16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6017   EUR  73,4149  

​Пакетное соглашение

Читать Слушать (3:45) Скачать (6.87 МБ)

Давайте поговорим о пластиковом пакете, который вы только что притащили из магазина. А в нем наверняка еще пара-тройка фасовочных кульков. Фактически они выполнили свою функцию, в лучшем случае еще послужат для складирования мусора и отправятся на свалку. Подумайте, сколько таких пакетов вы выбрасываете за неделю? А за месяц? За год? Наверняка внушительная куча соберется. Посчитаем соседей: сто квартир в доме за 365 дней выбрасывают никак не меньше 20 тыс. пакетов. В Сургуте около тысячи жилых домов (на самом деле больше, но я округляю в меньшую сторону), стало быть – 20 млн пакетов утилизируется за год.

Ах да, они же не подлежат утилизации. Копятся, хранятся, называйте как хотите. За десять лет – 200 млн. пакетов, страшно представить этот объем. И он никуда не денется ни через десять лет, ни через двадцать, ни через сто. Будет только расти. Привет, потомки. Возможно, вы научитесь не только накрывать пленкой теплицы на дачах, но и выращивать пластиковые овощи на «унавоженной» полиэтиленом почве. Как-то выживать в ПВД/ПНД-мире. Строить из пакетов дома, шить одежду, жевать пленку на завтрак. Как-то дышать при этом.

Кроме вас мало кто сможет дышать в этом мире. Животные вымрут, наевшись пленки. Птиц не будет. Растений, насекомых. Вода будет отравлена, почва загажена. Мы вам это непременно устроим, если будем продолжать ходить в магазины и брать там эти пластиковые майки. Впрочем, пластик уже сейчас мешает планете жить привычной жизнью, и это не эко-лозунг свидетелей «Гринписа» седьмого дня, а объективная реальность, данная нам в ощущениях – просто загляните в ближайший лес.

В Европе введен запрет на одноразовую посуду. Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые. Хотя бы так. Полиэтиленовые пакеты полностью запрещены в Сингапуре, Бангладеш, Тайване, на Гавайях. В Танзании за распространение такой тары можно схлопотать крупный штраф или даже попасть на год в тюрьму. В России никаких ограничений нет.

И вряд ли они случатся в обозримом будущем. У нас ведь то нефть подешевеет, то коррупция обостриться, то Олимпиады и чемпионаты мира проводить надо – не до того. Вот новую свалку в каком-нибудь Шиесе устроить – это пожалуйста.

Так что спасение утопающих в мусоре, как водится, в руках самих утопающих. Лично я заставил себя купить пару-тройку больших матерчатых баулов (пару приволок из Франции, а теперь и у нас такие продаются) и сделал так, чтобы хотя бы один из них всегда был под рукой, в машине. Хожу в магазины исключительно в их компании. Пусть и выгляжу как скряга, экономящий две копейки на пакете – плевать. Хуже на рынке: сердобольные продавщицы нагружают пакетиками и пакетищами от всей души, бесплатно, сервис, так сказать. С этим пока беда – не будешь же ходить со своей упаковочной бумагой или стеклянными банками. Надо что-то придумать.

Тут ведь тоже простая математика, но работает она в другую сторону. Я один не выброшу за год, допустим, двести пятьдесят пакетов. За десять лет – две тысячи пятьсот. Если нас будет десять, мы избавим планету от 25 тысяч пакетов. Сто – четверть миллиона. Дальше считайте сами, по экспоненте. Ну и присоединяйтесь, если что. Как раз тот самый случай, когда можно что-то сделать самому.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:50, просмотров: 593, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 09:11
Тоже не беру пакеты майки в магазине. Купила складные маленькие хозсумки. Крафт пакеты продаются в т. Ч. В Эльдорадо и М Видео.
хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 10:24
А как быть с мусорными пакетами? В бумажный сложно запихивать: то протечет, то просто не выдерживает груз. А вообще да, я тоже за сумки-пакеты многоразового использования
444
не нравится
Сегодня в 11:05
А мне понравилось, как автор поглумился над эко-активистами, мол сумасшедшие, что с них взять "со свидетелей Гринписа", и одновременно сам присоединился и призвал читателей присоединиться к требованиям и практикам тех самых "сумасшедших", без которых в Европе до сих пор все фасовали бы в пакеты. Не просто поддержал, а сначала, что называется, отмежевался, сделал вид, что не эко-активисты лет двадцать об опасности одноразового пластика талдычат, всеми силами привлекают внимание к грозящей планете опасности На всякий случай. Чтобы за того же сумасшедшего не приняли читатели-недоумки, у которых в башке крепко-накрепко вбито - что-либо требовать от власти, высовываться, публично выступать за что-то, отстаивать свои убеждения могут только сумасшедшие. А потом уж выдал слово в слово призыв Гринписа.

Это, Дмитрий Щеглов, к вопросу о будущем России после Путина. Какую исковерканную страну он оставит после своего минимум четверть векового царствования, легко можно себе представить, если даже у вполне разумных людей в головах такое творится...
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:36
В багажнике всегда "пакет с пакетами". И две матерчатые сумки.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 12:54
Автор и олимпиаду и чемпионат мира припомнил... А можно было бы написать: и почему мне лет 10 назад не пришла мысли лично планету не загрязнять? Я вот с рюкзаком по магазинам всегда хожу. И руки свободны, и не мерзнут. А еще можно раскрыть тему загрязнения воздуха выхлопными газами, при поездке за продуктами. Интересно, когда осенит, и осенит ли вообще, или лень и куча уважительных причин перевесят?
Флудер Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 13:58
А вы попробуйте 25 лет каждый день по заметке писать. У обычных людей темы заканчиваются через полгода работы журналистом. Дальше начинается профессионализм.
444
не нравится
Сегодня в 14:21
В статье-то, в конце концов, написано дважды два четыре. Каждый может сделать минимум для сохранения планеты - взять с собой в поход за покупками супермаркетовскую крепкую многоразовую сумку. Она стоит копейки, удобно складывается, не мешает, вместительная и прочная.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:52
В России граждане мрут как мухи, в самый раз за сохранение планеты начинать бороться.
kosha хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 20:46
Ходите на мусорку с ведёрком.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок Сегодня в 14:29
337 3
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 13:23
415 4
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов Сегодня в 12:14
582 0
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
750 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
653 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1290 3
Олег Владимиров

Между большим и средним пальцем
Денег у людей мало, летают они редко, реже, чем в СССР. При этом ценовую конкуренцию никто не отменял, так что на фоне растущей стоимости керосина и аэропортовских услуг маржа авиакомпаний стремиться к исчезновению
Олег Владимиров 11 августа в 12:45
1119 2
Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг 10 августа в 19:14
1109 1
Людмила Осьминкина

Сколько церквей нужно Сургуту?

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков в интервью рассказал о строительстве культовых сооружений и источниках финансирования
Людмила Осьминкина 10 августа в 11:11
1584 12
​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?

​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?
Илья Низовских 10 августа в 10:29
1716 0
​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?

​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?
Итоги третьей встречи губернатора Югры с горожанами о проблемах строительства
Анастасия Якупова 09 августа в 17:59
2105 5
​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум

​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум
Ждем Югорские города в программе «100 городских лидеров»
Ксения Юдаева 09 августа в 17:10
791 0
Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы

Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы
​Олег Смирнов, президент Фонда содействия гражданской авиации 09 августа в 16:01
1056 0
​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

Неужто нефтяники «сливают» свою авиакомпанию?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 09 августа в 14:54
1199 1
Город для пешеходов

Город для пешеходов
Сегодня важно заниматься не только автомобильной инфраструктурой, но и тем, чем пользуются пешеходы, велосипедисты, роллеры, скейтбордисты
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 09 августа в 11:39
740 21
Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются

Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются
Если не появится богатый инвестор, то в ядре центра города будут красоваться покосившиеся «деревяшки»
Анастасия Якупова 09 августа в 09:03
864 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика