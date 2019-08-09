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​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

Неужто нефтяники «сливают» свою авиакомпанию?

Наблюдательный совет авиакомпании Utair возглавил депутат думы Югры Андрей Филатов. Эту информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС. Ранее эту важную должность занимал руководитель НПФ «Пенсионный выбор» (бывший НПФ «Сургутнефтегаз») Руслан Габдулхаков. При этом компания «Сургутнефтегаз» сохраняет контроль над авиакомпанией в плане владения.

Андрей Филатов в разговоре с СИА-ПРЕСС назвал своей первоочередной задачей защиту интересов акционеров и достижение договоренностей с банками-кредиторами. «После этого будем рассматривать вопросы стратегического управления авиакомпанией и ее операционной деятельности», – сказал председатель наблюдательного совета Utair. Про какие-то конкретные перемены или кардинальные решения Филатов говорить не стал, так как он только приступил к исполнению обязанностей.

«Возможно, что смена председателя наблюдательного совета Utair связана с тем, что округ хочет под своим руководством заняться каким-то глобальным планом оздоровления компании, и для этого требуется больший ресурс, чем есть у Сургутнефтегаза, – предположил директор филиала финансовой компании БКС в Сургуте Азамат Юсупов. – Может быть, именно поэтому они отказались от позиции председателя – им может не хватать каких-то возможностей и инструментов для решения проблемы Utair. Или «Сургутнефтегаз» просто не хочет этим заниматься, исходя из того, что авиакомпания не является профильным активом. Представитель округа в этой ситуации может обладать бОльшими переговорными возможностями при разговорах с кредиторами. Если губернатор анонсировала разговор с главой Сбербанка Германом Грефом, то темой встречи, помимо дольщиков, может стать и будущее Utair. Возможно, будет какое-то большое соглашение с кредиторами».

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» в разговоре с СИА-ПРЕСС задали встречный вопрос: «А разве Габдулхаков у нас работает?». Поспорить было сложно: Руслан Габдулхаков в настоящий момент не трудоустроен в ПАО «Сургутнефтегаз» и даже не работает в НПФ «Сургутнефтегаз» — эта структура ныне называется «Пенсионный выбор».

Источники Znak.com утверждают, что кадровое решение было принято после двух дефолтов авиакомпании Utair для недопущения развития кризиса. По их информации, правительство Югры предложило акционерам изменить структуру управления предприятием. Они также не исключают, что в ближайшей перспективе округ инициирует смену менеджеров авиакомпании, в том числе, генерального директора Андрея Мартиросова (к слову, он был исключен из наблюдательного совета Utair в 2016 году).

Общие долговые обязательства Utair, по информации «Ведомостей», составляют 74,7 млрд рублей. Компания находится в процессе переговоров о реструктуризации своих кредитов, в то время как к ней регулярно поступают иски о банкротстве (пока на небольшие суммы). Параллельно главный владелец Utair– «Сургутнефтегаз» – продает свои непрофильные активы. В июле 2017 года он вышел из состава страхового общества «Сургутнефтегаз», его новым владельцем стал крупный инвестхолдинг УК «Регион».


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Сегодня в 14:54, просмотров: 234, комментариев: 0


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