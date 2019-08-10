Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте 10 августа 2019 года жители и гости города отпраздновали День физкультурника. Рассказываем, а главное показываем, как это было.
Праздник начался в десять утра с массовой разминки.
После чего на лыжероллерной трассе состоялся легкоатлетический забег на коротки и длинные дистанции. В нем приняли участие, как взрослые...
...так и дети.
Позже на основной сцене развернулся дэнс-батл «Хитовые танцы».
Гостям ивента был предложен огромный выбор различных видов спорта. Каждый мог найти себе занятие по вкусу.
Некоторые даже попробовали себя в роли каратистов.
Во второй половине дня шоу перешло на экстрим площадку, где гостям были представлены:
выступление парашютного звена...
... и турнир по экстремальным видам спорта.
Также время празднования были проведены турнир по баскетболу 3х3 «North Open»...
... и соревнования по волейболу.
Закончится день ночным велопробегом. Группа велосипедистов в восемь вечера соберется у стадиона «Спортивное ядро» и проедет через весь город до площади Сургутского государственного университета.
Фото: А. Андронов