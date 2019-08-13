​Про 2021 год

Прогнозы – дело неблагодарное, но попробую.

2021 год – федеральные выборы в Госудуму. Следовательно, борьба за получение мандатов от оппозиции (или просто независимых кандидатов, которые волей-неволей вынуждены будут сбиваться в стаю). И кто знает, хотя бы частично они могут победить.

Опыт сегодняшней московской кампании будет учтен, тактика будет совершенствоваться, массовость будет расти. Допустим, власть пошла на уступки. Может быть, после серьезных эксцессов, которые лишь усилят всеобщее озлобление.

Итак, оппозиция хотя бы частично прорвала заслон. «Старые партии» к ним в той или иной мере присоединятся, никто не захочет плевать против ветра (очевидного нарастающего тренда).

Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке. И требования будут справедливые в том смысле, что федеральная власть сама обещала. Да и нужды будут реальные, они же действительно накопились.

Федеральная власть пошарит по сусекам, где-то пойдет навстречу, но резервы быстро исчерпаются. Что тогда? Конечно, инфляция. В Думе Жириновский и прочие переобуются на ходу и тоже потребуют инфляции, мотивируя ее общей пользой для экономики по Глазьеву. Есть такая теория, что инфляция полезна. А кто возразит, если даже Кудрин придрейфовал к Глазьеву?

Поддержат и федеральные и госкорпорации со своими предложениями. Даже если госкорпорации приватизируют, от этого ничего не изменится. Принцип российского бизнеса «тянуть деньги из госбюджета» и строить что-то на эти деньги слишком прочно устоялся. «Для того,чтобы забросить что-то ненужное, надо сначала построить что-то ненужное». Центральная власть ослабеет, противостоять будет некому. Итак, инфляция, потом гиперинфляция.

Что потом? Олигархи обогатятся на инфляции, население обеднеет. Начнутся протесты против роста цен. Гиперинфляция всегда кончается тем, что начинается борьба за ее обуздание (читайте Ремарка). Тогда в в 20-е годы в Германии, если верить Ремарку, ввели так называемую «ржаную марку», приравняв стоимость денег к стоимости ржи. Но к этому времени скрепы государства сильно расшатаются. Для Китая и других игроков наступит раздолье. Дальше заглядывать не берусь.

Что будет, если власть устоит в 2021 году? Может устоять. А в 2024 г. уже сложнее. А дальше еще сложнее. Речь идет об отсрочках. Кто-то не доживет до кульминации кризиса – им будет хорошо.

Конечно, все устаканится, но, возможно, совсем в другой геополитической ситуации.

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