Иночкин и благоустройство

Круглые столы, телемосты, презентации и конференции… Вот вся эта свистопляска вокруг благоустройства – от Москвы до самых до окраин – вызывает странное ощущение: вроде бы всё хорошо, правильно, для людей, но… Лично я при этом чувствую себя пионером Иночкиным из легендарного советского фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Так и жду, что вот-вот какой-нибудь солидный дядя, взойдя на трибуну, произнесет спич в духе товарища Дынина:

«А теперь… оглянитесь вокруг! Какие вам тротуары понастроили, какие газоны разбили! Скверы, спортивные площадки, детские городки, цветники, мероприятия. Народ! Вы – хозяева города. Вы! А от вас что требуется, друзья мои? Дис-ци-пли-на!»

То есть гулять в строго отведенных для этого местах. За дорожки не выходить! Траву не топтать!

А если акции какие, так для них тоже есть специальное место – за «Лентой», поближе к Восточной промзоне, подальше от центра города, где обитают власть предержащие, дабы не тревожить их своими протестами.

Особенно умиляют пламенные призывы властей к населению участвовать в процессе благоустройства. Мол, от политических выборов мы вас практически отодвинули (губернатора мы не избираем, мэра – тоже, за половину депутатов региональных парламентов и госдумы голосуем по партийным спискам, не зная в лицо), но, дабы совсем не лишать народ права на волеизъявление, вот вам готовые проекты – можете выбрать цвет тротуарной плитки, форму лавочек, количество клумб. Голосуй не хочу!

Но, как сказал верзила Билл, песок – неважная замена овсу.

Мне скажут, что в развитых странах Европы именно так все и происходит – при активном участии населения в организации общественных пространств. Ну да! Только у них в европах это всего лишь одно из проявлений демократии, и в прямых выборах мэров городов, даже самых малепусеньких, население тоже участвует.

Поэтому все эти яростные обсуждения онлайн и в реале напоминают мне представление престидижитатора – пока следишь за платком в одной руке, другой он уже вытянул что-то из твоего кармана. Эффектный пас, скрывающий истинную задачу.