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​Ненависть

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Прокуратура хотела лишить родительских прав москвича Дмитрия Проказова из-за того, что тот пришел на протестную акцию со своим маленьким ребенком и на некоторое время передал его в руки Сергея Фомина (его подозревают в «организации массовых беспорядков»). Эту инициативу силовиков с брезгливым ужасом восприняли, кажется, почти все представители нашего политического спектра, в итоге от этой своей затеи прокуратура отказалась. Но осадочек остался.

События последних недель активизировали чрезвычайно опасные тренды в России. Я довольно близко и внимательно наблюдаю за тем, как оппозиционная часть общества трактует действия силовиков на прошедших несогласованных акциях в Москве. Всякие «фашисты», «цепные псы режима», «избивают людей, чтобы верхушка продолжала воровать» – это еще довольно нежные характеристики. Плюс история с «деанонимизацией» сотрудников ОМОНа, участвовавших в массовых и жестоких задержаниях, угрозы детям силовиков (которые высказал в твиттере какой-то абсолютный «нонейм») вкупе с ответными угрозами детям оппозиционеров (о которых вещал федеральный канал).

Конечно, трудно сохранять спокойствие, когда мирные в сущности акции (за исключением кидания одной урны, одного куска бордюра, одной бутылки и одного бумажного стаканчика в бронированных сотрудников Росгвардии) заканчиваются столь массовыми задержаниями и несоразмерно жестокими избиениями ни в чем не повинных людей.

Но это то, что видим мы. У меня нет источников в московской Росгвардии, но было бы очень интересно послушать, как бойцов ОМОНа настраивают на эти акции. Что им говорят? Как мотивируют? Вероятно, там имеют место патриотические речи о попытках оранжевой революции, которые инспирируются извне для развала страны. Возможно, участников акций позиционируют как купленных (в худшем случае) или оболваненных (в лучшем) каким-нибудь Госдепом людей, чья задача — разрушить наши национальные устои и впустить в страну всю возможную нечисть. Наверное, им даже рассказывают о «желании оппозиции охотиться за вашими детьми». А то и похуже.

Люди, выступающие на улицах за свободные выборы, как будто не очень понимают, что стоящие напротив них «космонавты» – их сограждане, у которых свои взгляды и мотивации, что им все объяснили вот так, и что у них приказы, от исполнения которых зависит работа и благополучие семей. Бойцы Росгвардии, в свою очередь, едва ли предполагают, что люди на митинге – обычные россияне, вышедшие по своей воле и своим убеждениям, и они видят будущее страны не так, как было рассказано на политинформации.

Понятно, что я говорю о крайностях: наверное, не каждый ОМОНовец считает каждого протестующего врагом России, и наоборот. Но повышение ставок в этих уличных противостояниях неизбежно приведет к радикализации взаимоотношений, вплоть до дегуманизации, то есть отказа считать стоящего напротив неприятного субъекта человеческим существом, заслуживающим жизни.

Не дойти бы до такого. Все можно исправить, кроме смертей.

Я считаю, что в этой ситуации общество должно демонстрировать бОльшую зрелость и гуманность, чем власть, зашоренная конспирологическими мифами. Чем люди, вычисляющие личности росгвардейцев, чтобы потом отомстить за жесткие задержания, отличаются от людей, пытающихся отобрать ребенка у родителей, пришедших на митинг?

Помните: мы все сограждане, нам в любом случае жить в одной стране. Строить эту совместную жизнь на ненависти, разделении граждан на первый и второй сорт, желании отомстить – значит плодить будущие преступления и отдалять нормальное развитие общества и государства, которое мы все давно заслужили.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 373, комментариев: 19


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:24
Смотрел как действуют полицейские в Гонконге или еще какая Европейская страна, прямо во время проведения несанкционированного митинга в Москве. Разница большая. Можете сами посмотреть.
Ни одна стана не сюсукается с митингующими, Франция посмотрите. Хотя они разрешенные, а про несанкционированные и говорить нечего.
Про Росгвардию - а чего говорить, во всем мире - как воспринимают угрозы полиции и их семьям?! Разве оставляют без внимания?!
Давайте говорить прямо: сколько пришло на митинги в Москве?! Сколько жителей столицы было?! Какой процент от жителей они составляют? И что получается они имеют право диктовать уловия большинству?!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:10
Снова лжете. Во Франции полиция разгоняла ПОГРОМЩИКОВ, которые били витрины, грабили магазины, поджигали автомобили, прорывались . Мирных протестующих никто не трогал, если они не присоединялись к погромщикам. Не было в Москве никаких погромов, поджогов и прочего. Все беспорядки были устроены полицией, которая мешала гражданам проходить, разгоняла, избивала ни за что.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 13:12
Митинг был разрешен во Франции?
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:16
ВЫ там не путайте: разрешенные акции протеста от тех на которые не было дано разрешения.
Про ребенка: Позвольте, они отдали ребенка не понятно кому, ребенок подвергался опасности, не сами родители, кто по закону отвечают за него, а совершенно посторонний человек.
Будем говорить про Европейские законы на данный счет? Там за меньшее забирают детей и у нас тоже. А тут ....
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:17
Граждане России имеют право собираться мирно без оружия и выражать свое мнение.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 13:18
Закон читай далее, где разрешение было?!
Было они или нет?! Предлагали в другом месте или нет?!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:20
В Париже ограничивались лишь места проведения акций, митингуй где хочешь кроме Елисейских полей. Мирно митингующих никто не разгонял. Митингов было сотни и сотни по всей Франции. Про какой конкретно вы говорите. непонятно.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:20
Конечно берем мнение 444, один граждане собрались выразить свое мнение без оружие, само собой и разрешения на митинг. А другие граждане тоже пришли выразить свое мнение на то же место и тоже без оружия и разрешения Имея совершенно противоположную точку зрения . Что тогда?! Начали доказывать кто прав , кто виноват - и тут же Власть обвинили бы, в бездействии
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 13:20
Разрешение мэрия давала или нет?!
444
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Сегодня в 13:22
С деанонимизацией вообще смешно получилось. Сотрудник полиции обязан представиться и предъявить документы при задержании. На каждом из них должен быть номер. Не может быть анонимных сотрудников полиции по закону.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:23
Да знаем про вас все уже давно. Что бы ни делала власть, она права. Вот и все ваши убеждения.
Сергей Б
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Сегодня в 13:29
Уберите этого тролля 444. Опять все комментарии засрет.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:48
Но ведь ничего подобного в Москве не наблюдалось. Вышли люди мирно без оружия обратиться к московским властям с требованием честных свободных выборов и допуска к ним независимых от власти кандидатов. Все. Их начали разгонять и избивать.
Д.Щеглов Альберт Леонов
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Сегодня в 14:07
Альберт, изучите вопрос детально, прежде чем говорить. Во всех странах первого мира достаточно много самых разнообразных митингов, очень много, но к погромам и, как следствие, жесткому отношению к людям, приводят единицы, которые вам федеральные каналы предъявляют в качестве доказательств, что "там еще хуже". И еще раз: там полиция реагирует на конкретные запрещенные вещи - наличие масок, наличие оружия, порча имущества либо насильственные действия. В России ничего такого нет, в России очень мирный протест с единичными случаями реальной агрессии и насилия. Так что не надо.
Сергей Б
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Сегодня в 14:11
Конечно, наспех сшитое белыми нитками решение российской прокуратуры лишить родительских прав родителей, притащивших на протестные выступления малолетнего ребенка, выглядит как минимум неадекватным. Но с другой стороны в какой-нибудь просвещенной Швеции за такие действия родителей по головке точно не погладили бы. Неадекватность же российской прокуратуры проявляется прежде всего в том, что именно наспех сшитое решение, не по закону, а по понятиям, получается. Не для защиты прав ребенка, а в своих конъюнктурных интересах.

Кроме того, конечно, лиц, которые притащили малолетнего ребенка на заведомо конфликтное массовое протестное мероприятие адекватными тоже не назовешь. И это в некоторой степени характеризует граждан, которые устраивали массовые протесты – беспринципные. Особенно удручающе выглядит одалживание ребенка для прикрытия лица, которое бежало с места событий как шкодливая кошка. И законы, защищающие детей от присутствия, в массовых мероприятиях, которые могут перерасти в столкновения сторон, конечно должны быть. И должны быть однозначными.

Ну, а угрозы со стороны митингующих вычислить личности росгвардейцев и отомстить, это уже больше чем неадекватность. Это собственно говоря и есть призывы к цветной революции, и к беспорядкам.

Лично мое мнение про всю эту московскую мистерию, которую устроили лица, радеющие за «свободные выборы» с одной стороны и власти с другой – хрен редьки не слаще, а скорее горше.

И вполне соглашусь с Дмитрием Щегловым в оценке происходящего, со словом, которое он вытащил как скелет из шкафа – ненависть. Ненависть, которая тлеет в обществе и время от времени перерастает в бунт – бессмысленный и беспощадный. Как гражданская война, которая была всего сто лет назад. Как цветная революция в Украине, совсем недавно. Со всеми их последствиями.

И чего далеко ходить за этим словом – ненависть. Посмотрите комментарии по поводу обманутых дольщиков в Сургуте и стояночных мест. Очень «доброжелательные» отзывы попадаются, в отношении своих соотечественников.

Наверное, надо сначала преодолеть ее, эту самую ненависть к согражданам, а потом уже ратовать за высокие идеалы: демократия, свобода слова, свободные выборы, правовое социальное государство. Которые сейчас выглядят в этой стране минимум как лицемерие. Остается один вопрос: как?
444
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Сегодня в 14:15
Автору. Дмитрий. В том-то и дело, что с государства, с чиновников особый спрос по закону. Хотя бы потому что общество наделило их особыми полномочиями. Например, стрелять в людей. Задерживать их, сажать в тюрьму. И деятельность чиновников регулируется не обычными общими законами, а специальными, именно потому что они наделены особыми полномочиями, за исполнением которых нужен особый контроль. Даже так. За исполнением которых общество установило особый контроль.
И еще. Именно захваченное путинской властью государство сознательно уже двадцатый год строит "совместную жизнь на ненависти, разделении граждан на первый и второй сорт, желании отомстить", объявляет любых несогласных с политикой Путина врагами народа, ставит их вне закона, разрешает делать с ними все, что угодно, устраивает травлю не в комментариях в соцсетях, а в жизни со слежкой за родственниками и детьми, нападениями и даже убийствами. Так что общество уже проявило свою недюженную зрелость терпя десятилетия незаконных репрессий.
Альберт Леонов Д.Щеглов
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Сегодня в 14:32
Дмитрий, нет понятия "первого мира", "второго " и так далее.
Сам смотрел картинки и читал в разных изданиях. К тому говорю что, есть разрешенные , есть неразрешенные. И отношение к ним везде одинаковое.
Только с разной степенью решимости действия власти.
Разгоняют везде неразрешенные причем жестко.
Мне одно не понятно только, почему молчат что других кандидатов зарегистрировали?!
Зачем надо было провоцировать полицию? Зачем иногородние были в колонне? Москвичи не хотели идти или это сделано преднамеренно?!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:45
Неправда. Во Франции митинги проводятся без всяких проблем, если не перерастают в столкновения. В том числе и заранее не согласованные. И во время выступлений желтых жилетов это тысячу раз было доказано. Разгонять их никто не будет, если не начинаются беспорядки. Наоборот, полиция обеспечит их спокойное проведение.
Ваши пахучие пропагандистские "источники информации", которые лично вам не одну сотню раз солгали, прекрасно известны. Вашу преданность им можно объяснить только полным отсутствием брезгливости. Откуда вы черпаете свою дрянь, можно понять по "вопросам на засыпку", на которые не один раз были даны ответы. "Колонны" какие-то... Хватали всех подряд без всякого повода вплоть до членов Единой России, которые дорогу хотели перейти.
В том-то и дело, что без проблем зарегистрировали тех, кто в реальности не собирал подписи, кто на сбор ни копейки не потратил, кого не было не видно не слышно.
И еще. Вам будет интересно. Зарегистрированные кандидаты от КПРФ (с них подписи не требовались) выступили в поддержку требований митингующих.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 14:55
Вообще-то бунты происходят в основном из-за того, что какая-то существенная часть граждан хочет жить иначе, а власть отказывается слышать ее сигналы и в ответ пытается заглушить их силой.

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