​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум

4-7 июля 2019 года в Москве, в холлах нового парка «Зарядье», проходил Московский урбанистический форум, крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года и объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.

В рамках форума Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) провёл мастер-класс «Инициативный гражданин. Учесть идеи жителей и построить идеальный район», где российские и зарубежные эксперты обсудили, как вовлекать жителей в проектирование городских пространств и как работать с запросами общественности.

Модератор мастер-класса руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева рассказала, что Центр городских компетенций АСИ в рамках программы «100 городских лидеров» совместно с ART4CITY работал над проектами в малых городах.

«Та культурная прививка, которую мы сделали местному сообществу, произвела должный эффект: сейчас идет все большее вовлечение жителей в процессы местного, точечного со-проектирования. Очень тяжело вовлечь людей в активизацию своего статуса партнера в процессе преобразований окружающего пространства, особенно в моногородах», – заявила она.

Выступая на мастер-классе, член совета директоров ISOCARP Милена Ивкович заявила, что наиболее важны только такие городские решения, которые действительно избавляют горожан от проблем.

Говоря об отечественном опыте вовлечения граждан в городские проекты, руководитель Лаборатории качества городской жизни и со-основатель ART4CITY Александра Ненько рассказала о петербургском фестивале «Живые улицы», который ежегодно посещают более 50 тысяч человек.

«Успех фестиваля обусловлен максимальной вовлеченностью горожан. Организацией мероприятия занимается открытый оргкомитет, который привлекает креативных профессионалов, а те – локальный бизнес, что помогает вызвать интерес не только у активистов, но и у всех горожан. Мы фактически формируем класс городского активиста и инициативного гражданина», – отметила Ненько.

Руководитель «Проектной группы 8» Надежда Снигирева рассказала, как ее команда вовлекает граждан в совместную работу для того, чтобы создавать «изменения, новые места и поддерживать местное сообщество». Последние три года группа работает в Татарстане, а ранее она реализовала проект «Активация» в Вологде, в рамках которого силами горожан были созданы пять временных общественных пространств из дерева. Цель такого соучаствующего проектирования – создать место, которое горожане будут любить и развитием которого они смогут самостоятельно заниматься.

Говоря о зарубежном опыте, руководитель департамента городского развития Берлина Манфред Кюне рассказал, как немецкие власти развивают сотрудничество с горожанами. По его словам, высокая степень вовлеченности гражданского сообщества в городские процессы является важнейшей для Берлина.

«Часто гражданское сообщество говорит «нет» проектам, и мы продолжаем вести с ним переговоры. Сегодня нельзя насаждать проекты сверху вниз, надо изначально начинать переговоры с гражданами, это важный аспект экономического развития», – подчеркнул Манфред Кюне, отметив роль частного сектора в работе над городскими проектами.

В пример он привел заброшенные территории города, которые пустовали 25 лет, однако городская молодежь создала там культурные центры и пространства, после чего началось «экономическое возрождение Берлина». Это стало возможным благодаря инвестициям от местных жителей, а также дизайнерским и финансовым технологиям. Архитектор также порекомендовал привлекать к проектам активистов и стейкхолдеров, открыто общаться с горожанами и следить за гибкостью всех рабочих процессов.

Председатель Ханты-Мансийского отделения Российского Союза Налогоплательщиков Александр Клишин сообщил нашей редакции, что в рамках программы «100 городских лидеров» АСИ работает с 58 городами.

«Было бы здорово, если бы 59,60,61,62-м городом стали Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск... Общественность сегодня отвоевывает свое право на владение городом, растет число инициатив, представленных самими гражданами, а границы между рынком и гражданским обществом стираются. Работа в городском пространстве начинается не с планов чиновников, а с потребностей людей, которые делятся своими идеями о будущем города, активно участвуют в обсуждении проектов переустройства городов, а планировщики и городские власти должны учесть пожелания общества», – рассказал Александр Клишин.