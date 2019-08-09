Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы

Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал Utair ограничить темпы продажи билетов. В разговоре с СИА-ПРЕСС заслуженный пилот России, президент Фонда содействию гражданской авиации Олег Смирнов рассказал, что думает по этому поводу и почему Utair сейчас важнее чем «Аэрофлот».

Важно то, как Минтранс сделал рекомендацию Utair ограничить продажу билетов – в устном виде или как официальное распоряжение. Если речь идет об устной рекомендации – то это непрофессионально и противоречит самой сути ведения бизнеса. Авиакомпания, имеющая лицензию, имеет право продавать билеты и вести свою работу безо всяких ограничений. Если Минтранс имеет какие-то весомые сомнения – то ему нужно не рекомендовать, а ограничивать действие лицензии. Но это было бы преждевременным решением.

Нужно понимать, что Utair – это самая социально-ответственная авиакомпания в России. Она летает в такие точки на карте, куда не полетит ни одна другая компания. К тому же у нее большой парк вертолетов, который также проводит большую работу, возит грузы и людей в малодоступные места, куда не доберешься другим транспортом. Потеря Utair будет означать провал в региональных перевозках, особенно у вас, на севере, и это политический вопрос. Поэтому власть и должна поддерживать авиакомпанию и помочь ей выбраться из долгового кризиса.

Важно и то, что Utair осознает свои проблемы и поступательно их решает. Они существенно сократили свои расходы, возможно, им еще предстоит отказаться от каких-то направлений, чтобы улучшить свои финансовые показатели, но они как минимум работают над этим. Многие другие авиакомпании просто продавали билеты и с собранными деньгами сбегали в какой-нибудь Лондон.

Еще раз: самое главное в том, что Utair летает там, где не летает и не будет летать ни одна другая компания. В свое время не было трагедии в том, что рухнул «Трансаэро» – его направления разобрали другие участники рынка. Даже если обанкротится «Аэрофлот» – не будет никакой проблемы. А вот потеря Utair принесет нашей стране огромные трудности, и этого допустить нельзя.