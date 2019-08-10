​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?

Ученые биологического института Томского государственного университета провели исследование выловленной рыбы и выяснили, что почти вся рыба в Обь-Иртышском бассейне заражена описторхозом, заболеванием, вызванным червями-паразитами. К ним относится даже лещ, который раньше не подвергался этому паразиту. Доля зараженных рыб достигает 98 процентов, а у язей – вообще все 100.

В инфекционном отделе Сургутской окружной клинической больницы в разговоре с СИА-ПРЕСС заявили, что ситуация с заболеваемостью описторхозом находится в норме. По их данным, количество заболевших практически не изменилось по сравнению с прошлым годом: в этом году в больницу обратились 213 человек, а в прошлом – 206.

Если вы любите рыбу, но не хотите заработать себе паразитов, то лучше воспользоваться памяткой, которую мы подготовили из рекомендаций ТГУ и Роспротребнадзора.

Как хранить рыбу?

В бытовом морозильнике паразитов убить быстро не выйдет из-за недостаточно низкой температуры, поэтому хранить рыбу в своем домашнем холодильнике нужно не менее месяца. За это время возбудители болезни умрут медленной и не мучительной (паразиты не чувствуют боли) смертью. Однако в промышленных морозильниках, способных остужать температуру хотя бы до минус 28 градусов по Цельсию, паразиты умрут за 32 часа. При охлаждении до минус 35 паразиты умрут за 14 часов, а при температуре в минус 40 – за семь часов.

Как готовить рыбу?

Варка: нарежьте рыбу на куски и ждите 20 минут с момента закипания.

Жарка: жарить рыбу нужно минимум 40 минут: 20 минут на одну сторону и 20 на другую. Эффективнее всего сделать из мяса рыбы фарш и сделать котлеты, обжарив их за 20 минут в обильном количестве жира.

В духовке рыба должна продержаться час минимум.

Используйте отдельные доски для сырой рыбы. Когда вы режете ее ножом, яйца паразитов могут попасть на доску, поэтому после рыбы нужно тщательно мыть ножи и доску в кипятке.

Солите рыбу с расчетом 2 кг соли на каждые 10 кг рыбы. Держите рыбу в соли минимум две недели.

Я болен?

Если вы обнаружили, что слишком сильно потеете, вам тяжело дышать, вы ослаблены, у вас на лице появилась сыпь, вас лихорадит, у вас диарея и рвота, боли в животе и совсем не хочется есть – обратитесь в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы.

Впрочем, большинство людей не ощущает себя больными, пока не проявятся тяжелые стадии инфицирования – желтуха, осложнения с желчным пузырем, холецистит, абсцесс печени и камни в желчном пузыре. Поэтому если у вас есть подозрения (например, интуиция подсказывает, что вы недостаточно хорошо приготовили речную рыбу в последний раз), все равно обратитесь к врачу.

Самый главный совет.

Не ешьте сырую рыбу.

Из предыдущей нашей памятки вы можете узнать, что делать при встрече с медведем.