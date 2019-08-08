Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА

Роспотребнадзор поделился с югорчанами списком потенциально опасной еды, от которой можно подхватить инфекции, вирусы, гепатит и токсины, а также рассказали о правилах выбора пищи, ее хранения и приготовления.

Что покупать с осторожностью?

1. Салаты в супермаркетах (даже сетевых). Особенно если в них есть майонез или сметана.

2. Шаурма.

3. Кондитерские изделия с кремом.

4. Изделия из рубленного мяса, вроде котлет, рулетов, фарша и паштетов.

5. Студень.

6. Фрукты, зелень и овощи.

7. Полуфабрикаты.

Как выбирать?

1. Покупая салаты и пирожное с кремом, обращайте внимание на срок годности. Еда должна быть не старше 12 часов.

2. Вся продукция из списка, которую вы покупаете, должна храниться в холодильниках или охлаждаемых стеллажах. Помните, это скоропортящиеся продукты.

Как готовить, есть и хранить?

1. Перед тем как поесть, тщательно помойте руки. Даже если еда неопасна, вы можете отравиться от опасных микроорганизмов, которые подхватили на улице.

2. Овощи, фрукты и зелень нужно промывать, а еще лучше – обрабатывать кпиятком. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут быть возбудители инфекций и иных болезней.

3. Храните еду в холодильнике и не ставьте на одну полку с готовыми блюдами сырое мясо и рыбу.

4. Не режьте на одной доске «сырое» и «готовое». В идеале иметь разные доски для сырого мяса и рыбы, доски для готового мяса, доски для хлеба, доски для зелени и фруктов и доски для молочных продуктов, вроде сыра.

5. Старайтесь не готовить еду заблаговременно и съедайте блюда за сутки.

6. Не готовьте, если чувствуете себя нехорошо. Вы можете заразить людей, нанеся возбудителей болезни на пищу.

Справка от экспертов Роспотребнадзора: причинами пищевых отравлений являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, не соблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.