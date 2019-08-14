​Наш осёдлый бандит

Пришло мне налоговое уведомление на машину – государство хочет, чтобы я за свой уж немолодой Ford Focus отдал больше 2000 рублей – ровно в два раза больше, чем годом ранее. Я удивился, посмотрел расшифровку налога и увидел, что два разных счета выставили две разные налоговые службы – Югры (поменьше) и Тюменской области (побольше). «Прикольно, а чего Ямал с Курганом не присоединились? Москва чего скромничает?» – подумал я, и пошел на первоначальные консультации по знакомым.

За 15 минут мне рассказали несколько историй, которые сводятся к примерно таким формулировкам: «у меня машины уже четыре года нет, а налог за нее каждый год присылают», «у меня не только машины нет, с которой налоги требуют, мне еще приходят штрафы за эту давно проданную машину», и так далее. Тут еще история с мамой депутата Иваницкого, которой трижды выписали штраф за «запрещенную» парковку в том месте, где нет никакого запрещающего знака.

Да и у самого меня была несколько лет занятная история: мне налоговая Белгородской области, где я никогда не жил и бывал единожды, выкатила необходимость заплатить за долю квартиры в Старом Осколе, которой я в числе нашей семьи владел еще будучи несовершеннолетним (продана квартира была примерно тогда же). Сумма плевая – рублей 100, ну и пени на рубль и 50 копеек. Заплатил, конечно – не пойду же я из-за 100 рублей разборки устраивать с белгородской налоговой.

Мне кажется, наше мудрое государство прочухало, что так можно потихоньку закрывать свои финансовые вопросы, и то и дело старается подкинуть нам каких-нибудь небольших, но необходимых счетов, от которых проще отмахнуться, чем из-за них конфликтовать. Условно – не захочет сургутянин из-за 250 рублей идти в ГИБДД и что-то там доказывать (а из-за 2500 бы пошел, конечно), но так один раз не заплатишь, другой, а тебя оп! – и в один момент поймали в аэропорту. Прощай, отпуск. Так что платят. Вот всякие налоговые, ЖКХ и прочие собиратели денег промышляют.

Знаете, есть теория происхождения государства под названием «теория оседлого бандита». Суть в том, что власть для максимизации своей прибыли занимается не набегами на население (так делают «кочующие бандиты», стремящиеся к краткосрочным профитам), а устанавливает на своей территории налоговый режим, который должен вытягивать ресурсы населения постоянно, но с умеренной интенсивностью – чтобы народ не начал голодать / вымирать / бунтовать.

Так вот наш «оседлый бандит», кажется, местами увлекается, и не понимает, что у народа не так много ресурсов, но добычу он не приостанавливает, а только интенсифицирует. Как будто он уже не оседлый, а почти кочующий.

P.S. Дарю идею для стартапа – либо разработать механику простого и понятного для любого человека контакта со всякими налоговыми и прочими извлекателями ресурсов из населения, либо брать подобные контакты на аутсорс. Озолотитесь.