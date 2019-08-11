Между большим и средним пальцем

Сейчас все дружно озабочены судьбами Utair, пытающегося взлететь с хомутом в 70 с лишним млрд руб. долга. Говорят о социальной важности перевозчика, об уникальном вертолетном парке и стратегически важной маршрутной сети. Я же хочу остановиться на не менее важной «детали» – работать на внутрироссийском рынке авиаперевозок в принципе не очень-то выгодно. Экономика такая.

Денег у людей мало, летают они редко, реже, чем в СССР. При этом ценовую конкуренцию никто не отменял, так что на фоне растущей стоимости керосина и аэропортовских услуг маржа авиакомпаний стремиться к исчезновению.

Отыграться можно в летний период отпусков, когда широкие массы трудящихся перемещаются на отдых и обратно.Но тут другая засада – оптимизированный под низкий сезон воздушный флот не может удовлетворить растущий спрос. Казалось бы, чего проще – увеличить парк. Но самолет – штука очень дорогая, ради трех пиковых месяцев никто их брать в лизинг (обычная форма эксплуатации воздушного судна) не станет, ибо потом – простой и убытки. Вот и получается, что зимой пусто, а летом приходится регулировать спрос ценой.

Перекошен рынок и в географическом смысле. В самой большой стране мира маршруты замкнуты, по сути, на один авиаузел – московский. До смешного доходит – чтобы попасть в соседний город по воздуху, порой надо метнуться за пару тысяч километров в столицу. Это отражение всего нашего центростремительного устройства с богатой столицей и бедными регионами: летать напрямую невыгодно, нет потока, который можно оседлать. Невыгодно летать и в отдаленные, относительно малонаселенные города и местности, полеты туда, как правило, дотируются государством.

Для наглядности давайте сравним аэропорт благополучного по российским меркам Сургута с аэропортом Анкориджа, крупнейшего города Аляски. В Сургуте – одна ВПП, один старый тесный терминал и два рукава для посадки и высадки. В Анкоридже – три (!) ВВП, два терминала, 24 рукава. Нашел данные пассажирооборота в Анкоридже за далекий 2007-й год – 5 млн. 300 тыс. человек. Сколько в Сургуте? Миллионного пассажира встречают обычно осенью, ближе к Новому Году.

Следующий вопрос: куда из Сургута летают самолеты в пределах ХМАО? Ханты-Мансийск, Белоярский, Нягань. Из Анкориджа в пределах Аляски – около тридцати направлений! При том, что населенные пункты в Югре принципиально крупнее. Вот вам и вся арифметика. Есть деньги – есть авиация. Нет денег – есть необходимость сокращать издержки, закрывать маршруты, оптимизировать флот.

А как же лоукосты? В Европе можно за три копейки улететь практически в любую точку на карте. Почему у нас нельзя также? Может, тогда и пассажиропоток вырастет, и можно будет зарабатывать на объемах? Присмотритесь – по факту в России лоукост-модель в рамках действующего законодательства используют практически все авиакомпании. Расстояние между креслами минимальное. Безбагажные тарифы. Отказ от сервиса в аэропорту. Минимальная «кормежка» на длинных перелетах. Оптимизация всего, что только можно, от штата сотрудников до расписания полетов. Попытки обновлять парк – новые самолеты дешевле в эксплуатации.

Но не выходит каменный цветок у Данилы-мастера. Та же «Победа» существует в рамках мощнейшего государственного, по сути, холдинга «Аэрофлот-Россия», и может себе позволить скорее отпугивать конкурентов, нежели зарабатывать. Остальные балансируют вокруг точки безубыточности, пытаясь максимально сохраниться зимой, чтобы что-то заработать летом.

Неравные условия конкуренции, кстати, еще один немаловажный фактор – тот же «Аэрофлот» имеет ежегодный гарантированный доход в 500 млн евро буквально из воздуха. Речь о транссибирском роялти, который платят зарубежные авиакомпании, пролетая над нашим гнездом кукушки. Почему платят не напрямую государству, как «владельцу» неба – вопрос, как говорится, интересный. Но с такой подушкой безопасности наш главный авиаперевозчик может позволить себе и «Победу», и намеки на премиальность, и отменный аппетит в отношении конкурентов.

Вернемся к загнивающей Европе, где лютуют Ryanair, Wizzair, Norwegian, Germanwings, Vueling и прочие EasyJet. Опять все решает география, инфраструктура и, как не парадоксально, благосостояние населения. Европа – маленькая, подавляющее большинство перелетов укладываются в пару часов. Очень развита система небольших аэропортов с дешевым обслуживанием. Ну и количество людей, готовых за искомые три рубля обеспечить практически автобусный трафик во все концы континента позволяет существовать большому количеству авиакомпаний на минимальной марже.

У нас география такая, что три дня оленями – это еще божеский вариант. Аэропортовская инфраструктура в большом дефиците, топливный рынок если не монополизирован, то близок к этому, население каждый рубль считает.

В итоге конфигурация на рынке перекошенная: есть большой «Аэрофлот» с дочками, есть более чем втрое меньший S7, по половинке которого представляют собой Utair с «Уральскими авиалиниями». Плюс так называемые лоукосты, зарабатывающие, главным образом, летом на чартерах на заграничные курорты – Азур Эйр, NordWind, IFly и т.д. Все.

Нет больше «Трансаэро», «КД-авиа», «Кубани» (помните самолеты с подсолнухами?), «Колавиа», «Пулково», «КМВ-авиа», «ЭйрЮниона», «Татарстана», «Башкирских авиалиний» и т.д. Наверное, после раскола советского «Аэрофлота» на множество составных частей обратный процесс оптимизации, сокращения и укрупнения был неизбежен, с учетом вышеперечисленных и многих других обстоятельств. Но этот процесс, похоже, уже уперся в потолок – основных игроков можно пересчитать на пальцах одной руки. Вопрос лишь в том, не останется ли вскоре один большой палец. Или – средний. Для путешествий по самой большой в мире страны – самое оно.