий домов, которые обходят стороной злачное место. Полицейские подтверждают, что причины на то у горожан есть — на этот адрес с начала года правоохранители выезжали много раз. Поводов было достаточно — жалобы на громкую музыку, угрозы убийства продавщице магазина на первом этаже ТЦ, драки неподалеку от входа.

Когда ситуацию с «777» можно будет считать оконченной, неизвестно — администрация и предприниматель уже перестали называть даты. Для стороннего наблюдателя невозможно понять, то ли растянутая на пять лет (а на самом деле — еще больше) история действительно представляет собой такой сложный клубок проблем, что их нельзя распутать, то ли все это время между властью и бизнесом идет «договорной матч», цель которого — продолжаться бесконечно и извлекать прибыль.

Справка: Всего у администрации Сургута есть сомнения в законности восьми строений в городе.