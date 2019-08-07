Рабочая группа думы Сургута проконтролировала ремонт городских дорог

Во вторник состоялся дневной выезд членов рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог на объекты Рейд начался с улицы Геологической. Она преображается с каждым днем, продолжается строительство тротуаров, идет установка бордюрного камня. Затрудненность движения для автомобилей еще остается, но уже не такая страшная, как это было неделю назад.

Устанавливаются бордюры на заездах.

Их в этом году стараются делать удобными с закруглениями, чтобы было удобнее автомобилистам.

На улице Гагарина строители заняты ремонтом колодцев ливневой канализации.

Много нареканий жителей, особенно наших ветеранов, в прошлом году было вызвано плохим состоянием автомобильной остановки у дома №1 по улице Энергетиков. Сегодня здесь установлен новый, современный павильон с симпатичными урнами по бокам.

Начат ремонт дороги на одной из центральных дорог – улице Республики. Идут подготовительные работы, уже ощущаются трудности с движением по этой магистрали.

Расчищено место под установку новых тротуаров со стороны магазина «Ярославна».

На улице Дмитрия Коротчаева велось дневное асфальтирование остановочных карманов и заездов. Строителям было сделано замечание о некачественной проливке дороги эмульсией. Недостаток был устранен.

Нагрев асфальтобетонной смеси соответствовал температурным режимам, замер показал 140 градусов.

На этом участке работы близятся к завершению, осталось заасфальтировать часть заездов и карманов и построить несколько подходов к автобусным остановкам.

Продолжается асфальтирование на улице Аэрофлотской. Здесь строители столкнулись с рядом проблем, поэтому по нескольким участкам, находящимся в районе двух заправок Газпрома, пришлось изыскивать оптимальные инженерные решения.

На улице Сибирской строители заняты обустройством пешеходных переходов через дорогу. Хотя улица одна из самых коротких в городе, еще один переход появится для удобства жителей как раз напротив поликлиники.