​Ненависть

Прокуратура хотела лишить родительских прав москвича Дмитрия Проказова из-за того, что тот пришел на протестную акцию со своим маленьким ребенком и на некоторое время передал его в руки Сергея Фомина (его подозревают в «организации массовых беспорядков»). Эту инициативу силовиков с брезгливым ужасом восприняли, кажется, почти все представители нашего политического спектра, в итоге от этой своей затеи прокуратура отказалась. Но осадочек остался.

События последних недель активизировали чрезвычайно опасные тренды в России. Я довольно близко и внимательно наблюдаю за тем, как оппозиционная часть общества трактует действия силовиков на прошедших несогласованных акциях в Москве. Всякие «фашисты», «цепные псы режима», «избивают людей, чтобы верхушка продолжала воровать» – это еще довольно нежные характеристики. Плюс история с «деанонимизацией» сотрудников ОМОНа, участвовавших в массовых и жестоких задержаниях, угрозы детям силовиков (которые высказал в твиттере какой-то абсолютный «нонейм») вкупе с ответными угрозами детям оппозиционеров (о которых вещал федеральный канал).

Конечно, трудно сохранять спокойствие, когда мирные в сущности акции (за исключением кидания одной урны, одного куска бордюра, одной бутылки и одного бумажного стаканчика в бронированных сотрудников Росгвардии) заканчиваются столь массовыми задержаниями и несоразмерно жестокими избиениями ни в чем не повинных людей.

Но это то, что видим мы. У меня нет источников в московской Росгвардии, но было бы очень интересно послушать, как бойцов ОМОНа настраивают на эти акции. Что им говорят? Как мотивируют? Вероятно, там имеют место патриотические речи о попытках оранжевой революции, которые инспирируются извне для развала страны. Возможно, участников акций позиционируют как купленных (в худшем случае) или оболваненных (в лучшем) каким-нибудь Госдепом людей, чья задача — разрушить наши национальные устои и впустить в страну всю возможную нечисть. Наверное, им даже рассказывают о «желании оппозиции охотиться за вашими детьми». А то и похуже.

Люди, выступающие на улицах за свободные выборы, как будто не очень понимают, что стоящие напротив них «космонавты» – их сограждане, у которых свои взгляды и мотивации, что им все объяснили вот так, и что у них приказы, от исполнения которых зависит работа и благополучие семей. Бойцы Росгвардии, в свою очередь, едва ли предполагают, что люди на митинге – обычные россияне, вышедшие по своей воле и своим убеждениям, и они видят будущее страны не так, как было рассказано на политинформации.

Понятно, что я говорю о крайностях: наверное, не каждый ОМОНовец считает каждого протестующего врагом России, и наоборот. Но повышение ставок в этих уличных противостояниях неизбежно приведет к радикализации взаимоотношений, вплоть до дегуманизации, то есть отказа считать стоящего напротив неприятного субъекта человеческим существом, заслуживающим жизни.

Не дойти бы до такого. Все можно исправить, кроме смертей.

Я считаю, что в этой ситуации общество должно демонстрировать бОльшую зрелость и гуманность, чем власть, зашоренная конспирологическими мифами. Чем люди, вычисляющие личности росгвардейцев, чтобы потом отомстить за жесткие задержания, отличаются от людей, пытающихся отобрать ребенка у родителей, пришедших на митинг?

Помните: мы все сограждане, нам в любом случае жить в одной стране. Строить эту совместную жизнь на ненависти, разделении граждан на первый и второй сорт, желании отомстить – значит плодить будущие преступления и отдалять нормальное развитие общества и государства, которое мы все давно заслужили.