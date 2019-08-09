​Что Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?

В Сургуте прошла третья встреча губернатора Югры Натальи Комаровой по вопросам долевого строительства. На совещании традиционно присутствовали дольщики проблемных домов, застройщики, сотрудники окружных департаментов правительства, представители банков и администрации города. Встреча проходила в Сургутской филармонии и длилась почти пять часов. Механика обсуждения осталась прежней — исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев отчитался о принятых мерах для решения проблем долевого строительства, а далее участники предметно обсуждали ситуацию с проблемными домами.

Сколько домов в подвешенном состоянии?

Всего в Сургуте 14 домов, где были сорваны сроки сдачи в эксплуатацию. По словам Алексея Жердева, инвесторы и застройщики для завершения трех домов все еще не найдены.

Однако в ходе встречи выяснилось, что проблема масштабнее, чем ее обозначила администрация — соглашения о партнерстве не подписаны минимум по шести домам.

Среди неучтенных оказались три дома, которые «Северстрой» только планирует передать «Бруснике» — компании ведут переговоры с дольщиками, решение планируется принять в течение ближайших двух недель.

Какие дома самые проблемные?

Больше всего вопросов вызвали объекты строительной компании «ДЭП», которой владеет известный в Югре застройщик Андрей Копайгора. Он в ходе встречи заявил, что ведет поиски инвесторов для двух домов дольщиков, а сотрудники администрации пояснили, что «рассматриваются разные пути выхода из ситуации». От дольщиков поступило предложение достроить объекты через «Дом.рф». Это госструктура, которая за бюджетные средства достраивает дома обманутых вкладчиков. Однако в данном случае есть загвоздка — строительная компания, которой принадлежал объект, должна быть банкротом.

«Мы долго ждали действий от застройщика, но теперь мы вам, Андрей Витальевич (Копайгора — прим. авт.), не верим. Наталья Владимировна, мы можем обанкротить Копайгору?», — с таким вопросом к губернатору обратились инициативные дольщики «ДЭПа».

Глава региона заявила, что банкротство компании станет одним из возможных вариантов решения проблемы. «Мы должны проработать все варианты, а после вместе с дольщиками выбрать лучше», — отметила Комарова.

Все ли отчеты правдивые?

Администрация Сургута ежедневно публикует на своем сайте результаты мониторинга по всем проблемным домам. Информацию мэрия получает от застройщиков. Собственники квартир заявили, что ответы не соответствует действительности, а администрации города стоит тщательнее контролировать сведения, которые она размещает на официальном ресурсе.

«В отчетах вы пишите, что на стройке трудится бригада, указываете количество человек, якобы техника работает. Но на площадках установлены камеры, которые ведут круглосуточные прямые трансляции с объектов. Мы видим, явное несовпадение — на бумаге одно, а на видео другое. Зачем вообще писать эти отчеты, если в них нет ни слова правды?», — обратилась с вопросом к Жедеву одна из дольщиц.

Замглавы пояснил, что администрация размещает информацию, которую дает застройщик. В ответ на это губернатор настоятельно рекомендовала прекратить публикацию подобных отчетов. «Вы теряете доверие у людей», — пояснила глава региона.

Администрация будет покупать долевые квартиры?

В своем отчете Алексей Жердев вскользь упомянул о разработке механизма по выкупу администрацией квартир для муниципальных нужд. То есть город может приобрести жилье, например, для переселения жителей из аварийного жилья.

Однако по текущей документации администрация может выкупить квартиры только из готовых домов. Комарова поручила внести поправки в документацию, чтобы была возможность выкупа квадратных метров в объектах «высокой степени готовности». Специалисты администрации заверили, что проработают данный момент.

Напомним, губернатор Югры еще на первой встрече с дольщиками в Сургуте более двух месяцев назед заявила о необходимости внедрения такого механизма. На данный момент конкретных действий не было предпринято.

Дольщики смогут заселиться в арендные дома?

Вкладчики имеют право переехать в наемные или арендные дома, принадлежащие города, по низкой цене за аренду. Однако четкий механизм и консультаций по переселению горожане все еще не получили. Губернатор поручила сургутской администрации исправить это.

Дольщики станут льготниками?

Комарова предложила сделать сургутских дольщиков отдельной льготной категорией. Для этого администрация должны будет внести изменения в нормативные акты. Чиновники обещали проработать данный момент.

«У вас больше 1600 семей-дольщиков. Их необходимо учитывать», — заявила Комарова.