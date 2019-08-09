Город для пешеходов

В Сургуте в этом году проводится масштабный ремонт тротуаров. Это радует. Ремонтируются тротуары вдоль основных дорог в центре города и на окраинах. Пожалуй, самый масштабный ремонт проходит на улице Геологическая.

Сегодня важно заниматься не только автомобильной инфраструктурой, но и тем, чем пользуются пешеходы, велосипедисты, роллеры, скейтбордисты. По последним наблюдениям количество людей на новом тротуаре значительно выросло.

В дальнейшем будет произведена подсыпка земли по обочинам и высажена трава. Эстетически все будет выглядеть достойно, должно получиться красиво. Кстати, тротуары сделаны современные: выше уровня газона и с уклоном.

Специально для скептиков фото тротуара сразу после сильного ливня (ул. Сибирская). Вся вода ушла в газон, и ничто не затрудняет движение.

К сожалению, пока по масштабам города строится не так много тротуаров. Еще достаточно таких, из узких плит. Их можно встретить даже в центре города, не говоря уже про окраины.

Но наследие советских времен будет и дальше уступать место современным пешеходным дорожкам.

На днях начался ремонт улицы Республики: уборка бордюров, фрезеровка дорожного полотна и устройство тротуара. По-моему, будет отличное место для пешеходных и велопрогулок.

Пришли тротуары и в такие районы города, где их никогда не было. В частности, ведется их строительство на улице Рационализаторов. В этом районе передвигаться можно только на автомобиле, часто можно видеть людей, идущих по обочине. Сегодня здесь ведется подготовка к асфальтированию и в недалеком будущем проблема будет решена.

А теперь о плохом. Хорошие тротуары требуют бережного отношения от всех нас: автомобилистов, организаций, использующих большегрузный транспорт.

В прошлом году отремонтированы тротуары на проспекте Пролетарском. Люди по достоинству оценили выполненные работы, но очевидно грузовая машина с близлежащей стройки, разворачиваясь, заехала на край дорожки. Итог этого безобразия на фото.

Придется устанавливать виновных и возмещать нанесенный городу ущерб.

Берегите себя и окружающий мир!

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