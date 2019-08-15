Выборы есть, да не те

Сантехники должны собирать ядерный реактор, экономисты – лечить людей, а инженеры-нефтяники – проектировать архитектурный облик города. Примерно такой вывод можно сделать из предложения читателя СИА-ПРЕСС Сергея Антонова устраивать опросы среди жителей Сургута по вопросам благоустройства. Скажу прямо, предложение… плохое.

Допустим, вам нужно построить дом. Вы для этого пригласите профессиональных строителей, архитекторов, инженеров? Или начнете проводить опросы среди будущих жителей о том, какой цемент нужен, сколько комнат делать в квартирах и где сваи забивать? Если не хотите, чтобы дом, в лучшем случае, получился кривым и косым, а в худшем – просто развалился, то ответ очевиден. Так почему в вопросах благоустройства нужно спрашивать людей, которые в этом ничего не понимают? Чтобы узнать потребности населения? Скажу неприятную вещь – люди сами не знают, чего хотят.

Громкие и довольно бестолковые опросы об архитектуре и благоустройстве среди дилетантов (уж простите) прикрывают самое главное, что должен выбирать народ – профессионалов, которые обязаны делать его, народа, жизнь лучше. Хорошие урбанисты и специалисты по городской среде явно лучше знают, что такое комфортные и продуманные общественные пространства. Но не экономисты в нефтяной компании. Талантливый архитектор сможет разработать запоминающийся облик города и приятный глазу дизайн-код. Но не врач-хирург (вы же не отправите на операцию архитектора).

Все эти опросы жителей – подмена проблемы. Беда не в том, что людям не дают проголосовать за цвет и форму лавочек так, как они хотят. Беда в том, что они не могут (или не хотят?) выбирать профессионалов, которые обладают необходимыми знаниями и умеют делать правильно. Вместо этого ответственных просто назначают. А те не находят ничего лучше, чем проводить опросы о цвете лавочек. Да и у людей, вроде как, есть выбор. Только не тот, который нужен.