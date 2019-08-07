​Сколько сургутских полицейских погибло за историю города?

Сотрудник ППС Сургута Ильмир Ханов стал вторым полицейским в истории города, который был убит при исполнении своих обязанностей. Историю всех правоохранителей, погибших в Сургуте, собрало городское управление МВД.

Первый раз убийство стража порядка произошло 25 лет назад: 14 апреля 1994 года рядовой милиции батальона ППСМ УВД Сургута Виталий Выходец погиб в схватке с несколькими преступниками – его убили деревянным бруском.

В октябре 2007 года старший лейтенант милиции, участковый ГОМ 1 Айрат Фаттахов пытался остановить самосожжение жителя города. Когда человек поджег себя, милиционер стал сбивать огонь, из-за чего его одежда воспламенилась. Спустя месяц он скончался в больнице от ожогов.

Также сотрудники сургутской милиции ездили в командировку во время чеченских войн, из них пятеро были убиты боевиками во время открытых боев, засад и снайперского огня. Их имена и даты гибели: Сергей Власов, Иван Грицин и Виктор Дорохин убиты в июне 2000 года, Андрей Петров убит в феврале 2001 года и Иван Шибельгут в марте 2003 года.

Все перечисленные выше милиционеры награждены орденами мужества. Ильмир Ханов тоже может быть представлен к награде посмертно, в сургутском УВД уже собирают соответствующие документы.

Также есть четыре правоохранителя, погибших во время исполнения обязанностей и не имеющих награду. Они погибли за рулем служебных автомобилей в ДТП: водитель группы захвата Сергей Субач в 1992 году, инспектор ДПС Геннадий Сурубов в 2004 году, милиционер конвойной службы Леонид Рябченко в 2005 году и Александр Борис в 2007 году.