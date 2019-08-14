​Скоро осень, пора переобуваться

На скандальные выборы депутатов Мосгордумы кандидаты от «Единой России» пошли не по партийному списку, а под «прикрытием», как самовыдвиженцы, благо проблем со сбором и проверкой подписей у них не предвиделось.Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также отправился на губернаторские выборы самовыдвиженцем, но зашел еще дальше, вовсе открестившись от «ЕдРа».

Заявил, что он – «беспартийный хозяйственник», хотя до последнего момента числился со своим 16-летним партийным стажем членом высшего совета «Единой России». В самой партии на вопрос о членстве Беглова ответили весьма оригинально, заявив, что это – персональные данные, закрытая, то бишь, информация. Но официальный сайт организации на всякий случай оперативно подчистили, убрав оттуда биографию кандидата.

Похоже, идет реакция на результаты региональных выборов годичной давности, когда «Единая Россия» потеряла сразу четыре региона – Хабаровский и Приморский края, Хакассию и Владимирскую область. В Приморье, правда, ситуацию впоследствии сломали, переизбрав такого же единороссовского «самовыдвиженца», как и Беглов. Теперь эта тактика используется повсеместно: кандидаты-единороссы резко становятся «независимыми».

Потому что бренд «Единой России» ­­– это хромая утка, отработанный материал. Я уж не знаю, является ли это частью плана или само собой так получилось, но «ЕдРо» крайне токсично. Партийные кураторы прекрасно понимают, что идти под этим флагом на выборы в нынешних реалиях – все равно что отправляться в логово пиратов с зажатой в кулаке черной меткой. Так что думайте, господа единороссы, соображайте быстрее. Консультируйтесь с руководством. Возможно, имеет смысл уже сейчас, до наших региональных и местных выборов, сбросить партийную шкуру, перелинять во что-нибудь ужасно независимое.

Владимир Путин, если вы помните, также дистанцировался от «Единой России» перед последними президентскими выборами, выиграв их самовыдвиженцем. Какие еще сигналы вам нужны? Детище Бориса Березовского, прошедшее через ряд трансформаций и мутаций, ставшее честью и совестью эпохи, планомерно сливается в надежде, что вместе с ним сольется и весь сконцентрированный на нем электоральный негатив.

Но дело в том, что людям, чьи права не соблюдаются, которым врут в лицо, а потом еще добавляют дубинкой для лучшего понимания политического момента, в принципе все равно, партийцы это делают или беспартийные. Одна наивная «единоросска» уже махала удостоверением перед масками защитников правопорядка, упаковавших ее мужа за желание перейти улицу. Потом разочаровано вышла из рядов, не гарантировавших ей неприкосновенности: ребятам с дубинками без разницы, кого отоваривать, у них свое начальство.

То есть не партия решает. Да и не решала, собственно, никогда. «Единая Россия» была создана в свое время как сервис, удобная форма обслуживания политических интересов бенефициаров ЗАО «Российская Федерация». И в обмен работники этого сервиса получали определенный набор ништяков и индульгенций, которые, похоже, перестают действовать. Так больного постепенно отключают от аппаратов по поддержанию жизнедеятельности, а то, что пациент не совсем здоров, ясно по тем же результатам региональных выборов.

У граждан накопилась усталость – то ли денег им не хватает, то ли свобод, то ли того, и другого. С деньгами в стране напряженка, а вот свободу не видеть и не слышать «Единую Россию» им могут обеспечить. В общем, похоже, форму обслуживания пора менять. Самовыдвиженцам нынче везде у нас дорога. Скоро осень, пора переобуваться.