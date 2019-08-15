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​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

Инфографика О. Успенской
Инфографика О. Успенской

В 2019 году в Сургуте идет ремонт и строительство дорог на рекордную сумму почти в 1,3 млрд рублей. В ремонтной кампании заявлено 14 участков дороги, плюс устранение колейности еще на 15 объектах. Общая площадь ремонта составляет 294 тысячи квадратных метров, закончатся работы не позднее 31 октября.

Мы подготовили для вас подробную инфографику с указанием, на каких участках проходили или еще проходят ремонты, сколько это стоило бюджету, какая организация ведет работы и до какого срока они должны быть завершены.

Многие сургутяне говорят, что в городе ремонтируются одни и те же участки из года в год, в то время как многие убитые дороги остаются убитыми. В следующем году вы сможете при помощи наших инфографик проверить, действительно ли власти предпочитают ремонтировать одни и те же улицы и насколько окажутся «живучими» работы в сезоне 2019 года.

В свою очередь, ликвидацию колейности на площади почти 53 тысячи квадратных метров по всему Сургуту проводит «Северавтодор». Стоимость контракта — 94,8 млн рублей. Сроки исполнения — до 31 августа 2019 года.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 393, комментариев: 0


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