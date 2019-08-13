​Пакетное соглашение

Давайте поговорим о пластиковом пакете, который вы только что притащили из магазина. А в нем наверняка еще пара-тройка фасовочных кульков. Фактически они выполнили свою функцию, в лучшем случае еще послужат для складирования мусора и отправятся на свалку. Подумайте, сколько таких пакетов вы выбрасываете за неделю? А за месяц? За год? Наверняка внушительная куча соберется. Посчитаем соседей: сто квартир в доме за 365 дней выбрасывают никак не меньше 20 тыс. пакетов. В Сургуте около тысячи жилых домов (на самом деле больше, но я округляю в меньшую сторону), стало быть – 20 млн пакетов утилизируется за год.

Ах да, они же не подлежат утилизации. Копятся, хранятся, называйте как хотите. За десять лет – 200 млн. пакетов, страшно представить этот объем. И он никуда не денется ни через десять лет, ни через двадцать, ни через сто. Будет только расти. Привет, потомки. Возможно, вы научитесь не только накрывать пленкой теплицы на дачах, но и выращивать пластиковые овощи на «унавоженной» полиэтиленом почве. Как-то выживать в ПВД/ПНД-мире. Строить из пакетов дома, шить одежду, жевать пленку на завтрак. Как-то дышать при этом.

Кроме вас мало кто сможет дышать в этом мире. Животные вымрут, наевшись пленки. Птиц не будет. Растений, насекомых. Вода будет отравлена, почва загажена. Мы вам это непременно устроим, если будем продолжать ходить в магазины и брать там эти пластиковые майки. Впрочем, пластик уже сейчас мешает планете жить привычной жизнью, и это не эко-лозунг свидетелей «Гринписа» седьмого дня, а объективная реальность, данная нам в ощущениях – просто загляните в ближайший лес.

В Европе введен запрет на одноразовую посуду. Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые. Хотя бы так. Полиэтиленовые пакеты полностью запрещены в Сингапуре, Бангладеш, Тайване, на Гавайях. В Танзании за распространение такой тары можно схлопотать крупный штраф или даже попасть на год в тюрьму. В России никаких ограничений нет.

И вряд ли они случатся в обозримом будущем. У нас ведь то нефть подешевеет, то коррупция обостриться, то Олимпиады и чемпионаты мира проводить надо – не до того. Вот новую свалку в каком-нибудь Шиесе устроить – это пожалуйста.

Так что спасение утопающих в мусоре, как водится, в руках самих утопающих. Лично я заставил себя купить пару-тройку больших матерчатых баулов (пару приволок из Франции, а теперь и у нас такие продаются) и сделал так, чтобы хотя бы один из них всегда был под рукой, в машине. Хожу в магазины исключительно в их компании. Пусть и выгляжу как скряга, экономящий две копейки на пакете – плевать. Хуже на рынке: сердобольные продавщицы нагружают пакетиками и пакетищами от всей души, бесплатно, сервис, так сказать. С этим пока беда – не будешь же ходить со своей упаковочной бумагой или стеклянными банками. Надо что-то придумать.

Тут ведь тоже простая математика, но работает она в другую сторону. Я один не выброшу за год, допустим, двести пятьдесят пакетов. За десять лет – две тысячи пятьсот. Если нас будет десять, мы избавим планету от 25 тысяч пакетов. Сто – четверть миллиона. Дальше считайте сами, по экспоненте. Ну и присоединяйтесь, если что. Как раз тот самый случай, когда можно что-то сделать самому.