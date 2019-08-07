​Несколько тротуаров в Сургуте разломали ради нацпроекта о «качественных и безопасных дорогах»

Несколько тротуаров на центральных улицах Сургута были разломаны для того, чтобы обновиться и стать удобнее для пешеходов при помощи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в администрации города. О том, что тротуары на улицах Республики, Университетской и Строителей были демонтированы и не оборудованы альтернативными путями для пешеходов, стало известно 31 июля.

Заказчиком ремонтных работ является МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Директор департамента городского хозяйства Роман Богач 5 июля просил строителей, занимающихся реконструкцией тротуаров, установить обходы, но те не спешат выполнить его просьбу.

Работы по реконструкции тротуаров на Университетской и Сибирской будут закончены до 30 августа, а на Республике до 30 сентября. Следующими будут тротуары на улицах Саянской, Рационализаторов и Крылова (от Аэрофлотской до С. Билецкого).