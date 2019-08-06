«Песок намывают, да еще за окружные деньги, – разве это не отлично?»

В 2019 году Фонд научно-технологического развития Югры, созданный правительством округа, подписал соглашение с администрацией Сургута о строительстве университетского кампуса в городе. Разговоры о нем идут много лет, однако многие до сих пор не совсем понимают, что это за проект и нужен ли он Сургуту. В этом разбирался корреспондент СИА-ПРЕСС.

Что такое кампус?

Под кампусом обычно подразумевается университетский городок, в котором основные учебные корпуса, лаборатории, административные здания, общежития расположены компактно. Их строят при высших учебных заведениях по всему миру. В России такие есть, в частности, у Томского государственного университета, Сибирского федерального университета, Казанского федерального университета и многих других. Если посмотреть на текст распоряжения правительства Югры № 386 от 10 июля 2015 года, в котором содержится подробное описание проекта, то там речь как раз шла о строительстве кампуса в классическом его понимании.

Кампус Туринского университета

То есть у нас будет как в Казани и Оксфорде?

Нет. Если в других университетских городах кампусы формируются вокруг отдельных университетов, то в Сургуте хотят сделать большой образовательный кластер для всех вузов. На территории кампуса, который планируется построить в пойме Оби, должны разместиться все главные вузы города, а также ссузы, школа для одаренных детей, детский сад. Правда, непонятно, произойдет ли переезд одномоментно или растянется во времени. Там же планируют построить жилую зону для сотрудников учебных заведений, спортивно-оздоровительный кластер, бизнес-инкубатор, студенческий центр, административные и инженерные сооружения. Обращают на себя внимание «жилые» и «административные» сооружения. Критики кампуса видят в них истинный – коммерческий – смысл проекта.

Сколько это будет стоить?

По оценке, которая озвучивалась в 2017 году в правительстве региона, общая стоимость проекта может обойтись в 46,7 миллиарда рублей. Часть этих средств может выдать окружной бюджет, а часть предполагается искать у частных инвесторов. Все затраты на проектирование взял на себя регион. Проект включает в себя разработку экономической и юридической модели университетского комплекса (ими займется «Сколково»), а также архитектурное оформление кампуса (это досталось французской архитектурной компании Valode&Pistre, которая участвовала в проектировании того же «Сколково»).

Технопарк «Сколково»

Из крупных проектов, связанных с образованием и наукой, точно подтверждена пока только геномная лаборатория на базе окружного перинатального центра, который строится в Сургуте. Формально это проект госуниверситета, но ведет его округ – из регионального бюджета на него выделено 3,6 миллиарда рублей. Будущее других инициатив, в том числе и кампуса, туманны.

Кто строит?

Проектом кампуса занимается Фонд научно-технологического развития Югры, который появился в 2017 году. Его руководителем является депутат окружной думы и недавний студент «Сколково» Илья Кандаков. Семья Кандаковых владеет строительной компанией «Сургутгазстрой», торговыми центрами «Сургут Сити Молл» и «Сити центр». Они много лет планируют освоить пойму Оби – по совпадению, практически тот же участок, где должны построить кампус. Там должен был появиться Всемирный торговый центр, яхт-клуб, выставочный центр и масса других бизнес-объектов. Из-за кризиса «массы других бизнес-объектов», видимо, не будет, зато появится кампус.

По слухам, которые ходят в Сургуте, проектом кампуса Илья Кандаков занимается самостоятельно, без помощи отца Сергея Кандакова, который возглавляет «Сургутгазстрой». Причина неизвестна, но источники говорят, что с недавних пор Кандаков-младший решил строить собственную карьеру.

Что может пойти не так?

Источники СИА-ПРЕСС высказывают опасения, что проект кампуса нужен Кандаковым только лишь для получения в пользование коммерчески привлекательных участков земли в пойме Оби и развития территории возле «Сити Молла». Такие подозрения, в частности высказал сургутский общественник Сергей Глинских в своей статье на siapress.ru:

…ребят, судя по всему, интересует не «Кампус» и даже не «научно-технологический центр», что бы это ни значило. Их интересуют исключительно земельные участки, благоустроенные за счет бюджета.

Общественник считает, что Кандаковы за деньги округа подготовят к строительству огромные территории в пойме, после чего будут их распределять по своему усмотрению.

Другие эксперты считают, что строительство кампуса все-таки будет начато, но «остановится» на моменте постройки жилых корпусов. «Жилье уйдет на продажу, а на научной и образовательной инфраструктуре «внезапно закончатся деньги», – делится руководитель одной из строительных компаний региона.

Строительству университетского городка может помешать курс на оптимизацию высшего образования, который взяло федеральное правительство. Объединение кафедр, слияние вузов, сокращение часов лекций, ставка на дистанционное образование – все это снижает зарплату преподавателям и уменьшает штаты в университетах. Рядовые сотрудники СурГУ говорят о том, что они уже столкнулись с такой реальностью, поэтому настроения у них в отношении проекта кампуса в основном скептические.

«Вряд ли его реализуют, учитывая, какой объем финансирования нужен. Да и фундаментальная наука в вузе задвигается на задний план, все больше отдается предпочтения коммерчески привлекательным направлениям. Объединяют кафедры, сокращают часы. Сомневаюсь, что при таких вводных что-то путное с этим кампусом получится. Тема уже неактуальная. Хотя активно ходят слухи об объединении с СурГПУ», – сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС источник в СурГУ.

В то же время источник СИА-ПРЕСС в администрации Сургута рассказал, что высшее руководство города считает проект кампуса скорее позитивным – потому что это привлекает в город деньги.

«Песок намывают, коммуникации прокладывают, и все за окружные средства – это отлично. Местные компании работают, платят налоги, от этого сплошные плюсы», – рассказал чиновник. В том, что семья Кандаковых может воспользоваться подготовленной за бюджетный счет строительной площадкой для собственных проектов, в администрации Сургута сомневаются:

Слишком много ограничений, можно нарваться на уголовную статью.

Смущает, однако, форма организации Фонда научно-технологического развития – НКО. Согласно федеральному закону, такое учреждение «вправе заниматься коммерческой деятельностью», для чего может «создавать хозяйственные общества или участвовать в них». Все это оно делает для достижения целей, указанных в уставе фонда. Где заканчивается общественные интересы фонда и начинаются чисто коммерческие интересы, неизвестно – в законе нет четких критериев. С другой стороны, такие организации должны подавать массу различной отчетности, а федеральные органы финансового надзора – строго следить за целевым расходованием средств. Тем более, что проект является важным с точки зрения имиджа для окружных властей.

Проблемой может стать эксплуатация коммерческих площадей в кампусе. Если в начале 2010-х годов, когда впервые предметно заговорили о проекте, это представлялось финансово оправданным, то после наступления в России кризиса предприятие кажется куда более рискованным. И неизвестно, за чей счет потенциальный оператор кампуса будет решать свои проблемы.

Нужно ли все это Сургуту?

Большинство наблюдающих за процессом уверены, что кампус Сургуту скорее нужен. Так, заместитель председателя городской думы Артем Кириленко уверен, что образовательный кластер поможет развитию Сургута.

«Благодаря кампусу Сургут приобретет черты постиндустриального города. Такие образовательные кластеры всегда дают толчок в развитии. Так что я положительно оцениваю перспективы, особенно в контексте планов по достижению отметки в 500 тысяч жителей», – поделился мнением Артем Кириленко с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Кампус может благотворно повлиять на развитие научной школы не только Сургута, но и округа. Такое мнение корреспонденту СИА-ПРЕСС высказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

«Такие научно-образовательные центры крайне необходимы. А мы знаем, что округ не вошел как партнер в реализацию нацпроекта «Наука». Кампус – это прежде всего возможность развития научных изысканий по арктическому направлению, отхода от сырьевых технологий к перерабатывающим. На мой взгляд, кампус – это не место, где живут студенты и профессорско-преподавательский состав. Это прежде всего развитие научной школы», – отметила Татьяна Османкина.

Однако есть проблемы с пониманием того, что же такое кампус. Бывший заместитель губернатора Югры и известный в Сургуте эколог Сергей Полукеев отмечает, что противоречия существуют на уровне документов.

«Если посмотреть разные документы – распоряжение правительства региона от 2015 года, стратегия развития округа, соглашение между администрацией Сургута и Фондом научно-технологического развития Югры, то везде «кампус» называется по-разному. То есть форма размывает содержание. Так что, прежде чем ответить на вопрос, нужен ли кампус, необходимо определиться с тем, что мы под этим подразумеваем», – отметил Сергей Полукеев в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Оперативный комментарий у руководителей главных вузов города – СурГУ и СурГПУ – получить не удалось, редакция СИА-ПРЕСС отправила официальные запросы.

Сам Илья Кандаков в телефонном разговоре сообщил, что обязательно даст подробное интервью о проекте, но только когда у него будет больше конкретной информации.

Пока что вопросов к кампусу больше, чем ответов. Неопределенность и скудное количество информации вызывает у общественности сомнения в том, что проект будет реализован в заявленном виде.