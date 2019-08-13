​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

Экс-председатель комитета по управлению имуществом администрации Сургута Сергей Пешков за прошедший месяц успел вернуться в исполнительную власть и снова уволиться. Об этом рассказали источники СИА-ПРЕСС и официально подтвердили в кадровой службе мэрии.

Сначала он покинул свою основную должность, которую занимал с 2015 года, – это произошло 17 июня. После этого 15 июля он вернулся в администрацию на пост советника главы города, и даже присутствовал на заседаниях по делу экс-главы города Дмитрия Попова со стороны администрации, но 1 августа вновь уволился.

«Все это происходило в рамках ротации кадров. Нужно было перевести Елену Фищук (ранее – начальник управления инвестиций и развития предпринимательства, теперь – председатель комитета по управлению имуществом – прим. авт.), и Пешкову предложили должность советника главы. Он согласился. А потом ему сделали хорошее предложение в другом городе, и он уехал», – рассказывает осведомленный источник в городской власти.

Сам Пешков в разговоре с СИА-ПРЕСС подтвердил, что он уволился из администрации Сургута и переехал в Тюмень. О новом месте работы он предпочел не сообщать. По слухам, он получил среднюю управленческую должность в одной из нефтегазовых компаний.