​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

Власть нужно не только хаять, но и хвалить. На сайте администрации Сургута, на странице главы города в ВК с завидной регулярностью появляются опросы по выбору варианта дизайна, например, парка, сквера и даже мусорного бака. Это хорошо, это правильно. Людей нужно приучать участвовать в управлении городом и отвечать за избранные горожанами варианты решений.

Но вот с чем не согласен, так это с моментом и конкретикой этого выбора. Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки». Ну, или хотя бы выбрать из большого перечня возможных идей наиболее интересные для меня, а также предложить свои идеи.

Честно говоря, до недавнего времени я не мог сформулировать основную претензию к чиновникам по поводу выбора одного из готовых дизайнов. Но на днях наткнулся на страницу ВК городского депутата Алексея Кучина, где прикреплен опрос горожан по поводу недавно образованного сквера Геологоразведчиков в 27 микрорайоне.

В этом опросе я не просто выбираю вариант готового дизайна, а могу изначально выбрать желаемые для меня общественные пространства и всякого рода городскую мебель для этого сквера.

Например, бабушка может поддержать размещение в сквере скамеек, мамочки с детьми заинтересованы в детской площадке, а местный художник-любитель мечтает о размещении в сквере малых архитектурных форм. И уже на основе народного голосования можно будет выбрать и дизайн сквера, и его наполнение. Станет ли он ультрасовременным молодежным тусо-местом или окажется классическим и тихим местом уединения с природой.

Что должен включать опросник по созданию общественных пространств, например, парка или сквера? Мне кажется, основными его вопросами должны, например, быть:

1. Предложение выбрать архитектурный стиль, опираясь на картинки. Например, можно оформить все в парке в стиле барокко или хай-тека.

2. Наличие общественных пространств – детской зоны, зоны отдыха на лужайках, спортивной зоны, водоема, познавательной зоны, зоны общественного питания, зоны развлечений и т.д.

3. Выбор городской мебели и инфраструктурных объектов – скамеек, столиков, освещения, урн, тропинок, дорожек и т.д.

4. Защита леса – увеличить лесопосадки или наоборот проредить лес, подсадить новые виды деревьев и кустарников или высаживать местные для этого сквера или парка деревья.

Вот все это, а может не только это, должно быть оформлено на сайте городского портала в виде красочного опросника, приятного для заполнения, с «френдли-интерфейсом». То, что изначально ответивших на опрос будет очень мало – не беда. Один, второй такой опрос и люди сами побегут в нем участвовать.

Горожане, а особенно молодежь, быстро смекнет, что если не поучаствуешь в опросе и не повлияешь на решение чиновников, то и получишь, что совсем не хотел. Наставят кучу лавочек и табличек «Тихо, спят люди» по просьбе пенсионеров и все – ни тебе спорта, ни тебе перекусить, да что там – посмеяться нельзя будет – бабушки отдыхають!