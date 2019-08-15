В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

Сургутская спасательная служба вместе с сотрудниками отдела экологической безопасности, структуры ГО и ЧС администрации города продолжают очистку реки Сайма от нефтепродуктов. Несмотря на предупреждения спасателей и знаки «Купание запрещено», буквально в 100 метрах от радужных пятен купаются горожане.

О попадании отходов в реку спецслужбам стало известно накануне. Сейчас расследованием обстоятельств занимается югорская прокуратура. По словам специалистов администрации города, площадь загрязнения составляет более двух тысяч квадратных метров. При этом замглавы Сургута Алексей Жердев заявил, что угроза экологической катастрофы отсутствует.

Местной власти понадобится три дня на ликвидацию последствий разлива. Вчера спасатели уже установили боновое ограждение, чтобы ограничить распространение нефтепродуктов по воде. Специалисты засыпали жидкость сорбентом, обладающим впитывающей способностью, а его уже собирают вручную.

Кстати, замглавы поручил заодно убрать мусор с берегов Саймы. Но и после уборки в реке по-прежнему нельзя будет купаться.

Абсолютно все водоемы Сургута не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. От этого желающих искупаться в теплые дни в той же Сайме не убавляется. Экологи говорят, что разлив нефтепродуктов не столь страшен для любителей поплавать — дома они наверняка смоют следы маслянистой жидкости. Однако битые стекла, мусор и инфекционные заболевания все еще подстерегают сургутян на дне застойного водоема.