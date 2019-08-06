16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,2030   EUR  73,0730  

​Все счастливы

Читать Слушать (3:6) Скачать (5.69 МБ)

Мне кажется, я понял, в чем «фишка» строительства школ и иных социальных объектов с использованием механизма концессии. Ну, помимо того, что это, по сути, обыкновенное строительство в кредит с отсрочкой платежей.

Дело в том, что это еще и классный способ уйти от конкурсной процедуры при определении подрядчика. Ведь раньше как было? Бюджет строит школу – значит, подрядчик определяется через конкурс. Главный критерий которого – низкая стоимость. Собственно, кто предложит за меньшие деньги построить, того и тапки.

Подобный способ экономии бюджетных средств часто заводил в тупик. Появлялись какие-то иногородние фирмы, формально отвечавшие конкурсным требованиям, и предлагали построить объект за три копейки. Выигрывали, получали предоплату, начинали строительство, после чего естественным образом выяснялось, что смету надо резко увеличить.

Власти оказывались в тупике со скрученными руками: надо либо наращивать финансирование, искать для этого мотивы, либо разрывать договор, объявлять новый конкурс и далее по кругу. Понятно, что если строительство при этом и велось, то крайне вяло, силами гастарбайтеров и с использованием самых дешевых материалов – что подрядчик объяснял все тем же недостатком средств. Дескать, цены выросли, а мы и не знали.

В общем, качество хромало, сроки срывались, волынка тянулась бесконечно.

А сейчас, по договору концессии – красота, да и только. Никакого конкурса, ибо застройщик приобретает иной сакральный статус. Хочешь освоить бюджетные деньги? Назовись инвестором, и вокруг тебя начнут водить хороводы. Нет собственных средств для инвестиций? Не беда, банки весьма охотно дадут кредит под гарантии округа и муниципалитета. А округ и город вприпрыжку такие гарантии выдадут, поскольку формально речь идет о привлечении инвестиций, а это просто высший класс работы чиновников.

Такой инвестор не станет экономить на смете, он закладывает в нее хорошие материалы, квалифицированную рабочую силу и хорошую прибыль, ведь деньги обязательно вернуться, включая проценты по кредиту. Он на радостях делает все наилучшим образом и в прописанный срок, а пока деньги возвращаются, формально эксплуатирует сооруженный объект на протяжении минимально возможного времени. Просто по условиям концессии надо какое-то время побыть владельцем школы, это немного неудобно, но не смертельно. На сдаче в аренду спортзала в вечернее время можно даже что-то заработать.

Все риски учтены, прописаны и заложены. Бюджету тоже получается выгодно, ибо он не настолько богат, чтобы покупать дешевые услуги. Получается хоть и дорого (2,5 млрд. руб. за школу в 34-м микрорайоне), зато построят без проволочек, да и деньги – в длинную рассрочку. Не надо платить сразу, и конкурс проводить не надо, и с застройщиком бесконечно разбираться – тоже. А социальная программа тем временем выполняется. Все счастливы, включая банк.

Ведь что такое, в сущности, концессия? Это экономический способ стать счастливым за счет партнера. Со школами, по-моему, все получилось.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:58, просмотров: 83, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим

Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим
Новый автовокзал в Сургуте комфорт у местных жителей только отнимет
Евгений Яровой, сургутянин Сегодня в 15:43
245 1
​Что нужно знать о менингите

​Что нужно знать о менингите
Серозный менингит – одна из распространенных форм заболевания при энтеровирусной инфекции, это воспаление мягкой оболочки головного мозга и скопление под ней серозной жидкости
Екатерина Шишигина, врач-эпидемиолог Няганской городской детской поликлиники Сегодня в 14:25
227 0
Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное

Июльская сессия суда над бывшим мэром Сургута Дмитрием Поповым. Самое главное
Артем Мазнев 05 августа в 19:36
1265 6
​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»

​Дмитрий Лининг: «Цинизм — это признак глупости для патологоанатома. Если врач ведет себя в секционном зале геройски, ему нужно уходить из профессии»
Заведующий патологоанатомическим отделением СОКБ — о страшилках, микроскопах и врачах, которые не лечат
Анастасия Семихатских 05 августа в 16:22
700 1
Как выбрать хороший арбуз

Как выбрать хороший арбуз
Роспотребнадзор на этот счет дал свои рекомендации
Светлана Брюхова 05 августа в 11:24
715 2
Олег Владимиров

Сургут за неделю. Как страшно жить

Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 04 августа в 15:00
1221 2
Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян
Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.
Олег Владимиров 04 августа в 12:21
891 3
Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина 02 августа в 15:04
643 1
«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»
Политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова – о причинах протестов оппозиции в Москве и о том, чем всё это закончится
Людмила Осьминкина 02 августа в 13:57
1095 27
​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?

​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?
Шансов улететь очень мало
Светлана Брюхова 02 августа в 12:04
865 3
​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте

​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте
Один из сотрудников убит, второй ранен
Анастасия Якупова 02 августа в 11:33
2182 1
​Как купить дачу и не остаться в чистом поле

​Как купить дачу и не остаться в чистом поле
Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если этот участок отведен под строительство индивидуального жилого дома, то владелец имеет полное право размещать на нем дом с фундаментом и всеми коммуникациями
Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре 02 августа в 08:55
559 0
​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»
Дискуссия о потенциальном транспортном коллапсе на выезде из города
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 18:24
1012 1
​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин
Анастасия Якупова, Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 01 августа в 18:06
2514 8
​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»
Ректор Сургутского педуниверситета — об аккредитации, бюрократии в образовании и спросе на гуманитариев
Анастасия Якупова 31 июля в 17:15
992 1
В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов
Иван Назаров 31 июля в 13:11
788 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика