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Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим

Новый автовокзал в Сургуте комфорт у местных жителей только отнимет

Я в последнее время часто пишу про то, что меня волнует в городе, основываясь на своих мыслях, своем опыте и на безразличии к тому, что происходит в городе. Пишу часто с ошибками, но думаю что суть написанного понятна, да и всегда стараюсь фотографии выложить, читателю тоже нужно увидеть то, о чем пишу. И вот очередной мой пост, только не в блоге, а просто на странице в FB вызвал интерес у СМИ. Но интереснее другое. Я отметил двух депутатов, и как всегда Дмитрий Пахотин ответил оперативно, высказав свою точку зрения, депутатскую, я ему за это благодарен. А вот второй депутат Богдан Гужва почему-то промолчал, хотя именно от него я узнал про этот проект.

После моего поста, на сайте СИА-ПРЕСС появилась информация о будущем проекте строительства автовокзала, в том числе и о том, что участок под строительство автовокзала уже поставили на учет. Но, на сайте Росреестра информация отсутствует, что очень странно.

Самая главная проблема при размещении автовокзала именно в этом месте города, это пробки, которые будет точно, и которые уже есть сейчас. Об этом и писал в FB, но фото тогда не было, и решил добавить сюда в пост несколько, чтобы понимание проблемы было видно.

Зимний выходной день, 22 декабря 2018 года, 11 утра

На замечания хочу ответить: когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим. Сейчас этим небольшим лесом пользуются жители ближайших домов, чтобы выйти пробежку утром или прогуляться вечером с коляской (в любую погоду). Плюс этого оазиса в том, что там нет подъездов авто, только пешеходная дорожка. Также, как видно на карте ниже, рядом три пешеходных перехода, которые максимально загружены утром и вечером в рабочие дни. Уже сейчас в часы пик подвергаешься риску при переходе этой улицы.

А теперь представим себе тут автовокзал, даже с десятью рейсами в день (смешно, так как прибавить нужно еще рейсы всяких микроавтобусов в соседние города и поселки). Где рейсы, там таксисты, личные авто и просто парковка для всех. Когда вокзал был на старом месте, на улице Киртбая, там всегда было много машин, которые полностью перекрывали одну полосу. С технической стороны на этом «пятачке» нет коммуникаций, все основные линии проходят выше, где застройка, так что проложить их — это затраты и, конечно, пробки при строительстве.

Не знаю, но лично я, как житель и инженер, не вижу автовокзала именно на месте этой развязки. Можно же его построить на другой стороне, на улице Есенина, там он даже будет уместнее. Главное — сразу выезд из города, и рядом нет никаких заторов, а?


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Сегодня в 15:43, просмотров: 246, комментариев: 1


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Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим

Когда что-либо проектируешь, нужно учитывать не только задачу — построить, но и чтобы удобно было всем окружающим
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