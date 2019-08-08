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​Убийственный асфальт

Как повысить благоустройство на душу населения?

Фото автора
Фото автора

Как повысить благоустройство на душу населения?

Если вы действительно о благоустройстве, то рецепт простой. Берём участок с разбитой дорогой, или тротуаром в колдобинах, или пустырь внутри микрорайона, или ржавую детскую площадку и - благоустраиваем. Делаем новую дорогу, кладем новый тротуар, строим современную безопасную детскую площадку.

Если же задача несколько иная, а именно: под видом благоустройства освоить (распилить) бюджетные деньги, то — действия те же, только без заморочек. Хватаем первый под ногу подвернувшийся асфальт и... меняем его на новый. Да так — чтоб наглядно, чтоб видели и спотыкались все! Чтоб Стройка так Стройка! На зависть комсомольцам-первооткрывателям! Забота о горожанах во всей наглядности.

Улица Республики. Прекрасный был тротуар. Кому он помешал?

Улица Республики. Прекрасный широкий ровный тротуар. Бульвар, можно сказать. Одна проблема: нет безбарьерных разрывов в местах пересечения с внутриквартальными проездами. Так сделайте — обойдется в копейки. Но нет. Городской подрядчик АО Северавтодор демонтировал километры покрытия да так и оставил. Наблюдаю вторую неделю разруху вместо благоустройства.

А параллельно вырывают дорожные бордюры. В Москве тоже есть привычка менять бордюры с летних на зимние, но в столице и бюджет побольше. В в Сургуте, как сообщила председатель городской думы Надежда Красноярова, дефицит приблизился к критическому. Так к чему этот пир во время чумы?

Вот рядом же. В 50 метрах. Тротуар вдоль детского сада.

Вряд ли повернется язык назвать это тротуаром. Между тем им пользуются ежедневно сотни родителей детского сада Родничок и соседней школы Знаменского. Но чиновники, видимо, такими закоулками не ходят

Разве это тротуар? Я думаю, даже марсоход Кьюроисити, который уже семь лет катается по Красной планете, не осилил бы подобных препятствий. Но сургутские благоустройщики не видят подобных проблем, да и какой навар с этой мелочи?

Не видят они и таких «детских» площадок.

Это — «детская площадка» во дворе дома 81 улицы Республики, в 10 метрах от раскопанного тротуара. В 15 метрах от нее сургутские власти разрешили строительство 2-этажного комплекса из, по документам, химчистки и, по слухам, автомойки. Для сведения: санитарная зона для подобного объекта минимум 100 метров, а публичные слушания лишь узаконили владельцу существовавшее одноэтажное здание. Но предприимчивые застройщик и его «крыша» в коридорах власти умудрились состряпать разрешительные документы

Копать, как говорится, не строить.

Не «видят» они и таких вот странных строек во дворах многоквартирных домов, когда в нарушение градостроительных регламентов и санитарных зон позволяют строить химчистки и автомойки.

Вот как выглядит «благоустройство по-сургутски»: хороший тротуар разрушили, хотя надо было всего лишь соорудить безбарьерные съезды. А на период стройки (которая, разумеется, никак не огорожена!) даже не сделали временных мостков для удобства и безопасности пешеходов. Ну кто так строит, кто так строит?!

Впрочем, как это не видят? На бумагах стоят подписи всех городских начальников, разве что глава города еще не расписался. Жители жалуются в ответ отписки. Есть дела поважнее. Асфальт меняем!


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Сегодня в 11:40, просмотров: 411, комментариев: 9


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Комментарии:
Наблюдатель
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Сегодня в 12:03
на простое кострома. надо чем-то отбивать.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:18
Пусть меня в тысячный раз обзовут Сталинистом, но такое могут делать только ВРАГИ НАРОДА! Те кто занимается очковтирательство и разбазариванием денег. Причем с непонятной эффективностью!
Это как так?! Взять разрушить то что хорошо лежит и построить еще лучше? Мест больше ведь нет! За это надо наказывать! Куда надзорные ведомства смотрят? Та же прокуратура?! Или все это и есть эффективный менеджмент?!!!!!!
Мономах
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Сегодня в 13:41
А еще неоднократно обращали внимание властей , что по Республики темень , хоть глаз выколи! Освещения на левой стороне вообще нет! На это денег не нашли! Теперь видимо по безбарьеру на ощупь передвигаться придется! И опять вопрос : где этот ссу... депутат?! То ли Гуз , то ли подгузок!? Его обязанности отстаивать интересы избирателей уже лишили, что ли? Если нет ,то пора об этом подумать! Жаль что Т Самборский не пойдет вместо него на выборы!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 13:57
Эффективный менеджмент нынче, это открытость власти и ее общение с народом. В чем глава преуспел и народ за него на следующий строк обеими руками. А вы со своими тротуарами тут…
Альберт Леонов Мономах
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Сегодня в 14:00
Надо эксперимент сделать: повязку на глаза Шувалову одеть, что бы ничего не видел. Другим одеть корсет беременной, еще кому на костылях ходить или на инвалидной коляски... Пусть дней несколько побудут, ходят по магазинам, ездят на автобусе... Иначе они не понимаю людей!
Dochimacho Альберт Леонов
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Сегодня в 14:01
В прокуратуре дел по горло. Сами инициировать проверку они не будут. Должно быть заявление на предмет эффективности потраченных средств. Так, вероятно, как-то.
Наблюдатель
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Сегодня в 14:06
кто пишет заяву?
Сергей Б
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Сегодня в 14:14
Сознательные граждане. Есть такие?

По материалам прессы тоже как-бы должны проверку проводить.

Сергей Б
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Сегодня в 14:44
А как же вот это: «Во вторник состоялся дневной выезд членов рабочей группы (думы Сургута) по контролю за ремонтом автомобильных дорог на объекты Рейд начался с улицы Геологической. Она преображается с каждым днем, продолжается строительство тротуаров, идет установка бордюрного камня».

Или рабочая группа думы Сургута ездит только туда, где работа кипит?

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