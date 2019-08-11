Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Летом многие горожане отправляются в отпуск на личном транспорте, в выходные дни выезжают на отдых за город. Количество автотранспорта на трассах в этот период значительно увеличивается, поэтому возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

Не каждый из нас знает, что необходимо предпринять, если произошло ДТП. Основное правило – обязательно проявите участие, особенно когда требуется помощь.

Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15-20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию.

При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб – «скорую помощь», пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарную часть. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).

До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву. Обнаружив пострадавших, по возможности окажите им первую помощь, используя аптечку своего автомобиля и автомобиля пострадавших. Пострадавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредительными сигналами.

Важно! Выключите зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Не курите рядом. При наличии дыма, запаха горящей пластмассы найдите источник горения и постарайтесь потушить его.

По ситуации и по состоянию пострадавших определите, следует ли незамедлительно доставить их попутным транспортом или на своей машине в ближайшее лечебное учреждение.

Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и прочих угроз!

Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите все, что вы увидели на месте происшествия.

Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга на дорогах, своевременно готовьте транспортное средство перед дальним путешествием.