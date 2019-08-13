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​Про 2021 год

Прогнозы – дело неблагодарное, но попробую.

2021 год – федеральные выборы в Госудуму. Следовательно, борьба за получение мандатов от оппозиции (или просто независимых кандидатов, которые волей-неволей вынуждены будут сбиваться в стаю). И кто знает, хотя бы частично они могут победить.

Опыт сегодняшней московской кампании будет учтен, тактика будет совершенствоваться, массовость будет расти. Допустим, власть пошла на уступки. Может быть, после серьезных эксцессов, которые лишь усилят всеобщее озлобление.

Итак, оппозиция хотя бы частично прорвала заслон. «Старые партии» к ним в той или иной мере присоединятся, никто не захочет плевать против ветра (очевидного нарастающего тренда).

Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке. И требования будут справедливые в том смысле, что федеральная власть сама обещала. Да и нужды будут реальные, они же действительно накопились.

Федеральная власть пошарит по сусекам, где-то пойдет навстречу, но резервы быстро исчерпаются. Что тогда? Конечно, инфляция. В Думе Жириновский и прочие переобуются на ходу и тоже потребуют инфляции, мотивируя ее общей пользой для экономики по Глазьеву. Есть такая теория, что инфляция полезна. А кто возразит, если даже Кудрин придрейфовал к Глазьеву?

Поддержат и федеральные и госкорпорации со своими предложениями. Даже если госкорпорации приватизируют, от этого ничего не изменится. Принцип российского бизнеса «тянуть деньги из госбюджета» и строить что-то на эти деньги слишком прочно устоялся. «Для того,чтобы забросить что-то ненужное, надо сначала построить что-то ненужное». Центральная власть ослабеет, противостоять будет некому. Итак, инфляция, потом гиперинфляция.

Что потом? Олигархи обогатятся на инфляции, население обеднеет. Начнутся протесты против роста цен. Гиперинфляция всегда кончается тем, что начинается борьба за ее обуздание (читайте Ремарка). Тогда в в 20-е годы в Германии, если верить Ремарку, ввели так называемую «ржаную марку», приравняв стоимость денег к стоимости ржи. Но к этому времени скрепы государства сильно расшатаются. Для Китая и других игроков наступит раздолье. Дальше заглядывать не берусь.

Что будет, если власть устоит в 2021 году? Может устоять. А в 2024 г. уже сложнее. А дальше еще сложнее. Речь идет об отсрочках. Кто-то не доживет до кульминации кризиса – им будет хорошо.

Конечно, все устаканится, но, возможно, совсем в другой геополитической ситуации.

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Сегодня в 14:29, просмотров: 336, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:49
Во-первых, кто потребует денег, точнее для чего и для кого? Если нынешняя «либеральная» оппозиция, то да, денег они хотят, но не для населения, а трохи для себе. А население «свободой слова» и «свободными выборами» кормят и кормить будут. То есть, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок, забыл уточнить какие деньги и для чего он имел ввиду.

Во-вторых, «ноу-хау» про инфляцию полная мура. Она и так есть. И пока деньги будут дербанить по сложившимся понятиям эта инфляция будет.

В общем, вся эта выборная возня между существующей властью и нынешними оппозиционерами, большей части населения не касается. Просто не надо ходить на такие выборы в стране не пуганных козлов. Пусть они там сами с собою бодаются за кормушку. Чтоб не получалось так, что когда паны дерутся у холопов чубы трещат.

А вот, чтобы лишить этих «козлов» кормушки, таких оппозиционеров в России нет. И в скором времени не предвидится. К 2021 году точно.

444
не нравится
Сегодня в 17:48
Какая-то феерическая чепуха. Кто конкретно из лидеров оппозиции, какие силы, партии требуют денег? О ком весь этот ... прогноз? Ведь товарищ имел в виду кого-то конкретно, безапелляционно написав: "Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег." Кого? Какие политические силы, какие партии придут к власти? Если судить по следующей фразе, "И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие" то это какие-то мощные региональные партии, представляющие местные элиты, не иначе. И где эти партии? Где эти политические силы? Откуда они возьмутся за год-полтора и наберут такую мощь, чтобы "потеснить власть" вопреки всему лояльному государственному аппарату?
Все реальные, а не выдуманные автором оппозиционные силы говорят не о печатании денег, а о ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ бюджетных доходов в пользу регионов. О возвращении того, что было отобрано Путиным с самого начала в результате фортеля под лозунгом "Доходы в Москву, расходы - в регионы!" О печатании денег при триллионном профиците федерального бюджета никто не заикается. Кроме безумного советника Путина Глазьева, но его же оппозицией может назвать только такой же безумец.
К чему вообще эта страшилка социолога, не экономиста, про "гиперинфляцию, если власть не устоит"? Неприятно удивлен уровнем анализа. Такое ощущение возникает, что товарищ просто решил кое-как отписаться для регионального сайта. Мол, и так сойдет...
kosha
не нравится
Сегодня в 20:40
Чего же стоют эти директора стратегических разработок и чем они там занимаются ?

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Мнения

​Про 2021 год

​Про 2021 год
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