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​Администрация Сургута запускает реформу тепловых предприятий города. В плюсе могут оказаться жители поселков

И при чём здесь концессия

Администрация Сургута проведет реорганизацию муниципального предприятия «Тепловик» с участием «Городских теплосетей». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале городской власти. Как это будет и зачем — разбирался СИА-ПРЕСС.

Что произойдет?

«Тепловик», который ныне представляет собой управляющую компанию с тепловыми мощностями, разделят на две профильных структуры. В новое муниципальное предприятие «Тепло» войдут принадлежавшие «Тепловику» котельные и коммуникации, после чего новая структура, в свою очередь, вольется в СМГУП «Городские тепловые сети».

Зачем это?

Замдиректора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин объяснил СИА-ПРЕСС, что реорганизация призвана навести порядок на рынке тепловой энергии в Сургуте. Дело в том, что «ГТС» и «Тепловик» сейчас поставляют тепло сургутянам, и стоимость их услуг определяет Региональная служба по тарифам (РСТ) исходя из множества показателей, включая состояние сетей и общие расходы. В итоге у «Тепловика», который обслуживает (и как управляющая компания, и как поставщик тепла) в основном поселки (Юность, Таежный, Лунный, Лесной, Снежный и так далее), тариф значительно выше, чем у «ГТС». Слияние теплосетей в одно предприятие унифицирует тариф и управление всей системой.

Директор «Городских теплосетей» Василий Юркин в разговоре с СИА-ПРЕСС подтвердил, что процесс реорганизации запущен – на следующей неделе он встретится с коллективом «Тепловика», который будет переходить в «ГТС». «Самая большая проблема в том, что нам предстоит аттестовать всех работников «Тепла» для принятия в наше предприятие, и делать это предстоит осенью – в процессе вхождения в отопительный сезон», – рассказал Юркин. Он признал, что сети нынешнего «Тепловика» находятся в не лучшем состоянии, и приведение их в порядок «растворится» в затратах и тарифе «ГТС».

Справка: «Тепловик» владеет семью котельными, двумя канализационными насосными станциями, более 40 км теплосетей и 30 км сетей водоснабжения. У «ГТС» – 14 котельных, более 260 км теплосетей и 180 км сетей водоснабжения.

Кому выгодно?

Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты утверждают, что для жителей поселков, которые ныне отапливает «Тепловик», тариф действительно может снизиться, так как производство «Городских теплосетей» намного масштабнее и, следовательно, дешевле. Как минимум жители поселков перейдут на городской тариф за тепло, который по умолчанию ниже того, что они платят сейчас. Кроме того, как сказал Юркин, они получат более крупного и надежного поставщика, что немаловажно, так как в городе были прецеденты, когда целые поселки оставались без тепла из-за провалов в работе мелких владельцев котельных.

Но все это будет после реорганизации, которая займет несколько месяцев, а также решения РСТ о смене тарифов (его, возможно, придется ждать до 1 июля 2020 года).

При чём здесь концессия?

Подобное объединение тепловой энергетики в руках муниципального предприятия вызвало у части опрошенных СИА-ПРЕСС экспертов подозрения, что замысел – в консолидации ресурсов для дальнейшей передачи «ГТС» в концессию. Разговоры об этом регулярно возникают в Сургуте, к тому же перед глазами есть пример Нижневартовска, где теплосети передаются в концессию уральскому энергетическому гиганту – «Корпорации СТС». Представители этой компании признают, что заинтересованы и в энергосетях, и теплосетях Сургута, но дальше деклараций дело пока не зашло – возможно, идет изучение нижневартовского опыта, где концессия привела к возмущению граждан и митингам, дабы не допустить ошибок в Сургуте.

Другие знакомые с отраслью эксперты полагают, что городская власть просто снимает с себя головную боль в виде убыточного и проблемного «Тепловика», отдавая часть предприятия к руки менеджмента «ГТС».

Так или иначе, тема концессии не снимается с повестки дня — по данным СИА-ПРЕСС, предметные переговоры по этому вопросу между потенциальными инвесторами, администрацией и думой Сургута, начнутся осенью. Подробно о концессии в тепловой сфере и почему это может оказаться очень дорого для жителей нашего города – в спецвыпуске проекта «У аппарата!» издателя «НГ» Тараса Самборского.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 444, комментариев: 0


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