​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году

В Сургуте продолжается обустройство набережной рядом с главным корпусом Сургутского государственного университета, который расположен на улице Ленина, 1. Сегодня с инспекцией на строительном объекте побывал заместитель главы города Алексей Жердев. Посмотреть первые результаты благоустройства приехал также сургутский депутат Василий Птицын, руководство подрядной организации и журналисты.

«В этом году мы сделаем полностью набережную от моста, где кафе «Ботаника», до вантового моста, расположенного перед Старым Сургутом. Работы начались месяц назад и продолжатся до конца октября. За это время

появится сама набережная, отделенные велодорожки , освещение, лавки с урнами, игровые площадки для активного и спокойного отдыха, амфитеатр, газоны, цветники. Кроме того, предусмотрены места, где можно будет переждать ветер или непогоду.

Учтена безбарьерная среда для маломобильных категорий граждан. А в следующем году благоустройство будет продолжено», – пояснил замглавы города.

На реализацию проекта из федерального, окружного и муниципального бюджета выделено 40 млн рублей, только восемь из них направлены из сургутской казны.

Из особенностей объекта администрация выделяет открытый амфитеатр, который задумывается как место для встреч молодежи и небольших концертов. Судя по техническому заданию, он будет представлять собой «разноуровневые скамейки с участками озеленения». По словам чиновников, это будет первый амфитеатр в Югре.

Помимо прочего Жердев отметил, что при создании проекта был перенят опыт лучших практик создания парковых зон в России, при этом учитывали тяжелые погодные условия. «Темпы достаточно высокие. Все работы идут по графику», – дополнил заместитель главы Сургута.

Также было заявлено, что продолжаются работы по созданию главной площади Сургута. Напомним, она расположится между офисом «Газпром трансгаза» и «кораблем» СурГУ. Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что объект представит собой площадь с малыми архитектурными формами, сценой и киосками.

Кстати, помимо перечисленных объектов администрация планирует создать полноценное пешеходное общественное пространство. «Через несколько лет от Дворца торжеств без пересечения автомобильных дорог горожане смогут пройти или проехать на велосипеде до нового перинатального центра. В общем на эти работы потратят около 170 млн рублей, – заключил Жердев. – По нашим подсчетам, чтобы сделать все общественные пространства Сургуте , включая такие парки как «Кедровый лог», парк «За Саймой», понадобится порядка трех млрд рублей».