Депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий обратился к начальнику городского управления МВД Руслану Кондрашову с письмом о «палочной» системе в местной ГИБДД. С разрешения парламентария мы публикуем его письмо полностью.

Уважаемый Руслан Сергеевич!

Вынужден обратиться лично к Вам, так как все мои попытки решить данный вопрос с руководством Сургутского ГИБДД ни к чему не привели.

К сожалению, вынужден констатировать, что в нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали. В чем я убедился на личном примере.

В течение двух месяцев моей мамой Иваницкой Л.И. были получены по почте три протокола правонарушений ее автомобилем за парковку под запрещающим знаком на ул.Семена Билецкого. Я зафиксировал на видео факт отсутствия в данном месте запрещающего знака и обратился с этим вопросом к замначальника ГИБДД Духовникову Е.В. Он отправил меня к сотрудникам отдела видеонаблюдения на первом этаже здания ГИБДД.

Посмотрев у себя по камерам данное место парковки они признали факт отсутствия запрещающего знака. На мой письменный запрос на имя начальника ГИБДД был получен ответ, что я не имею права обращаться с этим вопросом, так как не являюсь владельцем данного автомобиля. На письменный запрос Иваницкой Л.И. был получен ответ от Духовникова Е.В., что данный вопрос не будет ими обжалован по причине истечения 10-дневного срока давности.

Обращаю Ваше внимание, что ни в одном из полученных ответов не было ни слова сказано о сути данного вопроса, а именно – почему житель Сургута, должен платить за правонарушение, которого он, как гражданин РФ, не совершал?!

Вместо этого от руководства Сургутского ГИБДД были получены юридические отписки, по сути вынуждающие автовладельца оплачивать начисленную ими сумму.

Я обратился к юристам и адвокатам нашего города, они в устной беседе подтвердили системность подобных фактов, и что, как правило, жители города предпочитают не связываться с ГИБДД, и вынуждены платить, по сути, за фиктивные правонарушения.

Прошу Вас принять серьезные меры по данному вопросу. Как показывает практика, несмотря на недавнюю скандальную историю, повлекшую за собой смену руководителя Сургутского ГИБДД, «палочная» система штрафов в нашем городе продолжает действовать. Уверен, что Вас как высшего руководителя Сургутского УМВД безусловно волнует сложившийся негативный имидж Сургутского ГИБДД в глазах городского сообщества. В свою очередь, как городской депутат и известный в городе журналист, готов оказать Вам всяческоесодействие.

С уважением

депутат Думы г.Сургута

6-го созыва по 3-му избирательному округу

Член Союза журналистов России

Иваницкий Э.Ю.