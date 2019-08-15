16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8907   EUR  73,4550  

Выборы есть, да не те

Беда в том, что люди не могут (или не хотят?) выбирать профессионалов, которые обладают необходимыми знаниями и умеют делать правильно

Сантехники должны собирать ядерный реактор, экономисты – лечить людей, а инженеры-нефтяники – проектировать архитектурный облик города. Примерно такой вывод можно сделать из предложения читателя СИА-ПРЕСС Сергея Антонова устраивать опросы среди жителей Сургута по вопросам благоустройства. Скажу прямо, предложение… плохое.

Допустим, вам нужно построить дом. Вы для этого пригласите профессиональных строителей, архитекторов, инженеров? Или начнете проводить опросы среди будущих жителей о том, какой цемент нужен, сколько комнат делать в квартирах и где сваи забивать? Если не хотите, чтобы дом, в лучшем случае, получился кривым и косым, а в худшем – просто развалился, то ответ очевиден. Так почему в вопросах благоустройства нужно спрашивать людей, которые в этом ничего не понимают? Чтобы узнать потребности населения? Скажу неприятную вещь – люди сами не знают, чего хотят.

Громкие и довольно бестолковые опросы об архитектуре и благоустройстве среди дилетантов (уж простите) прикрывают самое главное, что должен выбирать народ – профессионалов, которые обязаны делать его, народа, жизнь лучше. Хорошие урбанисты и специалисты по городской среде явно лучше знают, что такое комфортные и продуманные общественные пространства. Но не экономисты в нефтяной компании. Талантливый архитектор сможет разработать запоминающийся облик города и приятный глазу дизайн-код. Но не врач-хирург (вы же не отправите на операцию архитектора).

Все эти опросы жителей – подмена проблемы. Беда не в том, что людям не дают проголосовать за цвет и форму лавочек так, как они хотят. Беда в том, что они не могут (или не хотят?) выбирать профессионалов, которые обладают необходимыми знаниями и умеют делать правильно. Вместо этого ответственных просто назначают. А те не находят ничего лучше, чем проводить опросы о цвете лавочек. Да и у людей, вроде как, есть выбор. Только не тот, который нужен.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:31, просмотров: 467, комментариев: 10


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 09:47
Читаю, падают от умопомрачительного вывода!
Следуя логике автора, депутаты лучше знают что нам надо, чиновники точно знают, одни жители идиоты. Добывайте нефть и газ, чистите сартиры, считайте чужие деньги, за более умные, более опытные решать: что для вас надо!
gunter
не нравится
Сегодня в 10:55
Спорное мнение, Артем. Хотя некоторые посылы верные. Проектировать должны профессионалы, но общественное мнение должно быть определяющим. Опросы выявляют стартовые позиции основной концепции проекта, помогает внести в него новое, избавиться от откровенно слабых вещей. Да, и никто не мешает власти с общественным мнением работать образовывать, разъяснять, почему то или иное решение (пусть будет ландшафтное или архитектурное) лучший выбор. Вы то как СМИшник должны знать про агитпром.
444 gunter
не нравится
Сегодня в 11:17
Может, вы советский агитрпроП ЦК КПСС имеете в виду? Так откуда работникам СИАПРЕСС о нем знать? Если только из учебников истории. Они же не в бюджетном СМИ работают.
Galina
не нравится
Сегодня в 11:28
"Так почему в вопросах благоустройства нужно спрашивать людей, которые в этом ничего не понимают?"
Люди понимают главное: удобно- неудобно.
Если был тротуар и его не стало, это не удобно для пешехода ( перекресток ул.Восход и пр-та Набережный)
Если бы "профессиональных строителей, архитекторов, инженеров" в первую очередь интересовало благоустройство, тогда ладно, пусть занимаются...
Следуя логике автора, обществу выбирать и депутатов не надо, и глав города. Зачем? Чиновники же лучше знают, как должно быть, они же профессионалы!

444 gunter
не нравится
Сегодня в 11:30
Все с ног на голову. Нет и не может быть никакой "Власти", которая должна лепить под себя общество, "работать с обществом" с помощью лживой пропаганды (ничего другого из "агитпропа" в конце концов никогда не получалось). Это общество должно избирать власть, регулярно менять ее, работать с ней. А власть обязана служить обществу, ежедневно отчет держать перед избирателями, в ножки кланяться, чтобы избрали на следующий срок на конкурентных честных свободных выборах, которые они и отменили в первую очередь, чтобы сидеть себе, в ус не дуть. По-моему, автор именно об этом и пишет.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:59
«Да и у людей, вроде как, есть выбор. Только не тот, который нужен» – золотые слова: российские государственные чиновники пичкает граждан «стеклянными бусами» – нате вам как бы «демократию», выбирайте каким цветом скамеечки красить. Нате вам как бы Думу, депутатов в которую вы как бы выбираете и которые являются как бы вашими представителями. Ваши как бы представители, депутаты, как бы назначают как бы профессионального управленца городом, который как бы собирает профессиональную команду для как бы управления городом.

То же самое и с как бы общественными правовыми организациями и как бы профсоюзами, которые как бы защищают социальные и трудовые права граждан.

И весь этот «демократический» цирк с клоунами и иллюзионистами содержится за счет населения: не как бы, а реально. А что за сценой? А за сценой рациональное «сельскохозяйственное» производство по обогащению отдельной группы лиц, которая истеблишмент, за счет оболваненных граждан, которых оболванивают за их же счет.

В общем: нате вам как бы «демократию», выбирайте каким цветом скамеечки красить. Но смутные сомнения мучают: выбор вроде как есть, только не тот, который нужен.

А что делать то? Наверное, для начала не ходить на как бы выборы с как бы оппозиционерами, которые намечаются в 2021 году. Для начала обозначить, что существующие как бы выборы нелегитимны.

А что дальше? Лично я не знаю – «люди не могут (или не хотят?) выбирать профессионалов». Среди кандидатов в депутаты надо чтобы такие «профессионалы» еще появились. А появятся они, если граждане начнут консолидироваться на каких-либо реальных проблемах и появятся лидеры, которых граждане будут содержать и выдвигать в депутаты.

В Сургуте консолидации граждан на почве реальных проблем уже имели место. Те же обманутые дольщики. И были организаторы протестов. Но проблема минует и минуют протесты. И организаторы вернуться к своим бытовым проблемам, которых тьма. Консолидироваться на почве якорных проблем в основе которых лежат неправомерно низкие доходы, граждане пока не могут и не хотят. А существующие государственные чиновники что-то организовывать в пользу населения и в ущерб выстроенной в свою пользу системы не будут. У них задача простая – качать деньги из страны руками «рабов не Рима».
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:09
Вот скажи, Альберт, ты специалист в области архитектурных форм и благоустройства? Что ты можешь насоветовать кроме тротуара там где ходишь?
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 18:04
могу, только кому это надо?
делать надо все скромно, практично и не за бешеные деньги.
можно сделать с небольшими затратами то что будет практично
Сергей Б Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 18:22
Это еще одна сторона вопроса: как деньги расходуются в эти тяжелые кризисные времена, как нам рассказывают.
Альберт Леонов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:26
нет! нафиг мы с тобой им нужны? отчитываться еще?
наше дело - платить ндфл и налог на недвижимость. дальше они сами ...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Интервью с известным экономистом об отношениях между Москвой и регионами, закредитованности населения и причинах, почему люди со всей России уезжают в столицу
Артем Мазнев Сегодня в 16:00
561 2
В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

Спецслужбы продолжают чистить Сайму, а прокуратура начала проверку из-за экологического происшествия
Анастасия Якупова Сегодня в 14:41
302 0
​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:41
392 0
Обращение к депутатам и главе Сургута

Обращение к депутатам и главе Сургута
За последние полтора года я опубликовал более пятнадцати предложений по решению тех или иных вопросов, часть из них адресована главе города. И никакого ответа
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества,. член Союза журналистов России с 1995 года 14 августа в 15:01
936 6
​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок 13 августа в 14:29
830 8
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 13 августа в 13:23
979 8
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 13 августа в 12:14
1192 0
Олег Владимиров

​Пакетное соглашение
Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые
Олег Владимиров 13 августа в 08:50
778 9
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
861 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
702 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1417 4
Олег Владимиров

Между большим и средним пальцем
Денег у людей мало, летают они редко, реже, чем в СССР. При этом ценовую конкуренцию никто не отменял, так что на фоне растущей стоимости керосина и аэропортовских услуг маржа авиакомпаний стремиться к исчезновению
Олег Владимиров 11 августа в 12:45
1177 2
Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг 10 августа в 19:14
1158 1
Людмила Осьминкина

Сколько церквей нужно Сургуту?

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков в интервью рассказал о строительстве культовых сооружений и источниках финансирования
Людмила Осьминкина 10 августа в 11:11
1745 13
​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?

​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?
Илья Низовских 10 августа в 10:29
1952 0
​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?

​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?
Итоги третьей встречи губернатора Югры с горожанами о проблемах строительства
Анастасия Якупова 09 августа в 17:59
2187 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика