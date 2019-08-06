​Все счастливы

Мне кажется, я понял, в чем «фишка» строительства школ и иных социальных объектов с использованием механизма концессии. Ну, помимо того, что это, по сути, обыкновенное строительство в кредит с отсрочкой платежей.

Дело в том, что это еще и классный способ уйти от конкурсной процедуры при определении подрядчика. Ведь раньше как было? Бюджет строит школу – значит, подрядчик определяется через конкурс. Главный критерий которого – низкая стоимость. Собственно, кто предложит за меньшие деньги построить, того и тапки.

Подобный способ экономии бюджетных средств часто заводил в тупик. Появлялись какие-то иногородние фирмы, формально отвечавшие конкурсным требованиям, и предлагали построить объект за три копейки. Выигрывали, получали предоплату, начинали строительство, после чего естественным образом выяснялось, что смету надо резко увеличить.

Власти оказывались в тупике со скрученными руками: надо либо наращивать финансирование, искать для этого мотивы, либо разрывать договор, объявлять новый конкурс и далее по кругу. Понятно, что если строительство при этом и велось, то крайне вяло, силами гастарбайтеров и с использованием самых дешевых материалов – что подрядчик объяснял все тем же недостатком средств. Дескать, цены выросли, а мы и не знали.

В общем, качество хромало, сроки срывались, волынка тянулась бесконечно.

А сейчас, по договору концессии – красота, да и только. Никакого конкурса, ибо застройщик приобретает иной сакральный статус. Хочешь освоить бюджетные деньги? Назовись инвестором, и вокруг тебя начнут водить хороводы. Нет собственных средств для инвестиций? Не беда, банки весьма охотно дадут кредит под гарантии округа и муниципалитета. А округ и город вприпрыжку такие гарантии выдадут, поскольку формально речь идет о привлечении инвестиций, а это просто высший класс работы чиновников.

Такой инвестор не станет экономить на смете, он закладывает в нее хорошие материалы, квалифицированную рабочую силу и хорошую прибыль, ведь деньги обязательно вернуться, включая проценты по кредиту. Он на радостях делает все наилучшим образом и в прописанный срок, а пока деньги возвращаются, формально эксплуатирует сооруженный объект на протяжении минимально возможного времени. Просто по условиям концессии надо какое-то время побыть владельцем школы, это немного неудобно, но не смертельно. На сдаче в аренду спортзала в вечернее время можно даже что-то заработать.

Все риски учтены, прописаны и заложены. Бюджету тоже получается выгодно, ибо он не настолько богат, чтобы покупать дешевые услуги. Получается хоть и дорого (2,5 млрд. руб. за школу в 34-м микрорайоне), зато построят без проволочек, да и деньги – в длинную рассрочку. Не надо платить сразу, и конкурс проводить не надо, и с застройщиком бесконечно разбираться – тоже. А социальная программа тем временем выполняется. Все счастливы, включая банк.

Ведь что такое, в сущности, концессия? Это экономический способ стать счастливым за счет партнера. Со школами, по-моему, все получилось.