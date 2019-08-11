Сургут за неделю. Местные странности

На минувшей неделе глава Сургута Вадим Шувалов оказался на больничной койке в связи с осложнениями после простуды. «Ничего серьезного, просто нужно полежать под капельницей», - сообщили в администрации города и пояснили, что мэр какое-то время ходил на работу с ОРВИ. Вывод прост: бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.

Отдувался Жердев

В отсутствии главы отдуваться перед губернатором по проблемам дольщиков пришлось заместителю мэра Алексею Жердеву. Выяснилось много интересного – так, количество проблемных домов на глазах изумленной публики из трех превратилось в шесть, а строительные работы, показанные в отчетах застройщиков, были признаны фейковыми, поскольку не нашли отражения на видео с мест строительства.

Из новшеств стоит отметить предложение Натальи Комаровой сделать дольщиков отдельной льготной категорией, дабы они получили возможность заселятся в муниципальное и наемное жилье. Не уверен, что подобная альтернатива порадует людей, да и сама по себе идея вывести жертв коммерческих проектов в поле государственной социальной поддержки выглядит как-то странно. В общем, изучайте материалы, делайте выводы.

Шлагбаум не пустил

Никогда бы не подумал, что шлагбаум возле аэропорта способен «помочь» кому-то опоздать на рейс, но именно так и случилось. Шлагбаум сломался, и граждане двадцать минут не могли выбраться из затора. Наверное, я чего-то не понимаю, но если ты опаздываешь на рейс, то можно просто выйти из машины и пешком добраться до аэровокзала, там вроде бы недалеко. Подготовленный жизнью житель Сургута способен просочиться мимо любого шлагбаума, особенно если собирается в отпуск. В общем, еще одна странность.

Как поссорились ГТС и «Сургутгаз»

Не менее странно, что сургутские, как принято говорить, хозяйствующие субъекты, – ГТС и «Сургутгаз» – успели поссориться из-за банального недопонимания. Одни вроде бы сообщили о плановом отключении газа, но не вовремя и не в полном объеме. Или другие неправильно поняли. История, похоже, про наше родное раздолбайство. Позитив в том, что обычно находят какого-нибудь непричастного крайнего и показательного его наказывают ко всеобщему удовольствию. Будем надеяться, что никто всерьез не пострадает, а выводы на будущее будут сделаны.

Вокруг ЗАГСа

На чудном мероприятии под названием «ГубернаторОнлайн» обсуждались вопросы благоустройства. Среди прочего и.о. мэра Алексей Жердев озвучил планы «зачистки» территории возле ЗАГСа. Так, с одной стороны предполагается парковка, с другой – МАФы. Странно, но, кажется, там собирались проводить комплексное благоустройство, было даже публичное обсуждение нескольких проектов. Так эта парковка с МАФами – и есть реализация проекта, или решили упростить и сэкономить?

Лицензия за 37 миллионов

В завершении – пятиминутка позитива со своими странностями. Так, колледжу русской культуры имени Знаменского вернули аккредитацию и лицензию, потратив 37 млн. руб. на дооснащение. Если подобные вливания требуют годичного изъятия документации на ведение деятельности, то я прямо теряюсь, хорошо это или плохо. Ну вот отберите тогда у того же аэропорта лицензию и реконструируйте его полностью. Сначала будет больно, а потом хорошо.

Пустили «Ленту» в дело

Еще позитив: как ни странно, но глава Сургутского района Андрей Трубецкой договорился с «Лентой» о продаже через эту сеть продукции предприятий подотчетной местности. В частности – сыра и мяса местных производителей. Это странно, поскольку крупные сети крайне неохотно пускают на свои полки мелких местных трудяг, ибо это хлопотно и экономически почти бессмысленно (для сетей). Видимо, Трубецкой нашел аргументы, будем изучать ассортимент.

Два выходных – два праздника

На выходных Сургут поджидали два праздника с локальными перекрытиями дорог – День физкультурника в субботу и Курбан-байрам в воскресенье. Вот здесь мы рассказываем, как граждане веселились в субботу, а про праздник мусульман еще успеем поведать. Всех с хорошими, надеюсь, выходными!