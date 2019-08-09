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Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются

Если не появится богатый инвестор, то в ядре центра города будут красоваться покосившиеся «деревяшки»

Администрация Сургута не собирается расселять большую часть деревянных домов, расположенных неподалеку от Сургутского государственного университета. Несмотря на реновацию ядра центра города, в ближайшей перспективе ситуация с балками вдоль улицы Ленина не изменится. Дома не приспособлены к жизни — деревянный фундамент, а из удобств, по словам жителей, там только электричество. Из-за близости к вузу сургутяне не могут вести строительтсво на собственных участках. О том, какая перспектива ожидает владельцев земельных участков — в материале СИА-ПРЕСС.

Чего хотят жильцы?

Запрос населения прост — сургутяне хотят жить в человеческих условиях и неустанно напоминают об этом власти. В недавнем обращении на «ТвойСургут» владельца участка, расположенного на улице Комсомольской, 6, есть четко сформулированная просьба: «Либо дайте разрешение на строительство и внесите изменения в план градостроительства, либо сносите».

«Их никто не выгоняет. Но строить и развиваться жителям на этом участке нельзя по закону», — говорят в ответ специалисты администрации.

Чиновники должны расселить дома?

Из частного сектора в ядре центра Сургута администрация будет расселять некоторые дома. По словам чиновников, это «достаточное число участков». Однако счастливчиками станут только те владельцы, чьи балки мешают мэрии строить дороги.

«Администрация обязана расселить дома, которые попали в красные линии улиц и дорог. Город перед строительством той или иной дороги будет изымать земельный участок, заплатив за землю и объект недвижимости на нем, исходя из оценки стоимости специалистом», — пояснили СИА-ПРЕСС специалисты департамента архитектуры и градостроительства сургусткой мэрии.

Остальные владельцы могут самостоятельно продать свои участки или дождаться пока администрация найдет инвестора, захочет что-то построить который на этом месте.

«Генеральный план и проект межевания ядра центра города говорит о том, что здесь должны быть здания частных компаний, а не жилые дома. Но у администрации нет оснований для выкупа участков. Зато это может сделать инвестор — прийти к собственнику и купить у него дом и землю. Построить там бизнесмены смогут то, что согласуют на публичных слушаниях», — отметили сотрудники ДАиГ.

Когда что-то изменится?

Сроков застройки этого района на данный момент нет. Несмотря на то, что реновация ядра центра города уже началась с набережной СурГУ, дату, когда ситуация с ветхими домами решится, не называет ни один сотрудник адмнистрации.

Единственное, что известно по этой теме — по текущему проекту планировки ядра Сургута на месте деревяшек может появиться Центр перспективного развития СурГУ. «Если возникнет необходимость внесения изменений в проект планировки — будут публичные слушания. С предложением может выступить любая заинтересованная сторона. Но для этого нужен проект, создание которого обойдется недешево. Город в данный момент не видит смысла тратить бюджетные деньги в этом направлении и выходить с какими-то инициативами», — объяснили СИА-ПРЕСС сотрудники департамента.

Также специалисты заявили, что в настоящее время у администрации нет инвесторов нет даже на примете.

Что делать владельцам домов?

У владельцев этих домов есть несколько вариантов. Первый — оставаться жить в бараках. Так как участок принадлежит им, администрация выгонять сургутян не собирается, права на собственность сохраняются. При желании собственники даже смогут отказаться от предложений бизнеса (если таковые появятся) и не продавать свои дома.

Второй — ждать инвестора. Но сколько займет процесс — никому не известно.

Третий — попытаться продать свои участки тем, кто заинтересуется землей для последующей перепродажи крупным инвесторам (опять же, если таковые найдутся).

И еще один вариант, который, по словам самих жильцов, им предложил экс-заместитель главы Сургута по строительству Роман Меркулов. Чиновник посоветовал сургутянам «купить вагончик и жить».


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09 августа в 09:03, просмотров: 720, комментариев: 0


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