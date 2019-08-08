В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям

Ректор СурГПУ Владислав Засыпкин поделился с редакцией СИА-ПРЕСС своим мнением о проекте кампуса в Сургуте.

Проект кампуса в Сургуте имеет давнюю историю, которая берёт своё начало, если я не ошибаюсь, ещё в 2012 году. Это был очень крупный, амбициозный, сложный и дорогостоящий проект. Если бы его удалось реализовать, то уже в 2019 году в Сургуте была бы запущена его первая очередь. Но ничего такого не произошло. Считаю, что, коль скоро речь идет о развитии высшей школы в нашем регионе и городе, а именно об этом изначально шла речь в проекте кампуса, то нам необходимо решать более актуальные задачи, например, задачи строительства общежитий для студентов и преподавателей. Университеты Сургута развиваются, к нам приезжают учиться не только из Югры и других регионов, но и из ближнего зарубежья, а вопрос их расселения в полном объёме мы решить не в состоянии, так как имеющиеся жилые мощности не позволяют это сделать. Мне представляется, что задача строительства общежитий для студентов более реалистичная, актуальная и менее затратная. Кстати, она не исключает в перспективе и строительства кампуса.