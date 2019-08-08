​Убийственный асфальт

Как повысить благоустройство на душу населения?

Если вы действительно о благоустройстве, то рецепт простой. Берём участок с разбитой дорогой, или тротуаром в колдобинах, или пустырь внутри микрорайона, или ржавую детскую площадку и - благоустраиваем. Делаем новую дорогу, кладем новый тротуар, строим современную безопасную детскую площадку.

Если же задача несколько иная, а именно: под видом благоустройства освоить (распилить) бюджетные деньги, то — действия те же, только без заморочек. Хватаем первый под ногу подвернувшийся асфальт и... меняем его на новый. Да так — чтоб наглядно, чтоб видели и спотыкались все! Чтоб Стройка так Стройка! На зависть комсомольцам-первооткрывателям! Забота о горожанах во всей наглядности.

Улица Республики. Прекрасный был тротуар. Кому он помешал?

Улица Республики. Прекрасный широкий ровный тротуар. Бульвар, можно сказать. Одна проблема: нет безбарьерных разрывов в местах пересечения с внутриквартальными проездами. Так сделайте — обойдется в копейки. Но нет. Городской подрядчик АО Северавтодор демонтировал километры покрытия да так и оставил. Наблюдаю вторую неделю разруху вместо благоустройства.

А параллельно вырывают дорожные бордюры. В Москве тоже есть привычка менять бордюры с летних на зимние, но в столице и бюджет побольше. В в Сургуте, как сообщила председатель городской думы Надежда Красноярова, дефицит приблизился к критическому. Так к чему этот пир во время чумы?

Вот рядом же. В 50 метрах. Тротуар вдоль детского сада.

Вряд ли повернется язык назвать это тротуаром. Между тем им пользуются ежедневно сотни родителей детского сада Родничок и соседней школы Знаменского. Но чиновники, видимо, такими закоулками не ходят

Разве это тротуар? Я думаю, даже марсоход Кьюроисити, который уже семь лет катается по Красной планете, не осилил бы подобных препятствий. Но сургутские благоустройщики не видят подобных проблем, да и какой навар с этой мелочи?

Не видят они и таких «детских» площадок.

Это — «детская площадка» во дворе дома 81 улицы Республики, в 10 метрах от раскопанного тротуара. В 15 метрах от нее сургутские власти разрешили строительство 2-этажного комплекса из, по документам, химчистки и, по слухам, автомойки. Для сведения: санитарная зона для подобного объекта минимум 100 метров, а публичные слушания лишь узаконили владельцу существовавшее одноэтажное здание. Но предприимчивые застройщик и его «крыша» в коридорах власти умудрились состряпать разрешительные документы

Копать, как говорится, не строить.

Не «видят» они и таких вот странных строек во дворах многоквартирных домов, когда в нарушение градостроительных регламентов и санитарных зон позволяют строить химчистки и автомойки.

Вот как выглядит «благоустройство по-сургутски»: хороший тротуар разрушили, хотя надо было всего лишь соорудить безбарьерные съезды. А на период стройки (которая, разумеется, никак не огорожена!) даже не сделали временных мостков для удобства и безопасности пешеходов. Ну кто так строит, кто так строит?!

Впрочем, как это не видят? На бумагах стоят подписи всех городских начальников, разве что глава города еще не расписался. Жители жалуются в ответ отписки. Есть дела поважнее. Асфальт меняем!