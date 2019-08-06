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​Что нужно знать о менингите

Фото dzhmao.ru
Фото dzhmao.ru

В Югре были зафиксированы подозрения на крайне опасную болезнь — серозный менингит. О том, что это такое и как не заразиться, рассказала врач- эпидемиолог БУ «Няганская городская детская поликлиника» Екатерина Шишигина.

Серозный менингит – одна из распространенных форм заболевания при энтеровирусной инфекции, это воспаление мягкой оболочки головного мозга и скопление под ней серозной жидкости. Основные пути заражения вирусом: с водой и пищей, при купании, а также энтеровирусы передаются воздушно-капельным путем. То есть можно заразиться, искупавшись в водоеме, попив некипяченой воды, поев немытый фрукт или просто находясь рядом с больным. Человек заразен с первых симптомов заболевания и остается таковым, пока есть симптомы.

Если ребенок заразился энтеровирусом, это еще не значит, что инфекция вызовет менингит. Симптомы будут зависеть от иммунитета ребенка. Может быть, обойдется сыпью и больным горлом. Возможны признаки менингизма (раздражения мозговых оболочек), которые проходят самостоятельно без последствий. Но отличит менингизм и серозный менингит только врач.

Серозный менингит у детей возникает гораздо чаще, и обычно наблюдаются в возрасте 3-6 лет. Тем не менее, это не говорит о том, что серозный менингит – это исключительно детское заболевание. Конечно, восприимчивость к вирусу у школьника, значительно выше, нежели у взрослого человека у которого это заболевание встречается очень редко, но симптомы у них могут быть стерты, похожи на простуду / ОРВИ / грипп / расстройство пищеварения или просто усталость. Опасность в том, что взрослый при этом заразен для окружающих. Зато практически никогда болезнь не встречается у младенцев, поскольку они обладают врожденным иммунитетом, доставшимся от матери при рождении. Пик заболеваемости приходится на летне-осенний период, поэтому иногда об энтеровирусной инфекции говорят, что она носит сезонный характер.

Менингит, вызванный энтеровирусами начинается остро с появления озноба, повышения температуры тела до 39-40 градусов С. Крайне редко температура остается нормальной. Появляются симптомы интоксикации: слабость, апатия, потеря трудоспособности, головокружения. Больной ребенок может жаловаться на постоянную головную боль, он ощущает боль в мышцах. У ребенка возможны проявления поноса и рвоты, боли в животе и сыпь. Иногда могут возникнуть судороги и бред. Для больных характерна «менингеальная поза» или «поза легавой собаки».

Если сохраняется высокая температура, сильная головная боль, многократная рвота, боли в шее, невозможность ее согнуть, необходимо вызвать карету скорой помощи. У детей раннего возраста высокая температура, постоянный плач и беспокойство ребенка – повод для срочного вызова врача. До приезда скорой необходимо уложить больного на бок для профилактики аспирации рвотными массами, защитить голову от удара во время приступа, расстегнуть ворот, сделать доступ свежего воздуха.

К мерам профилактики при энтеровирусной инфекции относятся общие гигиенические мероприятия, вытекающие из способа заражения – нужно тщательно мыть руки перед едой, горячей водой со щеткой промыть овощи и фрукты, зелень. Использовать при питании только свою посуду и полотенца, кипятить всю воду, которая используется для питья и приготовления еды. Стоит отказаться от купания в открытых водоемах. Особенно подозрительных в плане заражения регионах с выявленными случаями энтеровируса.

Прививок и специфической защиты от энтеровирусной инфекции пока не разработано.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 228, комментариев: 0


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