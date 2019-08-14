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​Скоро осень, пора переобуваться

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На скандальные выборы депутатов Мосгордумы кандидаты от «Единой России» пошли не по партийному списку, а под «прикрытием», как самовыдвиженцы, благо проблем со сбором и проверкой подписей у них не предвиделось.Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также отправился на губернаторские выборы самовыдвиженцем, но зашел еще дальше, вовсе открестившись от «ЕдРа».

Заявил, что он – «беспартийный хозяйственник», хотя до последнего момента числился со своим 16-летним партийным стажем членом высшего совета «Единой России». В самой партии на вопрос о членстве Беглова ответили весьма оригинально, заявив, что это – персональные данные, закрытая, то бишь, информация. Но официальный сайт организации на всякий случай оперативно подчистили, убрав оттуда биографию кандидата.

Похоже, идет реакция на результаты региональных выборов годичной давности, когда «Единая Россия» потеряла сразу четыре региона – Хабаровский и Приморский края, Хакассию и Владимирскую область. В Приморье, правда, ситуацию впоследствии сломали, переизбрав такого же единороссовского «самовыдвиженца», как и Беглов. Теперь эта тактика используется повсеместно: кандидаты-единороссы резко становятся «независимыми».

Потому что бренд «Единой России» ­­– это хромая утка, отработанный материал. Я уж не знаю, является ли это частью плана или само собой так получилось, но «ЕдРо» крайне токсично. Партийные кураторы прекрасно понимают, что идти под этим флагом на выборы в нынешних реалиях – все равно что отправляться в логово пиратов с зажатой в кулаке черной меткой. Так что думайте, господа единороссы, соображайте быстрее. Консультируйтесь с руководством. Возможно, имеет смысл уже сейчас, до наших региональных и местных выборов, сбросить партийную шкуру, перелинять во что-нибудь ужасно независимое.

Владимир Путин, если вы помните, также дистанцировался от «Единой России» перед последними президентскими выборами, выиграв их самовыдвиженцем. Какие еще сигналы вам нужны? Детище Бориса Березовского, прошедшее через ряд трансформаций и мутаций, ставшее честью и совестью эпохи, планомерно сливается в надежде, что вместе с ним сольется и весь сконцентрированный на нем электоральный негатив.

Но дело в том, что людям, чьи права не соблюдаются, которым врут в лицо, а потом еще добавляют дубинкой для лучшего понимания политического момента, в принципе все равно, партийцы это делают или беспартийные. Одна наивная «единоросска» уже махала удостоверением перед масками защитников правопорядка, упаковавших ее мужа за желание перейти улицу. Потом разочаровано вышла из рядов, не гарантировавших ей неприкосновенности: ребятам с дубинками без разницы, кого отоваривать, у них свое начальство.

То есть не партия решает. Да и не решала, собственно, никогда. «Единая Россия» была создана в свое время как сервис, удобная форма обслуживания политических интересов бенефициаров ЗАО «Российская Федерация». И в обмен работники этого сервиса получали определенный набор ништяков и индульгенций, которые, похоже, перестают действовать. Так больного постепенно отключают от аппаратов по поддержанию жизнедеятельности, а то, что пациент не совсем здоров, ясно по тем же результатам региональных выборов.

У граждан накопилась усталость – то ли денег им не хватает, то ли свобод, то ли того, и другого. С деньгами в стране напряженка, а вот свободу не видеть и не слышать «Единую Россию» им могут обеспечить. В общем, похоже, форму обслуживания пора менять. Самовыдвиженцам нынче везде у нас дорога. Скоро осень, пора переобуваться.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 331, комментариев: 6


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:16
Говорю же клоуны, что ЕР, что оппозиция. В таком цирке самое верное «не брать грех на душу» – не ходить на их выборы. У кого возможность есть. По крайней мере показать, что весь этот цирк нелегитимный.
Альберт Леонов
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Сегодня в 18:49
Там нормальных нет, все кончились! Ровно как и у оппов.
Кто они оппы? СР или ЛДПР? Тю, я Вас умоляю... Про деятелей от некогда большего бренд - КПРФ, молчу, те вобще, слов нет. Предали свои идеалы.
Такое ощущение что в Думе сидят фантазеры. Они сами себе выдумывают и сами верят. Да ладно сами бы свои законы исполняли, они же нас хотят заставить. Больше одного срока - не фиг их держать. Ровно как и думе округа и города. Сидят не понятно чем заняты и само прикольно, они жалуются на свою "общественную нагрузку" виде депутатства. Да кто вас за причинное место тащил в депутаты? Ни кто ! Так что или работайте или на выход с вещами! Делают не то что надо избирателю а то что надо губернаторы.. Ведь своя рубашка ближе к телу!
ЕР - это не партия, а сообщество по интересам. Причем члены, кочуют согласно политическим веяньям.
Выбрали главу города, а контролировать его - некому! Нет той структуры что бы вызвали, отчитали и согласно всему отправили туда, куда надо...
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 19:28
Дошло, наконец, что ваш надежа-Путин сотворил с политическими партиями и вообще политикой в России? В какое непроходимое вонючее болото превратил официальную "оппозицию", которая за деньги и высочайшую благосклонность только сапоги его величеству не лижет? Подкупом, репрессиями, обманом низвел бывших политиков, своих конкурентов в борьбе за власть, до состояния дешевых проституток. Правда, обходятся эти дешевки для россиян очень дорого. Даже, наверное, слишком дорого, если задуматься о потерянном будущем страны.
444
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Сегодня в 19:48
Господа сургутские единороссы опробовали эту технологию с единороссом Эдуардом Иваницким, который, прямо как Беглов, шел на выборы "от партии сургутян", а, очутившись в думе оказался членом фракции Единая Россия. Мало того, питерский губернатор слово в слово повторил на дебатах придумку сургутского коллеги по партии власти от 2018 года. Оказалось, что он "не принадлежит ни к одной из партий, его партия – это горожане". И. знаете, что меня просто поражает? Эдуард Иваницкий продолжает себя вести, будто ничего не случилось. Будто и не было никакого откровенного циничного обмана. Пишет себе на СИАПРЕСС, размышляет, рассуждает о порочности системы. Ни извинений никаких от него не слышно, ни капли раскаяния за содеянное. Какое-то феноменальное бесстыдство.
Сергей Б 444
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Сегодня в 20:22
Путин такой, Путин сякой, а либерасты овечки белые и пушистые. Умора. Путин по крайней мере хотя бы Крым вернул России, не засцал. Путина не будет, а Крым останется. А что вы либерасты? Раздербанить Россию как Украину раздербанили? Утритесь Мазурин фактом – не видать вашим либерастам России как своих ушей, кишка тонка. Только языком базлать мастаки.

И кому в Сургуте Путин мешает своего добиваться? Спортсменам надо было свои профессиональные проблемы решить – решили. По субсидиям люди возмущались – решили. Обманутые дольщики протестовали – губернаторша на взмыленном коне прискакала. В Сургуте люди выходят на митинги и пикеты по конкретным поводам и решают свои проблемы. Ни Путин не мешает, не администрация, не органы. За «свободу слова» и «свободные выборы» токо московские зеваки мимо прохаживаются, как бы вы не верещали о массовых народных протестах.
444 Сергей Б
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Сегодня в 21:08
Говорите, ер клоуны, а оказалось молодцы, которые решают все проблемы Крым вот оккупировали и аннексировали вам на радость. Вы как-нибудь сами с собой договоритесь, клоуны или молодцы. Хотя.. Если учесть, что вы пишете все это с одной-единственной целью - получить физическое удовлетворение от издевательств над авторами, комментаторами и читателями СИАПРЕСС, то все и так нормально.

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